Récapitulation de «The L Word: Generation Q»: Season Finale – Election Night

C’est la nuit des élections lors de la finale de la saison de la suite de The L Word et il est temps de savoir si Bette sera le prochain maire de Los Angeles.

La finale, “Lapse In Judgement”, s’ouvre alors que tout le monde est à la soirée de veille de la campagne de Bette (naturellement tenue à Dana), attendant avec impatience les résultats de l’élection du maire. Les sondages augmentent en faveur de Bette, l’alcool coule à flot et tout le monde est divisé entre regarder les informations et gérer leurs problèmes personnels. Alice est passée de «la plus grande petite amie, à deux petites amies, à aucune petite amie» et essaie de revenir dans le jeu en glissant sur les applications de rencontres sans réelle chance. Finley et Sophie discutent maladroitement de leur baiser spontané dans le dernier épisode, convenant tous deux de façon peu convaincante qu’ils devraient fondamentalement l’ignorer pour ne pas ruiner la relation de Sophie et Dani. Shane est appelé loin de la fête pour faire face à l’urgence médicale de Quiara. Et Dani est Dani, se précipitant, obsédée par les sondages et mettant sa fiancée en veilleuse aux élections.

Mais alors, Bette perd l’élection.

C’est un coup dur pour Bette, notamment à cause de ses raisons de courir et parce que tout semblait si plein d’espoir au début. Au début, elle semble un peu optimiste car son adversaire lui demande de diriger un groupe de travail sur la crise des opioïdes à Los Angeles … mais ensuite, après avoir appris qu’il ne fait que l’utiliser, il ne lui reste pas longtemps avant de pleurer sur le canapé. Heureusement, Jordie est là pour lui remonter le moral.

L’histoire d’Alice s’articule principalement autour d’essayer de sauver son émission et de pleurer sa relation – deux choses qui convergent vers la fin de l’épisode. Elle fait un discours passionné à son équipe sur la façon dont ils doivent le faire à sa façon, les rassembler et même faire en sorte que Roxane Gay fasse une apparition. («Puis-je l’appeler comme ça?», Demande Drew, l’homme hétéro sans idée.) Au cours de sa conversation avec Gay, ils parlent de la notion d’être une méchante queer (un clin d’œil au livre Bad Feminist) et de la façon dont Alice se sent comme un parce que elle désire les caractéristiques typiques de l’hétéronormativité. Elle pensait pouvoir faire l’approche radicale et hors norme en expérimentant le polyamour – et en incluant l’ex-femme de sa petite amie! – mais il s’avère qu’elle ne le veut pas. Elle veut juste Nat, et seulement Nat. Heureusement, Nat se trouve juste dans le public et s’approche hardiment de la scène pour que les deux puissent se réconcilier et être honnêtes au sujet de leurs sentiments. Ils se remettent ensemble – juste les deux. (Et les caméras tournent, donc j’imagine que ça fera du bien pour les cotes!)

Il y a quelques autres complots tout au long de l’épisode, tels que la réaction pas exactement idéale de Shane à la fausse couche de Quiara et comment Micah (et les téléspectateurs!) Sont surpris d’apprendre que Jose a un mari. Mais le plus grand est bien sûr le triangle amoureux Finley / Dani / Sophie.

Le baiser surprise de la semaine dernière – principalement né du chagrin de Sophie à propos de sa grand-mère et du sentiment d’être négligé par Dani – était une décision étrange pour la série. Sophie et Finley sont sympathiques et crédibles en tant qu’amis, et leur amitié a été l’une des meilleures relations de la série. Déplacer rapidement cette amitié vers une scène romantique sans grande accumulation dans les épisodes précédents ne semblait pas naturel. Et bien que leur scène de sexe gigantesque dans la finale montre leur chimie ensemble, tout cela semble très déplacé et précipité. Sophie n’a pas parlé à Dani du baiser et Dani, enfin libéré des affaires de l’élection, veut soudainement que les deux volent à Hawaï pour s’enfuir sans leurs familles.

Inutile de dire que cela met Sophie dans une impasse. Elle passe une grande partie de l’épisode à aspirer tranquillement à Finley, avant et après que les deux aient eu des relations sexuelles, bien qu’il soit difficile de voir pourquoi. Finley est un personnage amusant, un gâchis parfois attachant qui, comme elle le dit, “peut être une sorte de merde pour les gens.” Mais The L Word ne lui a pas donné beaucoup plus de profondeur au-delà de cela – bien sûr, elle a des problèmes avec la religion et l’alcool, mais même cela n’est au mieux qu’à moitié cuit – c’est donc un bout que Sophie est prête à foutre en l’air son mariage imminent pour Finley. Mais le L Word original ne se souciait pas beaucoup de donner un sens lors du couplage de personnages non plus.

Au final, Sophie se retrouve prise entre les deux femmes. À l’aéroport, Dani attend nerveusement que Sophie se présente lors du dernier appel d’embarquement à Hawaï tandis que Finley attend que l’avion la ramène chez elle pour le mariage de sa sœur. Sophie se précipite dans l’aéroport, en haut de l’escalator, à travers le terminal. Mais nous ne voyons pas vers qui elle se précipite. La finale se termine sur ce cliffhanger, cette image de Sophie debout, nous laissant deviner qui elle rencontre.