Récapitulation de «Star Trek: Picard»: épisode 7, «Nepenthe» – Riker et Troi

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine, Star Trek: Picard était une belle promenade dans la mémoire des fans de la prochaine génération, alors que Jean-Luc cherchait les conseils et la compagnie de ses anciens amis de l’entreprise Will Riker et Deanna Troi.

Après que Jean-Luc et Soji ont zappé à travers ce truc de portail de transporteur sur le cube Borg, ils se retrouvent sur la planète idyllique de Nepenthe, où ils sont rapidement accueillis par une jeune fille pointant un arc et une flèche vers eux. Mais Jean-Luc s’adresse à elle par son nom: elle est Kestra, la fille de Riker et Troi. Il rassure Soji qu’ils sont ici pour voir de “vieux amis” et ils s’approchent d’une majestueuse cabane dans les bois où Troi fait du jardinage. Elle accueille Jean-Luc avec un gros câlin, mais elle le sent: “Tu as des ennuis.” (Elle est une empathe, après tout.) Riker est occupé à faire des pizzas dans la cuisine, et il peut également voir ce regard dans les yeux de Jean-Luc: “Vous avez besoin d’un endroit pour vous cacher.”

Soji est toujours méfiante, cependant: elle se hérisse quand Kestra suggère qu’elle pourrait être une androïde, et est encore sous le choc de savoir que toute sa vie a été un mensonge. Mais elle se lie rapidement avec Kestra, qui a un million de questions sur la façon dont Soji est humain. (Oui, elle a du mucus.) Pendant ce temps, Troi visite Jean-Luc dans la chambre de son fils Thad, où le garçon a inventé une multitude de langues – mais nous apprenons que Thad est mort d’un virus à base de silicone rare qui aurait pu être guéri … sinon pour l’interdiction des synthétiques. (Ils sont venus à Nepenthe dans le but de soigner sa maladie; le sol y a des propriétés régénératrices.)

Lorsque Riker voit Soji incliner la tête de manière très data, il suppose également qu’elle est liée à leur ancien compagnon de navire Android. Soji échantillonne une tomate fraîche, non réplicatrice, tout en parlant à Troi de Narek et de sa trahison, et déclare avec colère qu’elle ne fait plus confiance à personne. Elle écarte Picard de son chemin, mais il sait qu’elle ne voulait pas faire de mal: “Elle aurait pu me briser en deux.” Au dîner, Soji admet qu’elle aspire à retourner sur sa planète natale, c’est-à-dire celle avec deux lunes rouge sang et un ciel plein d’éclairs. Picard s’engage à l’aider à y arriver, et Kestra parvient à utiliser ces informations pour localiser la planète. Il n’a pas de nom – juste un numéro.

Jean-Luc et Riker font une dernière promenade mélancolique dans les bois, sirotant du thé et discutant du nouvel équipage «décidément hétéroclite» de Jean-Luc. Riker lui rappelle qu’il a gagné le droit de s’asseoir et de regarder ses vignes pousser… mais il connaît aussi trop bien Picard pour essayer de lui parler de quoi que ce soit: «Cela, mon ami, a toujours été une proposition perdante.» Jean-Luc et Soji disent au revoir à Riker et Troi – Kestra donne à Soji sa boussole pour se souvenir d’elle – avant de se téléporter pour trouver la vraie maison de Soji.

Ailleurs dans «Nepenthe»: Raffi et Rios ont lutté pour échapper à Narek, qui les suivait de près dans un navire, grâce à un dispositif de repérage qu’Agnes a ingéré à Daystrom. Agnès coupable a jeté un gâteau de velours rouge avant de reproduire un outil et de le tirer dans son propre cou, se plongeant dans le coma (!). De plus, de retour sur le cube Borg, Hugh et Elnore se sont associés pour combattre la sœur de Narek Narissa et un groupe de gardes romuliens … jusqu’à ce que Narissa lance une lame dans le cou de Hugh, le tuant. (Elnore est toujours coincé dans le cube, on dirait, alors espérons que Rios pourra passer et venir le chercher à la fin de la saison.)

Comment avez-vous aimé cette explosion du passé de la prochaine génération, fans de Picard? Suivez les commentaires pour partager vos réflexions sur l’épisode de ce soir.