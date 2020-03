Récapitulation de “Roswell New Mexico”: Saison 2, épisode 3 – La grossesse d’Isobel

HISTOIRES CONNEXES

Toujours terrifiée de voir grandir en elle, Isobel a pris la décision de pratiquer son propre avortement lundi à Roswell, au Nouveau-Mexique, une entreprise risquée qui a presque coûté la vie à l’étranger. Comme indiqué à la fin de l’épisode de la semaine dernière, Isobel a commencé le micro-dosage avec la toxine de Liz pour interrompre la grossesse, prévoyant de se donner l’antidote une fois qu’elle serait convaincue que le processus était terminé.

L’actrice Lily Cowles se souvient très bien de l’appel téléphonique de la productrice exécutive Carina Adly MacKenzie pendant une interruption qui a mis en route le voyage qui a changé la vie d’Isobel. “Je remontais la Septième Avenue quand j’ai reçu l’appel, et elle m’a dit:” Écoutez, j’ai une idée, mais je veux la gérer parce que c’est assez hardcore “”, a déclaré Cowles à TVLine. «Elle m’a présenté toute l’histoire. Ma réaction instinctive était qu’Isobel avait déjà traversé tant de choses, y compris la mort de son frère, la personne qui la connaissait mieux que quiconque dans le monde. J’étais déjà intimidé par ce que cela signifierait, alors en plus de cela, maintenant elle se rend compte qu’elle est enceinte? Les choses étaient soudain devenues vraiment difficiles pour Isobel. »

«Carina m’a demandé d’y réfléchir pendant une nuit», dit Cowles. «Nous étions conscients de ce qu’est un sujet sensible et nous l’avons pris très au sérieux. Ce n’est pas quelque chose que les gens veulent aborder. Ce n’est pas agréable à regarder et c’est incroyablement source de division. J’étais définitivement intimidé par [this story], mais une partie profonde de moi savait que nous devions le dire. »

Cowles explique qu’Isobel est «allégorique dans la manière dont elle peut parler de l’expérience que de nombreuses femmes ont eu à vivre. C’est une étrangère, donc elle ne peut pas aller voir un médecin. Elle ne trouve pas de ressources médicales. Il y a tellement de femmes qui font face à une grossesse non désirée et qui ne peuvent pas avoir accès à une assistance médicale, soit parce qu’elles n’ont pas les moyens financiers, soit parce qu’elles sont mineures et que cela nécessiterait d’aller voir leurs parents. Peut-être ne sont-ils pas des citoyens légaux et craignent-ils le risque d’être expulsés, ou peut-être vivent-ils dans un État comme le Texas qui essaie de rendre les avortements non essentiels. Nous voulions utiliser Isobel comme un moyen de raconter cette histoire à toutes les personnes qui l’ont traversée – et aussi à celles qui ne l’ont pas vécu, afin qu’elles puissent comprendre le caractère humain de cette situation. J’espère que nous pourrons entamer un dialogue amoureux contre quelque chose de tellement chargé et souvent source de division. “

Dans le moment le plus sombre d’Isobel, elle a pris conscience d’elle-même qui a même surpris Cowles. “La seule personne qui m’aimera toujours et viendra à ma rescousse est moi”, a déclaré Isobel à son hallucination de Max. “C’est de cela qu’il s’agit.”

“L’épisode entier [written by MacKenzie and Deirdre Mangan] est tellement beau, mais ce moment a été une telle révélation pour Isobel », dit Cowles. «Sa situation est si terrible, et elle se rend compte que sa propre vie est entre ses mains. Ce n’est à personne d’autre de venir la secourir. Les versions précédentes d’Isobel se sont toujours largement appuyées sur d’autres personnes, et je ne pense pas qu’elle ait jamais vraiment appris à se tenir debout. Elle ne sera plus jamais la même. Elle va devenir une personne autonome et autonome et prendre le contrôle de sa propre autonomie. Elle entre enfin en son pouvoir. Ironiquement, à travers cette circonstance vraiment douloureuse et traumatisante, elle a eu la possibilité de recommencer à zéro et de redéfinir sa propre vie selon ses propres termes. C’est ça. Son choix de mettre fin à cette grossesse lui fait retirer le dernier vestige de cette relation traumatisante. Je suis tellement contente qu’elle soit de l’autre côté et elle va bien. »

Grâce à un avertissement de dernière minute de Max à Rosa, Liz est arrivée sur les lieux à temps pour administrer l’antidote, sauvant de justesse la vie d’Isobel. Le sauvetage déchirant a été suivi d’un puissant moment de liaison entre les deux femmes, l’une des nombreuses amitiés féminines dans l’avenir d’Isobel.

«Il est vrai que les liens féminins profonds font défaut dans la vie d’Isobel», déclare Cowles. «Après avoir perdu son mari et son frère et être seule, elle va soudainement devoir tendre la main aux femmes. Ce sont eux qui peuvent comprendre ce qu’elle vit. Même Liz disait: «Pourquoi tu ne me l’as pas dit? J’aurais pu vous aider. “Il y a beaucoup de place pour Isobel pour commencer à nouer des liens significatifs avec d’autres femmes. Et ça va devenir vraiment intéressant si jamais elle croise Rosa. “

