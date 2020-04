Récapitulation de «The Voice»: Megan Danielle, CammWess – Knockouts, Night 1

Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de l’incertitude quant à savoir si The Voice sera en mesure de mettre en scène tout type d’épisodes en direct dans la saison 18, les KO prétapés ont débuté lundi. Et ont-ils déjà emballé un coup de poing! Au moins un point de départ – CammWess de Team Kelly et Megan Danielle – a été si impressionnant que cela m’a fait repenser ma position sur la facilité avec laquelle les décisions de l’entraîneur sont. Cela a également conduit à la tangente la plus étrange de ce que c’est que lorsque Blake Shelton fait sauter son Spanx. (Il ressemble à une boîte de biscuits entrouverte, il s’avère.) Comment s’est passé le reste de la nuit? Continuer à lire; comme toujours, nous allons discuter.

Team Blake: Joei Fulco chante «Quand serai-je aimé?» (Grade: B +) a battu Levi Watkins en chantant “Je ne vis pas longtemps comme ça” (Grade: A-) | En répétition avec le méga-mentor James Taylor, Joei a dit peut-être la chose la plus honnête que nous entendions toute la nuit: “Mon père sera tellement jaloux.” Non pas que Taylor ne soit pas une légende et demie, je doutais juste qu’elle ou Levi le connaissent de grand-père Munster. De manière hilarante, Levi a précisé que, bien qu’il chantait la chanson de tous les soirs hors la loi de Waylon Jennings, il n’était ni un hors-la-loi ni une fête tous les soirs. Adorable. Et il avait ce que son entraîneur appelait «un bas de gamme» qui semblait destiné à bien le servir sur scène. Au moment de vérité, il a chanté comme un pistolet bizarre qui venait d’être abattu. Je déteste ressembler aux entraîneurs, jouant leur record cassé de «OMG! Et il n’a que 14 ans! » mais s—, il l’est. Et il se comporte comme quelqu’un de 10 fois son âge. C’était plus amusant que tout ce que Jake Hoot a fait dans la saison 17 – et il a gagné. Quand ce fut le tour de Joei, elle était splendide, laissant déchirer une voix aussi riche et souple que le caramel chaud. Malgré cela, je serais parti – et je pensais «M. Blake »a dû partir – avec Levi, une anomalie dans la saison 18 et un concurrent moins susceptible de se perdre dans le shuffle. Je suppose qu’il m’a prouvé le contraire. Zut.

Équipe Kelly: Megan Danielle chantant «Morceau par morceau» (Grade: A-) a battu CammWess en chantant «Say Something» (Grade: A) – CammWess volée par John | A peine Megan était-elle arrivée à la répétition qu’elle a «Oprah» son entraîneur en disant qu’elle avait choisi sa chanson parce que, oui, elle s’y rattachait. CammWess a ensuite fait pleurer Kelly en suggérant que le succès de A Great Big World pourrait s’appliquer à la foi. Oui, Kelly était un aqueduc d’une femme lundi. Quand Megan et CammWess sont montés sur scène, ho. Ly. Merde. Peut-être que je suis juste hyper émotionnel d’être à la maison pendant des semaines, mais ces deux-là m’ont tué autant qu’ils avaient leur entraîneur. Après avoir fait une plus grande impression dans les batailles que dans les blinds, CammWess a livré un Knockout qui a vraiment été à la hauteur de son nom. C’était super intime, super vulnérable, et ces courses – il a fait avec les sons sortant de sa bouche la même chose qu’un danseur de ruban fait avec des rubans. J’ai de vrais frissons. Puis Megan s’est levée et a chanté son cœur avec une impitoyabilité qui vous a donné envie de la prendre dans ses bras. De plus, la combinaison de précision et de brutalité qu’elle emballe dans chaque performance n’est rien de moins que magique. Je sais que je dis souvent: “Oh, qui sont les entraîneurs qui plaisantent prétendant qu’il est difficile de choisir un gagnant?” Mais Seigneur, celui-ci était difficile à choisir. J’aurais probablement donné l’avantage à CammWess, qui semblait une scintille plus présente et connectée sur scène. Kelly, après avoir dit qu’elle avait pris sa décision de manière stratégique, est allée avec Megan, puis a laissé Nick se débrouiller avec l’ancien entraîneur de CammWess, John, sur lequel d’entre eux allait le voler.

Légende de l’équipe: Mike Jerel chantant “Versace On the Floor” (Grade: B-) a battu Darious Lyles en chantant “Me and Mrs. Jones” (Grade: B +) | Bien que Darious soit, je pensais que ce KO était à perdre pour Mike; il n’est pas seulement dans une autre ligue, c’est comme s’il venait d’une autre planète. En répétition, John a découragé Darious de laisser ses grandes notes disparaître (ce qui ne semblait pas devoir être fait, de toute façon – sa voix est assez grosse pour rester grande, non?). Mais Mike semblait en fait plus différent lors de son passage; John et James ont tous deux entendu des problèmes de pitch. Sous les projecteurs, Darious a offert l’équivalent d’un service de couverture, en utilisant sa propre voix veloutée comme draps de soie. Il était, en un mot, formidable. Pourtant, j’avais toujours l’impression que j’attendais plus – peut-être un changement clé? Il n’y avait rien, et je ne veux rien dire, mal avec ce qu’il a fait. C’était juste comme un feu d’artifice que vous vous attendiez à exploser plus brillamment qu’il ne le fait; c’était toujours joli et agréable, mais pas aussi excitant que vous l’aviez prévu. Ensuite, Mike semblait avoir maîtrisé ses problèmes de pitch – principalement. Nick l’entendit sonner mal à l’aise. Mais sa performance ne s’est pas tout à fait réalisée. Toutes les pièces étaient là, elles avaient juste besoin de rester un peu plus longtemps sur le brûleur, peut-être? Je serais allé avec Darious, même si je voulais plus de son numéro.

Équipe Nick: Roderick Chambers chantant «Redbone» (grade: B) a battu Tate Brusa chantant «The Scientist» (grade: D) | J’aurais peut-être supposé que Nick se pencherait vers Mini Me Tate, sans le fait que Roderick s’était si distingué dans les batailles. Je n’étais pas sûr de son choix du coup de Childish Gambino pour lui-même, cependant; ça sonnait un peu risqué en répétition. Tate a également eu du mal. Parfois, il semblait qu’il ne pouvait pas trouver une note si elle était écrite sur un Post-It. Quand cela a compté, Roderick nous a rappelé pourquoi il ne fallait pas le sous-estimer. Je n’étais toujours pas sûr que la chanson était le bon choix pour lui, mais il l’a totalement apportée. Le candidat aux larges épaules ressemblait à un réfrigérateur qui nous chantait des choses douces – et, le plus souvent, cela fonctionnait. À côté de prendre le micro, Tate a commencé avec suffisamment de problèmes de terrain pour le renvoyer au camp de baseball. Le gamin a du talent, certes, mais c’était douloureux. Même sur les gros billets qui lui permettent généralement de se détacher, il n’a pas réussi à le vendre. C’était donc une décision facile – pour moi en tout cas: je serais parti avec Roderick.

Team Blake: Todd Tilghman chantant «Anymore» (Grade: C +) a battu Cam Spinks chantant «Rumor» (Grade: D) | Avant ce Knockout, j’imaginais que j’apprécierais plus les performances de Todd que celles de Cam, et Blake graviterait vers Cam, peu importe son pays. Mais Blake entendait une plus grande portée de la part de Cam en répétition que jamais auparavant. Alors peut-être qu’il me surprendrait. Le grand défi pour Todd semblait être qu’il allait trouver le meilleur moyen d’exploiter son énergie sur scène; à cette fin, James l’a aidé à réorganiser un peu sa couverture de Travis Tritt. Tout d’abord, hmm… Todd a gardé mon intérêt autant qu’un toast d’un jour. Il allait bien, mais ça n’allait pas le couper. Ce n’est que lorsque la chanson l’a vraiment laissé se déchaîner et libérer sa voix, un croisement entre une corne de brume et Joe Cocker, qu’il a pris vie. Je ne pensais pas que ça allait suffire. Dans la position n ° 2, oh merde. Cam semblait si éteint que j’ai baissé le volume de mon téléviseur dans l’espoir de l’aider. “C’était amusant,” mentit John avant de clouer Cam sur des problèmes de terrain. Kelly a laissé entendre qu’il ne s’était pas donné suffisamment de place pour s’étendre sur «Rumeur». D’un autre côté, Todd, selon son entraîneur, était «littéralement un animal qui se nourrit d’énergie». Alors ils feraient mieux de lui choisir des chansons plus énergiques!

Légende de l’équipe: Zan Fiskum chantant «The Story» (grade: B-) a battu Joanna Serenko en chantant «Angel From Montgomery» (Grade: A-) – Joanna volée par Blake | Ce Knockout semblait en fait être un dur à cuire – les concurrents étaient trop égaux. Même lorsque Joanna a commencé sa couverture de John Prine / Bonnie Raitt avec la phrase “Je suis une vieille femme”, je ne pouvais pas m’empêcher de la croire. Sa voix est si pure, chaque note sonne juste. Lorsque Zan a essayé son numéro Brandi Carlisle, elle était si prévisible qu’elle m’a fait comprendre: «Oh, duh – deux puissances, dernier KO de la nuit, nous devons avoir un vol!» En chantant d’abord, Joanna était tout simplement envoûtante. Elle avait mon cœur faisant la même danse heureuse que son entraîneur faisait sur son siège. Ouais, elle a lutté un peu sur les plus grosses notes – elle était plus à l’aise pour chanter un peu plus doucement, cool comme la rosée du matin – mais dans l’ensemble, magnifique. Pour terminer la soirée, Zan était bon mais moins confiant sur le plan vocal que ce à quoi je m’attendais. En fait, je pensais que le groupe lui avait rendu service quand ils sont arrivés et a un peu maîtrisé une ligne qui sonnait aussi près de dérailler. Ne vous méprenez pas – pour la plupart, elle était bonne. Très bien. Je pensais juste qu’elle irait mieux. (Est-ce que je demande trop?) Heureusement, l’ancien entraîneur de Blake et Joanna, Nick, ont tous les deux appuyé sur leurs boutons de vol pour garder Joanna dans les parages.

Alors, lequel des Knockouts vous a vraiment séduit? Certains d’entre eux sont-ils incroyablement bons? Votez pour votre favori ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires. Quelqu’un a-t-il une idée brillante de la façon dont nous pourrions vivre en prenant des distances sociales?