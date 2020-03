Récapitulation de “Supergirl”: Saison 5, épisode 15 – [Spoiler] Meurt

Bien que la menace croissante d’Obsidion soit restée une réalité (virtuelle) dans Supergirl de dimanche, l’épisode a également braqué les projecteurs sur un problème très réel qui tourmente la communauté transgenre.

L’heure émotionnelle a commencé avec la colocataire de Nia, Yvette, attaquée derrière un club par un poisson-chat transphobe. Il a même donné à Yvette un message à transmettre à Dreamer: “Le monde ne veut pas d’un super-héros trans, alors rampez sous le rocher d’où vous venez ou je continuerai à attaquer des gens comme vous.”

Naturellement remplie de rage, Nia a juré de traquer cet homme et de le sortir, malgré les appels de Supergirl à ne pas permettre à sa colère de dominer son humanité.

“Kara, je t’aime, mais ne me dis pas ce que je peux et ne peux pas faire en ce moment”, a déclaré Nia. «Il est impossible d’attraper ce type et de le racheter. Il n’y a pas de discours d’espoir qui puisse améliorer cela. Ma communauté est vulnérable. Cela se produit plus que vous ne le savez peut-être, et il y a des gars comme ce connard qui veulent nous faire du mal. Ils veulent que nous nous cachions et ayons peur d’être qui nous sommes. Ils veulent que nous disparaissions, et cela arrive tous les jours. Il n’est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Nous n’avons pas été exactement une priorité pour les flics, alors faites-moi confiance quand je dis que c’est moi qui protège cette communauté. Maintenant, ce salaud s’en prend à ma communauté, essayant de m’effacer? Non, ce gars est fini. “

Après avoir donné à Kara et à la police quelques heures pour retrouver le gars, Dreamer a pris les choses en main, utilisant ses propres tactiques de catfishing pour l’attirer dans un combat. “Vous vous présentez sur la scène en incitant les mecs à penser que vous êtes ce nouveau super-héros sexy, la fille d’à côté”, lui a-t-il dit. “Mais les héros sont censés être vertueux et honnêtes, et ici vous mentez.”

“Je comprends, votre ego fragile a été brisé”, répondit Dreamer, resserrant la prise de son lasso d’énergie autour de son cou. son lasso énergétique encore plus serré. “Votre sens de vous-même est si fragile que tout ce qui ne fait pas partie de votre vision du monde étroite le menace.”

Si Supergirl n’était pas apparue, Dreamer aurait probablement tué le gars juste là. “Vous donnez de l’espoir aux gens”, lui rappela Kara. “Ne les laissez pas tomber en vous baissant à son niveau.” Elle s’est également excusée de ne pas avoir ouvert les yeux sur les réalités auxquelles la communauté transgenre est confrontée plus tôt. “Mais maintenant, nous l’avons”, a-t-elle dit, “et maintenant nous aurons tous les yeux ouverts pour des gens comme lui.”

Dreamer a finalement permis à l’homme d’être placé en garde à vue, le laissant avec cet avertissement effrayant: «Vous allez emprisonner pendant longtemps. Et quand tu sortiras, je te surveillerai. Si vous venez après quelqu’un de ma communauté, je vais vous faire un cauchemar dont vous ne vous réveillerez jamais. »

Avec ses pouvoirs sur le fritz et son cœur fraîchement brisé, les luttes de Nia sont loin d’être terminées. Mais ses encourageantes paroles d’encouragement à Yvette me donnent l’espoir que Dreamer se lèvera pour combattre un autre jour: «Ils veulent que nous soyons invisibles. Ils veulent nous effacer, nous devons donc briller encore plus. Vous êtes une belle femme avec une belle vie, et partager cette vie est ce qui changera ce monde. »

Ailleurs cette semaine…

* Alex a voyagé dans le monde virtuel pour sauver un homme (Corbin Bleu de High School Musical!) Torturé par le mari jaloux de son amoureux virtuel.

* L’épisode s’est terminé par une révélation tragique, gracieuseté de la maman d’Alex et Kara: Jeremiah (joué par Dean Cain aussi récemment que la saison 2) est mort. Haleter?

