Récapitulation de “Roswell New Mexico”: Saison 2, épisode 1 – Fin expliquée

Le CW est retourné à Roswell, au Nouveau-Mexique, lundi pour une deuxième saison d’étrangers fumants et des humains qui les aiment. Malheureusement, tous les personnages préférés de tout le monde n’ont pas pu répondre à la réunion.

Fraîchement sorti de son sacrifice final, Max était notamment M.I.A. pour la première de cette semaine, bien que sa conscience ait envoyé à Rosa ce message effrayant à la fin de l’heure: “Liz ne peut pas me ramener à la vie, tu comprends? Peu importe ce qu’il faut, vous devez l’arrêter. » (Comme le fait remarquer la productrice exécutive Carina Adly Mackenzie, “Max ne peut atteindre Rosa qu’à des moments où elle est vulnérable. Il ne peut pas simplement lui téléphoner.”)

Et ces visions cauchemardesques ne font qu’ajouter à ce qui est déjà une période de transition stressante pour Rosa, dont le nouveau souffle de vie l’obligera à affronter ses démons de front.

«Les choses empirent avant de s’améliorer pour Rosa», a déclaré Mackenzie à TVLine. «Lorsque vous êtes un toxicomane aux opioïdes, votre corps devient accro. Mais quand elle revient, elle n’a aucun des dommages qui se produiraient normalement chez un toxicomane opioïde. Physiquement, elle n’est plus accro… mais il y a bien plus qu’une simple prédisposition physique qui va avec. Nous verrons la lutte de Rosa tout au long de la saison avec sa dépendance. C’est aussi une personne qui se sentait comme une étrangère de toute façon quand elle a grandi, et maintenant elle se sent comme un fantôme. “

Bien sûr, arrêter Liz sera plus facile à dire qu’à faire. Après avoir réalisé que la conscience de Max reste attachée à Rosa via son empreinte de main, elle a élaboré un plan pour faire revivre Max en utilisant le cœur de Noah. Et avec Kyle, Alex et les frères et sœurs Evans (un peu) de son côté, elle a une chance assez décente – quels que soient les obstacles rencontrés cette semaine. Et en parlant des frères et sœurs d’Evans, Isobel a découvert qu’elle était (haletante!) Enceinte de l’enfant de Noah. Quant à la façon dont elle va gérer ces informations…

«Isobel a une décision compliquée à prendre, comme l’aurait fait n’importe quelle femme dans cette situation», dit Mackenzie. “Isobel a des options limitées, car elle ne peut pas simplement aller voir un médecin. Elle ne peut pas obtenir des soins de santé normaux. Elle n’aurait pas accès aux soins prénatals que tant de gens dans notre pays tiennent pour acquis. Elle n’a pas non plus de système de support en ce moment. Max, son autre moitié, n’est pas là. Elle n’est pas habituée à faire de grands mouvements qui changent sa vie d’elle-même. Michael ne va pas bien, et Max est parti, alors elle fait face à une nouvelle direction effrayante de sa vie qu’elle ne s’attendait vraiment pas à devoir affronter seule. “

Et puis il y a Maria DeLuca, qui deviendra une véritable «force de la nature» cette saison, notamment à la lumière de l’enlèvement de sa mère à la fin de la première. «Sa plus grande priorité est sa mère», fait remarquer Mackenzie. «Alors, elle ne va pas prendre sa disparition à la légère. Et relativement vite, elle découvrira forcément que beaucoup de gens qu’elle aime beaucoup lui ont caché des secrets – et elle ne le prendra pas très bien. »

D’une manière générale, «Il était important pour nous de raconter l’histoire de Maria comme son histoire, qu’elle n’est pas seulement cette femme qui vient entre ces deux autres amants vraisemblablement croisés», explique Mackenzie. (C’est, bien sûr, une référence à Alex et Michael, qui ont également partagé un moment déchirant lors de la première de cette semaine. “Je ne pense pas que nous soyons bons l’un pour l’autre, et je veux être bon pour quelqu’un”, Michael lui a dit.) “Elle a une perspective, et elle a des raisons de faire des choix.”

Vos réflexions sur les nombreux rebondissements de la première de Roswell? Notez l’épisode ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre avis complet.