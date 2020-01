Récapitulation de “Sabrina”: Première épisode 1 de la saison 3 – Sabrina et Nick Reunite

HISTOIRES CONNEXES

Juste avertissement, sorcières: nous sommes sur le point de gâcher Aventures effrayantes de SabrinaC’est la première partie 3. Abandonnez les plaintes, vous tous qui entrez ici!

Exactement un mois s’est écoulé depuis que Sabrina Spellman a piégé son père à l’intérieur de son petit ami et les a envoyés tous les deux en enfer, et pas un jour ne s’est écoulé depuis qu’elle n’a pas tenté (et échoué) de sauver le pauvre et chaud Nicholas des enfers. Heureusement, elle est aidée par l’ex-petit ami le plus compréhensif du monde, qui dit à Sabrina qu’il gardera la mine “autant de fois que vous le souhaitez” pendant qu’elle tente d’ouvrir les portes ardentes. Peu ou pas de garçons d’âge scolaire sont capables d’une fidélité aussi aveugle, mais il est établi depuis longtemps que Harvey Kinkle est un prince parmi les ex. Nous stan.

Après avoir accepté que certaines portes n’étaient pas destinées à être ouvertes, Sabrina se tourne vers Dorian pour obtenir de l’aide, utilisant l’une de ses peintures comme un portail de derrière la domination de Madame Satan. (Elle promet de ramener une fleur impie capable de guérir son bouton. Parce que pourquoi pas.) Naturellement, les trois copains humains de Sabrina – qui ont depuis formé un groupe de garage garce appelé The Fright Club – la suivent en enfer, qui ressemble un peu différente de ce qu’elle envisage dans ses cauchemars. En fait, le véritable enfer ressemble davantage au magicien d’Oz, avec une route de briques maudite, un épouvantail torturé (l’oncle de Théo!) Et un homme en fer blanc maléfique (le frère de Harvey!).

Après une rencontre rapprochée avec quelques visages plus familiers, l’équipe de Sabrina est convoquée pour rencontrer Lilith, qui ressemble toujours beaucoup à Mme Wardwell. (Comme elle l’explique à juste titre, “un visage comme celui-ci est difficile à battre.”) La reine de l’enfer autoproclamée propose de renvoyer Nick au pays des vivants en échange du soutien public de Sabrina à la revendication de Lilith sur le trône. Cela semble être un commerce parfaitement équitable, en ce qui concerne les accords avec le diable, mais il ne faudra pas longtemps pour que le plan rencontre un problème assez sérieux.

Vous voyez, la cour royale de l’enfer n’est pas vraiment enthousiaste à l’idée que “la concubine de Lucifer” (et c’est parmi les plus belles choses qu’ils lui appellent) appelle les coups de feu, et ils n’imaginent pas non plus l’idée d’un enfant habitant la terre comme Sabrina assis sur le trône – indépendamment du fait que ce soit son droit d’aînesse. Au lieu de cela, les rois du monde inférieur proposent une option plus particulière sous la forme de Caliban, un prince aux cheveux d’or qui a été forgé à partir du terrain brûlé de l’enfer.

Sentant cette discorde à l’intérieur du cadre torse nu de Nick, Lucifer prend une pause de leur éternel match de lutte torse nu pour donner à sa fille désobéissante un discours d’encouragement torse nu. Bien sûr, il a l’intention de la torturer pour tout ce qu’elle a fait, mais d’abord, c’est son devoir en tant que Morningstar d’assumer le trône et de maintenir l’équilibre cosmique.

Ses amis, comme toujours, restent optimistes sur les capacités de Sabrina à jongler avec la vie en tant que «pom-pom girl le jour, reine de l’enfer la nuit», tout en ignorant béatement qu’un sinistre groupe de païens vient d’entrer à Greendale – et l’enfer deviendra bientôt le moindre de leurs soucis.

Ailleurs dans la première…

* Après un mois d’hébergement des étudiants de l’Académie des arts invisibles à la morgue de Spellman, Zelda atteint son point de rupture. (Non seulement il n’y a pas d’eau chaude pour son bain – encore une fois! – mais elle est fatiguée d’avoir à habiller tout le monde avec des vêtements faits de rideaux, de style Enchanted.) Elle décide de rouvrir l’académie, se nommant sa nouvelle directrice et glamourant Hilda pour ressembler au père Blackwood. (Ils ne peuvent pas avoir ce satané Conseil des sorcières soupçonnant que quelque chose se passe!) Et avec le Seigneur des Ténèbres hors service, le coven rétrécissant de Zelda se tourne vers une nouvelle source d’énergie. Je vous salue, madame Satan!

* En parlant de Blackwood, Prudence et la chasse d’Ambrose pour le prêtre problématique les amène à la Nouvelle-Orléans, où Prudence le piège en se faisant passer pour Penelope Blossom une dame chic nommée Mme DuBois. Malheureusement, “Blackwood” se révèle être un simple homme de main, déguisé pour ressembler à son chef – un événement extrêmement courant dans cet épisode, apparemment. La magie traditionnelle ne le coupera clairement pas, alors le duo se tourne vers le vaudou pour obtenir de l’aide, et finit par suivre Blackwood en Écosse. Plus précisément, le Loch Ness. (Oui, ce Loch Ness.)

* Et la pauvre Mme Wardwell retourne à Baxter High sans avoir la moindre idée de ce qui s’est passé au cours des trois mois qu’elle a passés sous l’influence de Madame Satan. Cette fois-ci, cependant, elle n’est qu’une enseignante, contrairement au redoutable directeur de l’école. (Je suppose qu’aucun des personnages de Michelle Gomez n’est apte à régner.)

