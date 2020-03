Récapitulation de «The Voice»: Joanna Serenko, Roderick Chambers – Battles

Pendant les moments stressants comme, vous savez, celui dans lequel nous sommes tous, je me sens particulièrement reconnaissant pour la nourriture réconfortante qui est distribuée chaque semaine par The Voice. Des chamailleries ludiques des entraîneurs au sérieux des compétiteurs en passant par les performances parfois vraiment excellentes, je le dévore puis je cherche des secondes. (Pouvez-vous dire que je suis vraiment impatient de reprendre les épisodes de mardi?) Bon sang, j’aime même grogner sur la façon dont Carson Daly nous informe toujours: “La bataille commence maintenant.” Oui, mec, nous avons remarqué.

En parlant des batailles – probablement ma manche préférée, en raison de l’étrangeté de deux chanteurs étant associés pour sonner bien ensemble et essayer de se surpasser – la saison 18 a débuté lundi soir. Ce qui était à la fois excitant et éprouvant pour les nerfs, car les entraîneurs sont connus pour prendre la décision occasionnelle. Comme vous l’avez peut-être lu, j’avais déjà mes favoris, et je suis sûr que vous l’avez fait aussi. La question était donc de savoir si nous perdrions nos points forts après qu’une douzaine de candidats se soient rendus micro à micro le soir 1? Continuez à lire et nous discuterons. Tout d’abord, nous avions…

Team Blake: Joei Fulco (Grade: B) a battu Todd Michael Hall (Grade: B-) sur “The Best” – Todd sauvé par Blake | Rejoint dans la salle de répétition par l’entraîneur de la saison 16 de Comeback Bebe Rexha, Blake a été particulièrement impressionné par les notes élevées que le dieu du rock de 50 ans, Todd, pourrait frapper. J’étais moins ébloui par tout ce que j’entendais que préoccupé par le fait que lui et Cher, comme Joei, gélifiaient aussi bien que moi et buvaient avec modération. Heureusement, au moment où les projecteurs sont tombés sur eux, ils se sont un peu améliorés. Ils sonnaient toujours mieux individuellement qu’ensemble – et ne risquaient pas de me faire oublier la version Schott’s Creek de Noah Reid «The Best» – mais ce n’était pas l’épave du train que je craignais. Comme les entraîneurs l’ont répété maintes et maintes fois, c’était amusant, si terriblement karaoké en même temps. Todd est clairement un pro et possède le genre de gamme que les chanteurs exécutent des rituels vaudous pour voler; malgré tout, je suis d’accord avec la décision de Blake de donner la victoire à Joei. Entre son grognement rauque et ce sourire sûr que je pouvais éclairer le ciel nocturne, elle pouvait être une candidate. De façon hilarante, Kelly a mal compris les nouvelles règles qui stipulaient que les entraîneurs devaient voler avant qu’un compétiteur ne frappe les escaliers (ou quelque chose du genre). En conséquence, Blake a pu sauver Todd, qui allait plus tard rivaliser avec les trois autres artistes sauvés pour une seule place lors des KO.

Équipe Kelly: Anaya Cheyenne (Grade: B +) a battu Chelle (Grade: C) dans “Scared to Be Lonely” | Avant sa première bataille de la saison 18, Kelly a stupéfait ses concurrents en les invitant à les aider avec leur couverture Dua Lipa… Dua Lipa elle-même. (Fait amusant: ce n’est qu’au final de la saison dernière que j’ai appris que Dua Lipa n’était pas une marque de gloss repulpant les lèvres.) Après avoir encouragé les filles à combler les lacunes avec des “oohs” et des “aahs” astucieux, Kelly leur a conseillé de prenez soin de remplir leurs voix avec la douleur pour laquelle la chanson a appelé, c’était showtime. “Ne pense pas, fais-le” était l’objectif d’Anaya. (En l’entendant à nouveau, je n’arrivais pas à croire que je lui ai laissé mon compte à rebours Best of The Blinds.) Au moment de vérité, Chelle a versé son sac de trucs sur toute la scène: elle a démontré une profondeur vocale, un vibrato, une râpe … Vous l’appelez, elle y est allée (sauf le jodel). Cependant, comme l’a souligné Blake, “Il y a des parties de votre performance qui vous ont échappé.” Anaya, d’autre part, n’avait qu’à faire son truc, et son truc était plus que suffisamment fort pour l’emmener aux Knockouts. Comme l’a dit Kelly, “Elle est juste une artiste parfaite et coachable.” Et la qualité d’étoile qu’elle dégage est si forte que vous la voyez presque comme un néon rayonnant d’elle.

Équipe Nick: Roderick Chambers (Grade: A) a battu Joanna Serenko (Grade: A-) sur “quand la fête est finie” – Joanna volée par John | Après que Nick ait plaisanté sur son plaisir de rencontrer ses conseillers de bataille, «deux des personnes les plus inintelligentes que j’ai pu trouver» – les frères Joe et Kevin Jonas (ha!) – il a suggéré d’ajouter une harmonie au premier refrain de Billie de ses coéquipiers. Couverture sinistre. Pendant qu’ils étaient occupés à travailler là-dessus, je me suis efforcé de me rappeler qui était Roderick des Blinds; que j’avais oublié qui il était ne semblait pas de bon augure pour lui. Quand ils ont atteint la scène, Joanna était, comme prévu, éblouissante; en fait, quand elle chantait dans son registre inférieur, j’aurais juré que mes oreilles recevaient un massage de l’intérieur vers l’extérieur. Et elle ressemblait tellement à une star, elle aurait pu être la petite sœur de Sophie Ellis Bextor. Mais ensuite Roderick s’est joint à moi et j’étais, comme Kelly l’a dit, comme “Attendez, quoi?” Il était formidable: poli, contrôlé, lisse – à tel point que Blake a dit qu’il l’aurait choisi comme vainqueur juste pour le «facteur de choc» de la qualité du virage à une chaise. En fait, je pense que Roderick aurait pu être un cheveu mieux que Joanna ici, mais je lui aurais quand même donné la victoire. En plus d’une voix de tueur, elle a juste «ça». Quoi qu’il en soit, ce fut une magnifique bataille épique. Comme Blake l’a suggéré par la suite, “Vous étiez probablement plus synchronisés que quiconque que nous avons entendu jusqu’à présent.”

Légende de l’équipe: Mike Jerel (Grade: B) a battu Zach Day (Grade: B-) sur “Adorn” | Pendant que le duo était en répétition avec la conseillère Ella Mai, j’ai essayé de ne pas me concentrer sur combien Zach me rappelait un croisement entre Weird Al et Aquaman. Au lieu de cela, John s’est concentré sur la façon dont ses deux chanteurs n’avaient pas le fanfaron sexy que le numéro Miguel qui leur avait été attribué exigeait. Ella a ajouté que si les gars partaient pour une course sans s’y engager, ils étaient peu susceptibles d’atteindre la ligne d’arrivée sans trébucher. J’ai supposé que cette bataille était la perte de Mike; il avait juste besoin de retrouver une partie de la confiance qu’il avait apportée aux Blinds. Lorsque les gars ont pris leur place sur scène, Zach a démontré qu’il avait du jeu. Jeu super original, mais jeu quand même. Et vocalement, il était bon; il a une de ces voix élastiques qu’il peut tirer dans toutes les directions. Mike était de loin le chanteur supérieur. Il y avait juste une force, une certitude dans son accouchement et un surplus de chimie, ce qui ne fit aucun doute. Pour moi, au moins. John a dit que c’était proche, et Mike n’avait gagné que parce qu’il possédait «un son que j’aime écouter… un peu plus».

Équipe «M.» Blake: Levi Watkins (Grade: B) a battu Jamal Corrie (Grade: D +) sur “Counting Stars” | Poussant le mignon à 11 ans, Jamal a partagé en répétition qu’avant les Blinds, il avait demandé si l’un des autres candidats voulait juste, vous savez, chanter avec lui; Levi avait dit oui, et après s’être échauffé avec “Perfect”, Jamal avait prédit que s’ils progressaient, ils seraient jumelés sur scène. Et ils étaient là! Bebe et Blake aimaient le fait que Jamal n’ait pas eu peur d’aller chercher la moindre grosse note qu’il avait entendue dans sa tête – mais il devait essayer de ne pas sonner aussi rauque en le faisant. Pendant ce temps, avec sa voix changeante, Levi, 14 ans, avait du mal à trouver la bonne clé (mais à la fin de l’entraînement, il semblait l’avoir – lui et Jamal sonnaient un peu ensemble). Sous les projecteurs, cependant, Levi a devancé Jamal dès le départ. Ils avaient tous deux une grande énergie, et Jamal a certainement une plus grande portée, mais Levi semblait plus souvent solide – et ne sonnait jamais comme son copain, comme s’il risquait d’avoir une hernie pour atteindre des notes. Jamal a balancé aux biggies, mais comme John l’a noté, il y avait beaucoup d’imprécision. Blake soupçonnait que cela était dû en partie à toute la course qu’il avait faite sur scène. Qui aurait cru que les cours de cardio seraient aussi importants que les cours de chant avant de participer à The Voice?

Équipe Nick: Allegra Miles (Grade: A) a battu Michael Williams (Grade: A-) sur “Comment vais-je savoir?” – Michael sauvé par Nick | Pour aider Michael à se remettre de ses nerfs, les Jonas Brothers l’ont conduit dans une petite thérapie au cri. Lorsque Michael et Allegra ont commencé à pratiquer la version Sam Smith du classique de Whitney Houston, je n’étais pas tout à fait sûr que les cris étaient terminés; Je jurerais qu’à un moment donné, j’ai entendu le même son que je fais quand je me rends compte que je n’ai plus de puces. Pourtant, ils avaient promis – Allegra avait été une vedette dans les Blinds, et au fur et à mesure que la pratique se poursuivait, Michael a sorti un falsetto assez prometteur. Une fois la bataille commencée, son fausset a tenu sa promesse. La voix d’Allegra m’a tout de suite été plus intéressante; aussi jolie que la sienne, il y avait une richesse, une terreur à la sienne qui me laissait accrochée à chaque note. Kelly l’a appelé «un ton final». Ce fut en fait une bataille assez étonnante – la façon dont les annonces et les courses d’Allegra et Michael se croisaient était comme entendre l’équivalent des étoiles filantes. Bon appel de la part de Nick, sauvant Michael – la base de fans de la superstar qui aime les mecs mignons avec un super fausset va adorer Michael.

Alors, que pensez-vous de la nuit 1 des batailles? Votez pour le candidat que vous pensiez le plus brillant ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires.