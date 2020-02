Récapitulation de “The Masked Singer”: Saison 3, Épisode 2 – Llama Unmasked

C’est vraiment dommage: toutes ces jambes laineuses, mais il ne reste plus personne pour se tenir debout lors de l’élimination de The Masked Singer cette semaine.

Oui, Llama a obtenu la botte à la fin de l’épisode de mercredi. Et j’étais triste de le voir partir: les mouvements de danse tordus et de boule de maïs de White Tiger vieillissent vite, et j’aurais préféré voir ce chat faire une randonnée (bien que les juges semblent l’adorer) plutôt que d’avoir le bizarre laineux tout emballer.

Et bien. Lisez la suite pour un bref récapitulatif des performances (et pour savoir qui était sous la tête du grand ol de Llama).

LAMA | Le paquet d’indices de cette semaine établit Llama comme quelqu’un dont la carrière était au point mort avant qu’il apprenne à imaginer son succès «et à penser à mes pieds» – comme un comédien debout ou improvisateur, peut-être? Il jouait également un accordéon dans le montage. Et j’ai réalisé cette semaine que Llama porte un appareil photo autour de son cou – tout cela a cimenté ma supposition avant qu’il ne chante une seule note de «Ce n’est pas inhabituel» de Tom Jones. La performance a sauté tout de suite, et il a bien porté l’air ( pas expert). (Je suppose: le prix est juste, l’hôte Drew Carey.)

MISS MONSTER | Je m’appelle Kim Roots et j’avais aujourd’hui des années quand j’ai réalisé que «Fancy» n’était pas enregistré pour la première fois par Reba McEntire. [hangs head in shame] Une fois passé ce grave fossé dans mon éducation à la musique country, cependant, j’ai beaucoup apprécié la vision de Miss Monster sur l’air classique. Bien qu’elle n’ait pas beaucoup bougé pendant sa performance (plus de fourrage pour l’idée qu’elle est peut-être une diva R&B vieillissante), elle savait certainement comment construire l’énergie dans ce dernier refrain (également probablement plus de fourrage pour l’idée qu’elle est peut-être un vieillissant Diva R&B). (Ma conjecture: la chanteuse «Ain’t Nobody» Chaka Khan.)

TIGRE BLANC | Nous avons déjà établi que White Tiger est mon concurrent le moins préféré cette saison, donc tout ce que je vais dire, c’est que la façon dont il chante le «C’mon!» Répété dans Marky Mark et les «bonnes vibrations» du Funky Bunch exaspèrent moi d’une manière que même sa soie dentaire à demi-cul ne fait pas. “Vous auriez pu couper le son de la chanson, et ça aurait été une performance incroyablement divertissante”, a déclaré le juge Robin Thicke par la suite. Il le voulait comme un compliment, mais ce n’était vraiment pas le cas. Les indices de la vidéo comprenaient: une vache à ski, un livre intitulé Wild World of Cats et le gros chat disant: “La danse guérit mon corps après avoir été battu”.

KANGOUROU | Le paquet d’indices de Kangaroo a commencé avec elle sur le terrain de basket, ce qui a amené le juge invité Jason Biggs (Outmatched) à penser à la chanson thème de The Fresh Prince of Bel-Air et à deviner que le merveilleux marsupial était en fait Tatyana Ali de cette émission … dont les talents, comme présenté pendant son temps comme Ashley Banks, comprenait un ensemble solide de tuyaux. Ensuite, elle a mentionné qu’elle voulait être un modèle pour «mon petit« roo », et il semble certainement que la nouvelle maman Ali est une bonne supposition. Sa performance de “You Know I’n No Good” d’Amy Winehouse était également impressionnante. (Je suppose: Ali.)

TORTUE | Le falsetto de The Shelled One était une fois de plus assez bien exposé lors de “Say You Won’t Let Go” de James Arthur, qui est une chanson aussi jolie sur les vomissements que je ne l’ai jamais entendu. Vous pouvez dire que Turtle a de l’expérience dans la construction d’une chanson à travers son apogée émotionnelle; cela, avec une poignée de hochements de tête dans sa configuration vidéo (et certains commentaires incroyablement fervents des lecteurs du récapitulatif de la semaine dernière) m’ont fait changer d’avis sur son passé de boys band. (Je suppose: Summerland et All My Children, un ancien de Jesse McCartney.)

LE DÉMASQUAGE | Lorsque Llama est démasqué, il se révèle être Carey.

Maintenant c’est ton tour! Qu’as-tu pensé de l’épisode? Les indices de cette semaine ont-ils changé d’avis sur l’un des interprètes? Faites le nous savoir dans les commentaires!