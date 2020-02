Récapitulation de “Star Trek: Picard”: Épisode 3 – “La fin est le début”

HISTOIRES CONNEXES

Si nous devions vraiment considérer Star Trek: les trois premiers épisodes de Picard comme la première de la série, comme nous l’ont dit les producteurs, où en sommes-nous après l’épisode 3 de jeudi? (Et où va Jean-Luc? Et avec qui?)

L’épisode remonte à 14 ans, Raffi rattrapant Jean-Luc alors qu’il sortait d’une grande réunion. Il a présenté à Starfleet les plus hauts responsables un plan pour maintenir l’évacuation des Romuliens, mais ils l’ont qualifié de «irréalisable». Il leur a dit d’accepter son plan ou d’accepter sa démission … et ils ont accepté ce dernier, a déclaré Jean-Luc stupéfait à Raffi. Mais ensuite, elle reçoit un appel pour rencontrer les plus hauts gradés et suppose qu’elle est licenciée parce qu’il a démissionné. Elle prend d’assaut – et de retour dans le présent, elle est toujours amère. Quand il lui demande un navire et un pilote pour trouver Bruce Maddox, elle souffle sur une vape à feuilles de serpent et note qu’il a son château de fantaisie pour rentrer chez elle, alors qu’elle est coincée dans cette remorque délabrée. Elle souhaite en quelque sorte qu’il lui ait tendu la main quand il n’avait pas besoin de quelque chose, ajoute-t-elle.

Raffi ne se soucie pas de ses excuses sincères, et bien qu’elle ait la preuve qu’un haut fonctionnaire de Starfleet a laissé cette attaque synthétique se produire pour faire dérailler l’évacuation romulienne, elle en a assez des théories du complot: «Je ne vais pas descendre un autre lapin avec vous, JL. »Elle le présente cependant à un pilote: Rios (Salvation’s Santiago Cabrera), un mâle alpha fanfaron et fumeur de cigare qui a un énorme morceau de shrapnel qui sort de son épaule lorsque Jean-Luc le rencontre. Il a son propre vaisseau spatial, cela ne le dérange pas de s’impliquer dans quelque chose d’illégal, et il a aussi une rancune contre Starfleet. Il a piloté un navire qui n’existe plus, selon les archives de Starfleet. (Nous apprenons plus tard qu’il a vu un autre “grand capitaine héroïque” mourir juste devant lui sur ce navire.)

Alors que Jean-Luc fait ses valises pour quitter son château, lui et ses amis romuliens sont attaqués par une meute d’assassins masqués – et cette fois, même le vieux Jean-Luc grinçant se salit les mains. (Sa canne est utile, il s’avère.) Ils maîtrisent les envahisseurs et en démasquent un, et lorsque Jean-Luc l’interroge sur Dahj, il l’appelle de façon inquiétante “le destructeur” avant de leur cracher de l’acide et de se désintégrer. Agnès se montre également et donne à Jean-Luc une longue liste d’arguments très raisonnables pour expliquer pourquoi il devrait la laisser suivre. Alors ils se téléportent à bord du navire de Rios et y trouvent Raffi, qui dit qu’elle ne fait que faire du stop pour Freecloud, où elle a localisé Richard Maddox. Elle regarde prudemment Agnès – j’aime déjà leur dynamique – et avant que ce quatuor nouvellement formé prenne la mer, Rios jette un coup d’œil à Jean-Luc, qui pointe vers l’avant et dit: «Engagez-vous». sur la chanson thème de la prochaine génération joue… et lecteur, j’ai eu des frissons.

Pendant ce temps, de retour sur ce cube Borg, le vétérinaire de TNG Hugh (Jonathan Del Arco) aime Soji – il la complimente de parler à un Borg malade dans sa langue maternelle – et l’emmène à la rencontre de Ramdha, un ancien voyou romulien et mystique assimilé. de toutes sortes. Ramdha lit une sorte de tarot romulien fait de cartes triangulaires, et quand Soji la rejoint, elle tire une carte avec deux filles identiques dessus. «Quelle sœur êtes-vous?», Demande-t-elle, avant de l’appeler également «la destructrice» (!) Et de tirer avec une arme. Soji l’empêche de se tirer dessus, mais quand elle appelle à la maison, sa mère dit que Dahj va bien – ce que nous savons n’est pas vrai. Narek fait de son mieux pour la réconforter et lui dit qu’il pourrait tomber amoureux d’elle, mais nous le voyons également débriefer avec sa sœur qui se mêle, nous savons donc qu’il ne va pas bien. (De plus, quelqu’un d’autre obtient une ambiance étrange, incestueuse, Jaime-and-Cersei de ces deux?)

Très bien, les fans de Trek, nous sommes trois épisodes sur Picard – comment ça vous plaît jusqu’à présent? (Et avez-vous également eu des frissons à la fin?) Envoyez vos commentaires pour partager vos réflexions.