Récapitulation de “Nancy Drew”: Saison 1, épisode 18 – Fin de la finale expliquée

Mercredi, la saison de première année de Nancy Drew a pris fin tôt avec une révélation dévastatrice, un nouvel indice curieux et un aperçu obsédant des horreurs à venir. Encore une semaine à Horseshoe Bay, vraiment.

Avant de plonger dans notre Q&A avec Kennedy McMann, voici un bref résumé de ce qui est arrivé au Drew Crew cette semaine: Nancy a découvert que c’était en fait le frère de Lucy Joshua (alias son oncle) qui a assassiné Owen, qu’elle a appris en se réintroduisant à Patrice en tant que sa petite-fille; George a confronté Ryan au sujet des dommages que leur liaison avait sur sa capacité à montrer de l’affection, ce qui l’a aidée à se rapprocher de Nick; et Bess a remarqué que l’Aglaeca apparaît dans l’une de ses peintures d’arrière-arrière-arrière-grand-père, suggérant un lien potentiel entre l’esprit marin vengeur et la famille (tout aussi vengeresse) Marvin.

L’Aglaeca a terminé la saison avec un cadeau de départ pour le Drew Crew, et c’est alors que les choses sont devenues vraiment réelles. George et Nick ont ​​eu une vision d’eux-mêmes en train de se noyer, Ace s’est vu vidé par un coup de poing, Bess s’est vu brûler vif et Nancy a regardé l’histoire se répéter en tombant d’une falaise sur les rochers déchiquetés en contrebas – tout comme Lucy.

Ci-dessous, McMann discute de la disparition (potentiellement) du cercle complet de Nancy, de la tension persistante entre ses deux papas et de sa peur très réelle qu’elle puisse accidentellement vomir devant la caméra:

TVLINE | Je sais que cela n’a pas été écrit ou filmé pour être la finale de la saison, mais je pense que cela a fonctionné.

Pour sûr. Je pense que cela fonctionne totalement. La façon dont notre émission est structurée, nous avons eu quelques épisodes qui auraient pu fonctionner comme finales de saison. Mais celui-ci en particulier vous frappe vraiment à la fin. C’est encore notre plus gros enjeu, donc ce n’est pas un mauvais endroit pour quitter la saison. J’en suis vraiment content.

TVLINE | J’ai l’impression que la saison aurait pu se terminer il y a quelques semaines avec les rebondissements consécutifs de Lucy.

Ce fut l’un des moments les plus cool de tous les temps, regarder les gens découvrir et voir leurs réactions sur Twitter. Nous le savions depuis si longtemps, et nous tenions tellement à bien faire les choses, donc voir tout le monde découvrir était tellement cool.

TVLINE | Qu’avez-vous ressenti en apprenant que Ryan est le père de Nancy?

En fait, j’ai compris [that Lucy was Nancy’s mother] assez tôt. Je savais qu’il devait y avoir une raison pour laquelle elle s’insérait dans la vie de Nancy. Il n’y a donc jamais vraiment eu un moment où l’on m’a dit – tout cela s’est déroulé dans ma tête. Et quel royaume de possibilités nous avons ici. L’un des aspects les plus importants de notre émission est cette famille choisie, c’est donc l’occasion pour Nancy d’évaluer vraiment ce que signifie un parent pour elle, ce que la famille signifie pour elle. Ça va être un voyage tellement cool pour sa relation avec Ryan, sa relation Carson, et pour la relation de Ryan et Carson.

TVLINE | Sur une note plus déprimante, Nancy va-t-elle se sentir encore plus coupable de la mort d’Owen maintenant qu’elle sait qu’il est mort en la protégeant de Joshua?

N’est-ce pas si triste? Juste coup de poing après coup de poing. Ce sera avec elle pendant longtemps. Elle est devenue très profonde et vraiment enveloppée dans tout ce qui lui est arrivé cette saison. Elle a vu que cela avait un impact sur les gens autour d’elle, elle a donc un sentiment naturel de culpabilité, surtout lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ou quand elle ne se sent pas digne de la générosité de ses amis. Cette culpabilité est toujours en jeu pour elle. Donc en ce qui concerne la mort d’Owen, ça va vivre avec elle pendant un moment. La seule bonne chose à penser que vous pourriez mourir aux mains du mauvais esprit marin est que c’est une distraction de toutes les autres choses que vous ressentez.

TVLINE | En parlant de cet esprit marin, vous l’avez vraiment traversé ces dernières semaines avec les présages de l’Aglaeca. Lequel a été le plus difficile à filmer, les algues dans la gorge?

La couronne d’algues était définitivement là-haut. J’étais vraiment très excité de le faire. Je pensais que c’était génial, et ça s’est avéré super. Celui-là était vraiment difficile, car tout le monde dans la pièce l’a traversé ensemble, en particulier nos caméramans. Tout le monde bâillonnait. C’était la même chose avec l’étouffement dans ce dernier épisode. Lorsque vous simulez ce genre de chose, votre corps pense que cela se produit. Donc, avec les algues, j’étais inquiet que j’allais vomir et ils allaient l’attraper devant la caméra.

TVLINE | Le dernier présage de Nancy, qui a fini par être le dernier coup de la saison, a été le plus effrayant à ce jour. Qu’avez-vous ressenti en recréant un moment aussi emblématique?

C’était vraiment spécial. Autant c’était terrifiant, c’était cool que c’est ainsi que Nancy pourrait mourir aux mains de l’Aglaeca. C’était très complet. Il y avait quelque chose de tragiquement beau à revisiter cela. Nancy allait là-bas pour essayer de renouer avec Lucy, pour essayer de trouver une direction. Jusqu’à ce point, Lucy a été une telle lumière directrice pour elle. Maintenant que cela a été résolu, elle n’a plus vraiment personne sur qui s’appuyer. Cette relation qu’elle entretenait avec Lucy en tant que fantôme lui était vraiment précieuse. Maintenant, non seulement cela a disparu, mais Nancy s’est également vue subir le même sort.

TVLINE | En parlant de «tragiquement belle», j’ai adoré cette scène entre Nancy et Patrice. Nancy pourrait-elle essayer de poursuivre cette relation un peu plus à l’avenir?

Je pense que ce pourrait être quelque chose que Nancy poursuit une fois qu’elle se sent prête pour cela. Maintenant qu’elle sait qui Lucy était vraiment pour elle, je pense qu’elle a soif de la relation qu’elle n’a jamais eue avec elle. Patrice pourrait être le chemin à suivre, donc il y a beaucoup de potentiel pour une relation très spéciale et très réconfortante là-bas. Voir à quel point Patrice l’a acceptée immédiatement et l’a embrassée était si beau, et c’était exactement ce dont Nancy avait besoin à ce moment-là.

