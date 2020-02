Récapitulation de “The Masked Singer”: Saison 3, Épisode 3 – Miss Monster Unmasked

HISTOIRES CONNEXES

Trois épisodes de Masked Singer, et quelqu’un doit le dire: pourquoi les juges portent-ils les mêmes tenues depuis la première de la saison?

Toutes ces batailles du groupe A ont-elles été tournées en une seule journée? La continuité de la garde-robe n’est-elle qu’un moyen d’assurer la cohésion visuelle avant que le spectacle ne passe au groupe B la semaine prochaine? Ou est-ce que Jenny McCarthy Wahlberg aime vraiment, vraiment ce numéro de l’épaule rose bubblegum?

Le monde pourrait ne jamais le savoir. Quoi qu’il en soit, passons en revue les performances de l’épisode 3:

TORTUE | Le gars vert est un pro accompli, qui a été exposé tout au long de sa performance de «There Nothing Holdin ‘Me Back» de Shawn Mendes. (Bien que nous sachions qui il n’est certainement pas, grâce à Watch What Happens Live.) Dans son interview , il a noté qu’il avait «nivelé» la chorégraphie, et cela a vraiment montré – bien que la voix n’ait jamais pris un coup. Cette semaine, les amis et les proches des chanteurs (également déguisés) sont apparus dans leurs paquets d’indices pour offrir des informations sur leur véritable identité. Le professeur de biologie de Turtle de 9e année a dit des choses génériques sur la façon dont il aimait toujours chanter en classe, mais l’indice le plus révélateur venait de Turtle lui-même, via un message de la Saint-Valentin pour juger Nicole Scherzinger: «Je n’oublierai jamais le matin que nous avons passé ensemble. C’était génial pour Turtle. »(Je suppose: All My Children et la star de Summerland Jesse McCartney.)

MISS MONSTER | La coiffeuse de Miss Monster était son compte-gouttes amical cette semaine; sans surprise, il était tout au sujet de ses «bons cheveux». Les accessoires de sa vidéo étaient peut-être plus révélateurs: des chaussettes blanches et un ours sur une corde à linge et un peu de camouflage. Mais le rendu de Pinkness de “You Don’t Own Me” par Lesley Gore était bizarre au début et une sorte de gâchis tout au long. (Ma conjecture: “À travers le feu” chanteuse Chaka Khan.)

KANGOUROU | J’ai résisté à l’idée de la théorie populaire sur l’identité de Kangourou, principalement parce que je n’avais jamais entendu parler de Jordyn Woods et que j’avais du mal à croire qu’un influenceur des médias sociaux mieux connu pour être un ancien membre de l’entourage de Kardashian / Jenner aurait une telle une voix de chant profondément émouvante. Pourtant, je ne peux pas ignorer comment tous les indices s’alignent: son père est décédé il y a quelques années, elle a été au centre d’un drame tabloïd (voir la partie précédente sur le complexe industriel de divertissement Kardashian / Jenner) et elle a un frère – tout comme le frère qui est apparu dans la vidéo sur les indices de Roo cette semaine en disant: «Quand la tragédie a frappé notre famille, elle était la colle qui nous tenait tous ensemble». Magnifique. (Ma conjecture: la vie de Jordyn Woods de Kylie.)

TIGRE BLANC | Bon Gronk tout-puissant, White Tiger n’essayait même pas de chanter «We Will Rock You?» De Queen, n’est-ce pas? Si j’étais le concurrent sortant de cette semaine, je serais très énervé d’avoir perdu contre ce gars. Dieu merci, pour ce refrain. Indices inclus: un quart, des doigts en mousse comme vous le voyez lors de jeux de sport et un téléphone avec le récepteur décroché. (Ma conjecture: les anciens patriotes de la fin de la Nouvelle-Angleterre Rob “Gronk” Gronkowski.)

LE DÉMASQUAGE | Miss Monster a été choisie pour rentrer chez elle, et lorsqu’elle a été démasquée, elle s’est révélée être Khan. (Lisez ce que Khan a dit de son passage dans la série.)

Maintenant c’est ton tour. Réagissez au démasquage de cette semaine et dites-nous vos suppositions actuelles sur le reste des chanteurs dans la section commentaires ci-dessous!