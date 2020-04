Récapitulation de «Penny Dreadful: City of Angels»: Saison 1, épisode 1 – Première

C’est dans le prologue de la première de dimanche de Penny Dreadful: City of Angels que le démon métamorphe Magda (Natalie Dorman) demande ce qui pourrait passer pour une question rhétorique: «Êtes-vous prêt?» Bien sur nous sommes. Dès l’annonce, nous étions prêts à plonger dans le «descendant spirituel» de John Logan de sa sublime série Showtime originale. Mais City of Angels pourrait-il tenir la promesse de sa lignée? Serions-nous attirés aussi rapidement et profondément par Magda, ses complices et adversaires, que nous étions Vanessa Ives et la créature? Après avoir vérifié l’avis de TVLine, lisez la suite. Tout d’abord, nous allons déballer «Santa Muerte», puis vous pourrez en discuter dans les commentaires.

«BIENVENUE CHEZ HOMICIDE, DETECTIVE VEGA» | Dans un prologue aussi magnifique que troublant, Magda a informé sa sœur, l’ange de la mort Santa Muerte (Lorenza Izzo), «qu’il viendra un moment où le monde sera prêt pour moi, où la nation combattra la nation, quand la race dévorera la race, quand le frère tuera le frère… jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’âme. » Ouais, Magda est un vrai type de vie de fête. “Un chef se lèvera et mettra tous les royaumes en guerre”, a ajouté Debbie Downer. Pour allumer le feu, “il suffit d’une dernière étincelle”. De toute évidence, Magda avait également le pouvoir de jouer ce match; elle était, après tout, sur le point d’envoyer tout un champ plein de travailleurs mexicains américains en flammes simplement en la parcourant. Ce qui ne semblait pas dérouter Santa Muerte – plus d’âmes pour elle à escorter au ciel. Mais elle voulait que sa sœur quitte un garçon en particulier. En fait, lorsque le père du jeune était brûlé, Santa Muerte est allé jusqu’à le repousser, laissant sur son épaule une marque qu’il avait encore à l’âge adulte. Lorsque nous avons flashé vers 1938, nous avons appris que cet enfant était devenu Tiago Vega (Fear the Walking Dead’s Daniel Zovatto), qui venait de devenir le premier détective mexicain-américain du LAPD (et pourrait se révéler être la réponse de l’humanité à un extincteur).

Lors d’une fête de famille célébrant la réussite de Tiago, il y avait du gâteau et de la bière et… des tensions. Donc. Beaucoup. Tension. La matriarche Vega Maria (Adriana Barraza) était douloureusement consciente que lundi, des bulldozers rouleraient avant la construction sur une autoroute qui couperait sa cuisine et finirait par détruire toute leur communauté. Et l’aîné de ses quatre enfants, Raul (Adam Rodriguez), a non seulement prévu de bloquer cette construction par tous les moyens nécessaires, il s’est comporté comme si l’accomplissement de son frère était un traître limite. Peut-être même pas limite. Bien que Tiago ne devait commencer son nouveau travail que lundi, il a été appelé la veille par son partenaire, le flic vétéran Lewis Michener (Pepper Saltzman Nathan Lane), qui avait été appelé par leur capitaine, Vanderhoff (Data Brent Spiner) . Non pas parce qu’il voulait surtout Michener sur l’affaire, il s’est avéré, mais parce qu’il voulait Tiago dessus. “C’est quelque chose de spécial”, a déduit Michener lorsqu’ils sont arrivés à la rivière L.A. et ont vu un message écrit en sang en espagnol: “Vous prenez notre cœur, nous prenons le vôtre.” Les visages des quatre victimes avaient été sculptés pour ressembler aux masques du Jour des Morts, et leur cœur enlevé. De retour au quartier, Vanderhoff a déclaré aux détectives que le (s) défunt (s) était (étaient) James Hazlet et sa famille, les Blancs Richie Rich de Beverly Hills. “Si cela sort, nous envisageons une guerre raciale”, a-t-il déclaré. “Vous ne savez pas combien je souhaite que ces corps soient mexicains.” Oy.

“JE VEUX À TOUS DE SAVOIR QUE JE SUIS CHICANO” | Le lendemain, Maria est arrivée au travail en tant que gouvernante d’un manoir chic appartenant à l’expatrié allemand Peter Craft (anciennement Creature Rory Kinnear), un pédiatre qui a passé ses heures de déjeuner à marcher avec le Bund germano-américain pro-nazi. Il était bon aussi, utilisant le charme et l’analogie pour dissuader les Américains de s’intéresser à ce qui se passait en Europe. (Quel que soit le caractère du personnage, c’était agréable de voir Rory Kinnear ne pas avoir l’air cadavérique.) D’un autre côté, la vie de famille de Peter ne semblait pas avoir souvent mis fin à la façon dont son discours familier “L’Amérique d’abord” – sous les applaudissements. L’épouse Linda (Piper Perabo), d’après le peu que nous avons vu d’elle, avait la personnalité d’une gueule de bois. (Elle aimait aussi tellement la boisson que son mari a recommandé à Maria, euh, “elle ne devrait peut-être pas prendre d’alcool.” Bonne chance avec ça, Maria.) Au bureau, Peter a traité un garçon asthmatique nommé Frank (Le Les enfants sont bien Pat, Santino Barnard). Mais c’est vraiment sa mère Elsa (une blonde Magda!) Qui a retenu son attention. Une compatriote allemande, elle a fait appel à lui de neuf façons jusqu’à dimanche – en se plaignant d’être des voisins avec des juifs à Boyle Heights, en partageant que son idiot de mari américain lui a fait du mal à elle et à leur fils, en lui frappant les cils comme si elle essayait de faire de petits coeurs voltiger hors d’eux. Et il l’a acheté crochet, ligne et plomb. Elle était donc plutôt satisfaite d’elle-même alors qu’elle montait dans l’ascenseur et, par manque ou pour un meilleur terme, absorbait Frank.

Alors que Tiago et Michener prenaient une bouchée, le premier lui a demandé pourquoi il l’avait engagé comme partenaire. “Parce que personne d’autre ne voulait de toi”, répondit le vieil homme avant de demander pourquoi Tiago n’avait jamais porté de chapeau. Il voulait que son héritage soit au centre et à l’avant, a expliqué le nouveau détective. Avant de se diriger vers la maison Hazlet pour chercher des indices, Tiago a ajouté qu’il interrogerait sa mère sur le maquillage / les sculptures des victimes. En plus d’être fortement attachée à la religion basée sur Santa Muerte et ses pairs, Maria croyait qu’elle était une sorcière. (Et pourquoi pas?) Plus tard, au manoir Hazlet, les détectives ont appris que la famille était très impliquée dans la religion cultuelle dirigée par la radio-évangéliste sœur Molly (Kerry Bishé de Halt and Catch Fire, que nous n’avons pas rencontrée ici … elle les photos étaient partout dans la maison, cependant). Ils ont également découvert que Hazlet était l’un des développeurs travaillant sur l’autoroute qui allait bouleverser le quartier de sa famille. L’intrigue s’épaissit … Pendant ce temps, lors d’une audition publique sur le développement à l’hôtel de ville, le commissaire aux transports Charlton Townsend (Michael Gladis) a travaillé des heures supplémentaires pour évoquer une certaine personne: il a aboyé qu’il pouvait, lui aussi, jeter la presse ou «faire tout ce que je veux. ” Et lorsque Raul a demandé où lui et ses voisins étaient censés aller lorsque leur communauté a été détruite, Townsend a craché: «D’où vous venez n’est pas une mauvaise réponse.» (Dois-je même mentionner que Raul est né à Los Angeles? Je ne le pensais pas.)

“C’EST NOTRE MAISON, ET NOUS LE LUTTERONS!” | Après que l’audience soit descendue dans une manifestation de brutalité policière, Townsend s’est retiré dans son bureau avec sa main droite faufile (Magda, cette fois-ci en train de donner son propre coup à Miss Hathaway de The Beverly Hillbillies). Bien qu’elle ait caressé son ego brut, il ne pouvait pas résister à se tapoter le dos aussi. Il était comme Mussolini, comptait-il. Peut-être même Hitler. “Maintenant, il y a un gars qui comprend l’exercice judicieux du pouvoir!” Heureusement – pour les téléspectateurs, pas pour lui – il trouverait bientôt sa tête gonflée dans un étau. Une rencontre ultérieure organisée par sa version d’Eva Braun avec l’architecte allemand Richard Goss a permis à Townsend de devenir maire. Mais il deviendrait, en fait, le oui de Hitler. Le Fuhrer regarde L.A., a expliqué Goss, et rêve. Lorsque Townsend a lancé l’idée de faire sortir Goss et ses agents au FBI, l’architecte a partagé que son chauffeur de limousine était en fait gestapo, et si leur conversation ne se terminait pas par une poignée de main, cela finirait par un coup de feu. “Je ne trahirai pas mon pays”, a déclaré Townsend avec la conviction que je dis que je ne veux pas un deuxième verre de vin. “Bien sûr,” répondit Goss. Et il avait raison. Ce soir-là, Tiago a demandé à sa mère de lui faire savoir si elle avait entendu parler de masses noires folles ou de quoi que ce soit en l’honneur de Santa Muerte. Et elle a accepté d’être son informateur, tant que le garçon l’ange de la mort avait marqué une chose pour sa maman: «Vous pourriez avoir besoin [Santa Muerte] un jour », a-t-elle dit. “Que ferez-vous alors?”

Après que le Vegas a partagé une délicieuse danse mère / fils au magasin de musique, il a encouragé son petit frère Mateo à rester loin du chantier de construction lundi. Il aurait également essayé avec Raul, mais il n’y avait aucun moyen pour le militant de mener ce combat. “Vous allez contre les flics, ils vous abattront comme des animaux”, a averti Tiago. “C’est ce que vous êtes pour eux.” En réponse, Raul a demandé où était son cœur. Ow, mon frère. Le lendemain, Michener ajoutait la photo de Goss à sa commission des délits à domicile centrée sur les nazis lorsque Tiago s’est arrêté pour dire qu’il n’allait pas sur le chantier de construction, comme tous les flics en avaient reçu l’ordre. Laisse-moi comprendre, dit Michener. “C’est votre deuxième journée de travail, et vous n’allez pas être là” – le jour de ce qui promet d’être une émeute raciale. Allez, mec, ajouta-t-il (moins le “mec”). “Dans cette vie, vous êtes un cow-boy ou vous êtes un Indien. Vous feriez mieux de choisir. ” Cette nuit-là, Maria a réussi à évoquer Santa Muerte, qui n’était pas très heureuse d’être réveillée. Pourtant, Maria a persévéré, implorant son aide. En réponse, Santa Muerte lui a rappelé qu’elle n’avait pas de cœur pour les vivants, seulement pour les morts. Donc, “si votre jambe est dans un piège, vous devez la mâcher vous-même.” (OK, ouais, maintenant je vois la ressemblance avec Magda.) “Tu vas dormir,” défia Maria, “alors que ta chienne de sœur conquiert le paradis?” À cela, Santa Muerte grogna et disparut, probablement pour prendre une tasse de café. Après cet échange insatisfaisant, Maria a couru vers Tiago et a essentiellement dit: «Tag, tu es Buffy» – en d’autres termes, celle choisie par Santa Muerte. Alors l’émeute qui se prépare, “vous devez l’arrêter, quoi qu’il en coûte”, a-t-elle dit à son fils. Ou “tout se termine dans le sang.”

“VOUS NE POUVEZ PAS ARRÊTER CECI” | Lorsque lundi dernier est arrivé, Tiago est entré dans une impasse tendue entre la communauté américano-mexicaine et la police. Malheureusement, Magda était également sur les lieux, marchant près des flics comme un vent malade soufflant doucement dans leurs oreilles. Tiago a fait de son mieux pour désamorcer la situation. “La honte!” cria Raul. Mais Tiago a persévéré, soulignant à son peuple que hé, ils le connaissaient. «Je jouais dans cette rue.» Enfer, sa mère vivait juste là-bas. Néanmoins, “vous ne pouvez pas arrêter cela”, a-t-il déclaré. Et à ce moment, Magda chuchota à un jeune flic en uniforme, il appuya sur la détente de son fusil, et tout l’enfer se déchaîna. Au milieu de tout le chaos, Magda a travaillé ses ruses sur Raul, et la prochaine chose que nous savions, il tirait flic après flic après flic. Il a même ailé Michener, forçant Tiago à tuer son propre frère plutôt que de le laisser mettre une balle fatale dans son partenaire. Et si vous vous demandiez ce que Magda n’arrêtait pas de dire à ses pions, elle nous a informés (et Santa Muerte) au début de l’épisode: “Toute l’humanité doit être le monstre qu’il est vraiment, on lui dit qu’il le peut.” Terrible. Alors, que pensez-vous de la première de City of Angels? Notez-le dans le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos critiques, observations, critiques.