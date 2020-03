Récapitulation de «The Voice»: Micah Iverson, Brittney Allen – Auditions aveugles

Depuis le début, la saison 18 de The Voice s’annonce difficile pour Blake Shelton. Rares sont les concurrents du pays. Il semble que son partenaire d’entraînement habituel, Adam Levine, lui manque plus maintenant que son siège n’est pas occupé par un autre significatif, Gwen Stefani. Et les techniques de recrutement de Blake sont de plus en plus terne. Prenez, par exemple, sa supplication pour le tour de trois chaises Micah Iverson lundi. Même si Blake en savait si peu sur le genre emo-rock de l’auditeur, il ne réalisait pas que c’était un genre – “Est-ce une chose?” l’entraîneur a demandé – il a suggéré que le natif de Tokyo devrait toujours rejoindre son équipe juste parce que «les gens aiment l’étrangeté de quelqu’un comme vous [and] quelqu’un comme moi fait équipe. ” Comme s’il entendait à quel point cela semblait boiteux, Blake a ensuite ajouté: «Il suffit de me choisir.» Micah l’a-t-elle fait? Continuez à lire et vous ne trouverez pas seulement la réponse, vous obtiendrez des critiques de tous les stores de Night 5. (Vous n’avez pas besoin de moi pour vous dire que les entraîneurs sonnaient bien lorsqu’ils se sont associés à “Jealous” de Nick Jonas, n’est-ce pas? Préenregistrés et vraisemblablement adoucis en studio, bien sûr, les Fab Four semblaient formidables.)

Micah Iverson (Team Kelly), «All I Want» – Grade: B | «Japonaise dans l’âme», Micah, née à Tokyo, s’est avérée être une couverture de Kodaline à la fois solide et oubliable. At-il frappé les notes? Était-il «allumé» partout? Oui et oui. Mais une fois que le nombre a vraiment commencé, c’était tellement pareil, appelant à une combinaison de gémissements et de gargarismes, que l’ancien analyste financier n’a pas laissé beaucoup d’impression. Il n’était pas du tout mauvais, ce n’était juste pas un essai particulièrement excitant, même si cela a poussé Kelly à remarquer qu’il avait son genre de voix masculine préférée, une voix qui est «tout cœur, toute passion». Oh, et comme vous vous en doutez, Micah n’a pas choisi l’entraîneur qui ne pouvait pas dire à Switchfoot de Bigfoot. Au lieu de cela, il est devenu le seul gars de l’équipe Kelly.

Brittney Allen (légende de l’équipe), «Dancing On My Own» – Grade: B + | Dans son entretien préalable à l’audition, cette Géorgienne de 28 ans est tombée en panne en parlant de sa défunte mère. Après le décès de maman, “J’ai traversé une période très sombre”, a déclaré Brittney. Ayant émergé de l’autre côté de cette dépression, elle a ébloui sur scène avec une reprise de Robyn aussi vierge qu’émotionnelle. J’ai eu le sentiment tout au long qu’elle avait planifié chaque note et à quel point elle voulait placer une inflexion sur chacun d’eux, mais sa performance était toujours spontanée et sincère. Si elle avait essayé avant que les équipes ne soient si pleines, elle aurait certainement obtenu plus d’un tour de chaise.

Cam Spinks (Team Blake), «Wave on Wave» – Grade: B- | À peine Blake s’était-il demandé à voix haute si quelqu’un allait jamais monter là-haut et chanter une putain de chanson de George Jones au lieu de “emu” que sur la scène se vantait d’un vrai country boy live, un chanteur / compositeur originaire de l’Alabama. Cam était parfois un peu saccadé sur sa couverture de Pat Green, mais les artistes country ont été si rares cette saison, je ne pouvais pas croire que Blake ait attendu aussi longtemps qu’il avait tourné (avec Kelly). Et s’il réussissait à faire entrer Gyth Rigdon dans le Final Four, il pourrait probablement le faire aussi avec Cam. Ce n’était pas terrible, mais pas, vous savez, la course-retour-vers-le-salon-de-la-cuisine-pour-voir-qui-c’est-bon.

Anders Drerup (Team Nick), «Je ne peux pas m’empêcher de tomber amoureux» – Grade: D | Ce génial Canadien espérait qu’il surprendrait les entraîneurs lorsqu’ils se retournaient et voyaient un garçon blanc idiot faire une interprétation inspirée du reggae du classique d’Elvis. Et je suppose que le seul entraîneur qui a tourné pendant sa performance a été surpris. Mais Nick a peut-être été désolé d’avoir pivoté aussi, car au moment où Anders a terminé, il semblait être autant un candidat à la finale que moi-même un concurrent dans le numéro de maillot de bain de Sports Illustrated. Cette dernière note rooough allait me hanter pendant au moins deux pauses publicitaires.

Mandi Castillo (Team Legend), “Asi Fue” – Grade: B + | Désireuse de mettre en valeur sa culture – et bien consciente que Kelly est aussi passionnée par les chanteurs Latinx que moi par les margaritas – cette fan de Mariah Carey de San Antonio a interprété Blind en espagnol. Et depuis le début, elle sonnait très bien, même si une petite note. “Monter!” Kelly la supplia. Quand enfin Mandi a démontré qu’elle avait une certaine portée, Kelly a pivoté… mais Nick l’avait déjà fait, et John et Blake étaient juste derrière. Et bien sûr, Mandi était assez bon, mais un tour à quatre chaises? Hmm. Cela m’a frappé en tant que président ou deux de trop, surtout avec les équipes si pleines.

Kailey Abel (Team Blake), «Forever Young» – Niveau: A- | Avant de monter sur scène, Kailey a partagé l’histoire de sa toute première performance en tant qu’enfant – l’occasion mémorable où elle avait retiré le micro du stand et s’était essentiellement frappée au visage avec. Quand elle est entrée en scène avec le classique d’Alphaville, elle a déchaîné une râpe digne de Bonnie Tyler (ou du moins Chloé Kohanski). En partie, elle a chanté l’enfer du hit des années 80; en partie, elle grogna. Quoi qu’elle ait fait, je l’ai creusé. Son entraîneur – son seul tour de chaise – a dit qu’il parierait sur la ferme qu’elle allait gagner.

Gigi Hess (Team Kelly), «Lovesong» – Grade: C + | Cette jeune femme de 22 ans – une sonnerie morte pour Elizabeth Gillies de Dynasty – a révélé avant son essai qu’après avoir pris beaucoup de poids lorsqu’elle était jeune, elle avait été intimidée au point de se demander si elle ne le serait pas. mieux vaut mort. Quand elle est montée sur scène, je voulais être complètement époustouflée par la façon dont elle chantait The Cure comme si elle était Adele (ou au moins Emily Luther), mais sa performance était vraiment un peu partout. Gigi a une voix puissante sur elle, c’est sûr. Je n’étais tout simplement pas convaincue par cela qu’elle savait parfaitement comment l’exploiter. C’était peut-être juste une question de montage personnel. Comme John l’a souligné, tout ne devait pas être une course.

Kevin Farris (Team Nick), «Home» – Grade: A | Appelé «M. Kevin “par les enfants d’âge préscolaire pour lesquels il dirige un programme d’enrichissement musical, cet homme aux yeux bleus de 33 ans aurait été un tour de chaise instantané de Blake, si son équipe n’avait pas déjà été pleine. Il y avait une qualité brute et rauque à la voix de Kevin qui se serait magnifiquement prêtée au pays. Ma partie préférée de son audition, cependant, était à quel point elle était vivante. Il y avait une électricité tu-es-là qui a sauté à travers l’écran pendant qu’il était allumé. Nick était tellement inspiré, il a sauté sur scène pour une équipe improvisée sur “Lovebug”. Après cela, John ne semblait plus avoir de chance. “Je serais ravi de prendre une bière avec vous”, a déclaré Kevin à Coach Legend, “mais …”

Cedrice (Team Legend), “Fever” – Grade: C | De façon hilarante, Cedrice nous a dit que chaque fois qu’elle complimentait sur la forme parfaite de sa tête chauve – elle souffrait d’alopécie – sa mère carillonnait en ce qu’elle était si bien arrondie parce qu’elle tournait toujours sa fille quand elle dormait quand elle était bébé. (Alors c’est comme ça que vous le faites.) Sur scène, Cedrice a livré une performance du golden oldie qu’elle a appelé Peggy Lee rencontre Beyonce. Je l’appellerais… sympa rencontre OK. Étant donné à quel point Cedrice est magnifique et élégant – “Tu es si sexy!” hurla Kelly quand elle vit le candidat – je m’attendais et j’espérais certainement plus. Elle était comme un cadeau moins intéressant que le papier dans lequel il était emballé. Bummer.

Alors, que pensez-vous des stores de Night 5? Votez pour votre favori dans le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos critiques / réactions / notes.