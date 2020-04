Récapitulation de “Roswell New Mexico”: Saison 2, épisode 5 – Max Twist expliqué

L’épisode de lundi à Roswell, au Nouveau-Mexique, a marqué une étape importante dans la quête continue du gang pour ramener Max à la vie, grâce en grande partie aux efforts du Dr Kyle Valenti.

Avec Liz pour l’aider dans la salle d’opération, Kyle a exécuté sa première greffe de cœur extraterrestre, un processus que Rosa a terminé en donnant à l’organe déplacé une secousse puissante de sa main. (Note latérale: la vue de Jeanine Mason dans les gommages a-t-elle donné à quelqu’un d’autre des flashbacks sur ses jours dans Grey’s Anatomy?)

Liz attend maintenant que Max se réveille de son coma, ignorant que son rêve de se réunir avec lui se révélera être un véritable cauchemar. Un flash-forward de trois semaines à la fin de l’épisode a révélé que le Max qu’elle avait ramené n’était pas le même qu’elle avait perdu – et Isobel a l’intention de le faire sortir.

Ci-dessous, TVLine discute avec le médecin lui-même, Michael Trevino, de la chirurgie qui a changé la donne cette semaine:

TVLINE | Je pensais que devenir un loup-garou serait la chose la plus folle que je vous verrais faire devant la caméra. Puis vint cette greffe de cœur extraterrestre.

[Laughs] Droite? Cette saison, Kyle passe beaucoup plus de temps au bloc opératoire à faire de véritables chirurgies. J’ai donc essayé d’en apprendre beaucoup plus des techniciens médicaux sur le tournage pour savoir comment réaliser ces chirurgies du mieux que je peux. Il y a un cours intensif que j’ai suivi juste avant de commencer le tournage pour rendre les choses aussi crédibles que possible. Dans la saison 1, nous avons simplement jeté une blouse de laboratoire sur lui. Maintenant, nous allons le mettre en chirurgie.

TVLINE | Je ne juge pas. Je pense que jouer avec un médecin semble vraiment difficile.

Pour être tout à fait honnête, lorsque j’entrais dans la saison des pilotes après avoir fait The Vampire Diaries, j’ai transmis quelques émissions médicales. Ce type de travail n’est pas facile. Même la terminologie, c’est comme apprendre une autre langue. Donc je ne pensais pas que c’était quelque chose que je voulais aborder – mais l’univers a une drôle de façon de se moquer de vous, parce que je me suis retrouvé en tant que médecin sur Roswell. Mais je dirai ceci: je sais comment faire des points. C’est une vraie chose que je peux faire. J’espère que je n’en ai jamais besoin, mais j’en suis capable.

TVLINE | Êtes-vous déjà surpris par les efforts que Kyle est prêt à faire pour aider son ex-petite amie?

Je pense qu’il y a deux choses en jeu ici. D’abord et avant tout, Kyle est médecin. Son travail consiste à sauver des vies, à aider les gens, à les maintenir en vie. C’est le résultat, peu importe de qui nous parlons. Mais à quel prix? Et à quel risque? C’est ce qui commence à faire des ravages sur Kyle. Il devra finalement se demander jusqu’où il est prêt à aller pour Liz. Il a dit: “Je serai toujours ton rocher, mais je serai toujours immobile.” Il ne peut aller jusque-là, et nous verrons ce qui se passera s’il décide de prendre du recul.

TVLINE | Sur une note plus légère, prévoyez-vous un avenir entre Kyle et Steph?

Ils ont définitivement une dynamique amusante. Ils sont vraiment charmeurs et ils aiment se prendre des coups. Elle est également pleine d’énergie. Justina et moi avons une blague à l’intérieur où nous appelons tout «épice», et je dirais que Steph a beaucoup d’épices. Leur relation, à mesure qu’elle progresse, aura ses hauts et ses bas. Cela frappe Kyle assez lourdement, et vous verrez pourquoi.

TVLINE | Et l’amitié de Kyle et Alex? J’étais content de voir qu’ils pouvaient au moins partager un flacon.

Cette saison, ils n’enquêtent pas autant ensemble, mais ils s’enregistrent de façon aléatoire, comme lorsqu’ils se voient au bar. Il y a une nouvelle entente entre eux.

TVLINE | Nous avons tous acquis une nouvelle compréhension de Max à la fin de l’épisode. Est-ce que Kyle va regretter de l’avoir ramené?

Nous avons enfin récupéré Max après qu’il soit parti depuis si longtemps, mais nous voyons que Max n’est pas tout là. Il est différent. Il n’est pas son Max habituel. Bien qu’il soit de retour, ce n’est peut-être pas le même Max que nous connaissons. Alors on verra.

Vos pensées sur Roswell de lundi? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.