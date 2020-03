Récapitulation de «The Voice»: Mike Jerel, Anaya Cheyenne – Auditions aveugles

HISTOIRES CONNEXES

Alors que les auditions aveugles de la saison 18 de The Voice se poursuivaient lundi, Mike Jerel a demandé à John Legend et Nick Jonas de tourner leurs chaises presque aussi vite que Kelly Clarkson chaque fois qu’elle reconnaît une chanson. Au moment où le Géorgien de 31 ans en avait fini avec son interprétation émouvante de «C’est un homme, un homme, un monde d’homme», les quatre entraîneurs lui faisaient face, et une bataille royale allait éclater pour voir lequel d’entre eux était va recruter avec succès le showman, qui est allé jusqu’à appeler sa mère sur scène pour l’aider à prendre la décision capitale. Blake Shelton s’est probablement retiré de la course quand il a admis qu’il se demandait si le chanteur était «une vieille dame». Maman a apporté son soutien à John, qui avait appelé son fils non pas un simple remplisseur de voies, mais un briseur de catégories. Mais qui a choisi Mike? Et sa performance était-elle tout cela? Continuez à lire, et nous passerons en revue non seulement ses essais, mais ceux de tous les aspirants qui avancent vers les batailles.

Anaya Cheyenne (Team Kelly), “Je ne t’aimerai plus jamais” – Grade: A- | Un YouTuber d’Atlanta, cette jeune de 16 ans m’a immédiatement rappelé Kennedy Holmes – elle était tellement prête. Mais pourrait-elle chanter comme la vedette de la saison 15? Wow, pourrait-elle. Cette gamine a versé tellement de chagrin d’amour dans sa couverture de Lady Gaga, je pense qu’elle a non seulement brisé mon cœur, mais elle s’est foulé le foie en même temps. Elle n’était rien de moins que magnifique. Brut mais contrôlé et aussi émotionnellement ouvert que moi après un quatrième verre de vin. Comme Nick l’a dit, elle a donné aux entraîneurs, dont deux seulement se sont tournés pour elle, “toutes les sensations”.

Mandi Thomas (Team Kelly), «Time to Say Goodbye» – Niveau: A | Dès la première note, cette chanteuse d’opéra de formation classique était magnifique; Nick a dit ensuite qu’elle lui avait même donné la chair de poule. Mais je soupçonnais qu’elle n’obtiendrait pas un tour de chaise – un opéra sur The Voice? Je ne l’ai tout simplement pas vu se produire, malgré la fantastique Mandi. Cependant, elle a obtenu un tour de chaise – Kelly. À moitié en plaisantant, j’aurais pensé, elle avait dit précédemment qu’elle voulait une chanteuse d’opéra dans la série. Et maintenant qu’elle en avait un, elle était aussi certaine que les talents de Mandi pouvaient être appliqués à d’autres genres que j’avais hâte d’entendre “Since You Been Gone” dans un style d’opéra.

Jacob Miller (Team Nick), «Les temps où ils changent» – Grade: C | Avant de jeter un coup d’œil à ce passionné de ragtime au visage de bébé, je pensais que son imitation de Dylan était parfaite … à part le fait qu’il énonçait mieux que Bob et semblait plus doux aussi. Au fil de sa performance, il est resté parfaitement agréable mais manquait de dynamisme. Pas toute une gamme non plus. John a qualifié l’audition de Jacob de «puissante» mais, de façon révélatrice, il n’a pas tourné sa chaise. J’ai le pressentiment que le chanteur Nick, sauf qu’il a adopté les Jonas Brothers, ne passerait pas les batailles.

Jon Mullins (Team Blake), «Don’t Give Up on Me» – Grade: C + | Avant Jon’s Blind, nous avons entendu comment cette chanson résumait les tumultueuses dernières années de sa vie et celle de sa femme (alors qu’elle se remettait d’une plante de visage sur un sol en béton). Au départ, il sonnait bien – générique mais compatible avec la radio. Ensuite, il est vraiment allé vers ça et, j’ai pensé, est allé un peu trop loin; il a fini par sortir désespéré plutôt que passionné. Donc, un peu de retenue pourrait faire beaucoup pour aider le candidat qui était si enthousiaste à l’idée d’obtenir un trône du «roi».

Jacob Daniel Murphy (Team Blake), “Jusqu’à ce que vous reveniez à moi (c’est ce que je vais faire)” – Grade: C | Une fois que j’ai dépassé à quel point cette tenue de 27 ans m’a rappelé celle d’un marin coloré, j’ai pensé qu’il ressemblait au genre de chanteur que vous vous attendriez à entendre sur un bateau de croisière: compétent mais pas exceptionnel. Il peut chanter, bien sûr. Mais il n’y a pas de poids, pas de «là-bas». C’était le genre de performance que vous oublieriez avant de revenir du réfrigérateur après votre prochaine pause collation. Je ne pouvais qu’imaginer que Blake avait ramassé Jacob comme chair à canon pour les batailles.

Zan Fiskum (légende de l’équipe), «Light On» – Grade: A | Cette indie-popster de Seattle, qui insiste pour appeler son VR une «petite maison», a obtenu un tour de chaise de Nick presque immédiatement avec sa voix aérienne – et c’était irrésistible, une chanson de sirène chuchotait autant que chantée. Au fur et à mesure, elle a révélé qu’elle cachait de puissants coups de vent sous son énorme chapeau. Quand elle libérait toute la force de sa voix, cela pouvait vous renverser. Cela a certainement assommé Kelly; elle s’étonne que «le ton de Zan ait presque une réverbération». Elle n’avait donc même pas besoin de vibrato.

Roderick Chambers (Team Nick), «Back at One» – Grade: B- | “Dans les années de divertissement, je suis un dinosaure”, a ri ce charmeur de presque 40 ans, qui a deviné qu’il avait été “le mignon” dans son ancien groupe de R&B. Sur scène, il a démontré avec talent qu’il avait des tuyaux – à certains moments, vous pourriez imaginer que vous l’aviez entendu à la radio dans les années 1990. Mais son audition d’un tour de chaise n’était pas terriblement mémorable ni terriblement polie, et il y avait une note là-dedans qui faisait que mon oreille se sentait de la même manière que lorsque je collais un Q-Tip trop loin. Dans l’ensemble, pas mal, mais pas génial.

Jules (Team Kelly), «Pas de repos pour les méchants» – Grade: B + | Après avoir acquis suffisamment de confiance pour chanter sans se cacher sous une serviette (comme elle l’a fait lors de ses débuts à la fête d’anniversaire de sa sœur), cette jeune fille de 15 ans a apparemment développé une voix helluva. Je ne pouvais pas croire qu’elle n’ait pas eu de tours de chaise avant la fin de sa performance. Son registre inférieur était tellement cool, c’était comme un défi qu’elle avait pris; ailleurs, elle a chanté avec un twang impertinent qui aurait dû faire d’elle une évidence pour Blake depuis le début. Je souhaite juste ne pas avoir reçu cette vague odeur de phonicité (qui pourrait bien être une perception erronée, de toute façon).

Michael Williams (Team Nick), «You Say» – Grade: D | Ce jeune de 18 ans, atteint de colite ulcéreuse, était si peu impressionnant dans son aveugle tronqué que je n’avais à peine pris de notes sur lui quand il était surpris! Nick tourna sa chaise pour lui. Même en faisant l’éloge de la performance du rêve adolescent, Kelly ne pouvait que dire que son fausset serait génial – quand il serait parfait (et ce ne l’était pas!). Si Nick pensait qu’il pouvait entraîner Michael à l’excellence, il avait du pain sur la planche.

Mike Jerel (Team Legend), «C’est un monde d’homme, d’homme, d’homme» – Grade: A + | Tout d’abord, merci, Mike. Il a inclus dans son audition tellement de pistes que je suis sûr que l’écoute comptait comme un exercice. (Plus de jogging cette semaine!) Deuxièmement, bon sang. Le quatre-chaise-tourneur a inclus toutes ces courses sans sacrifier la passion; en fait, il était tellement dans sa performance, il a rappelé le vainqueur de la saison 12, Chris Blue et même Alicia Keys. (Mike ferait une version kickass du “Fallin” de l’ancien entraîneur, non?) Chaque fois que j’étais sûr qu’il ne pouvait pas devenir plus gros ou plus intense, il y allait, devenant plus grand et plus intense. Comme Kelly l’a dit, “Vous venez de mettre le feu à la pièce.” Je pensais, sans aucun doute, maman avait raison – il aurait dû rejoindre l’équipe Legend – et, halo brillant, Mike a accepté.

Alors, que pensez-vous des auditions aveugles de lundi? Votez pour le standout ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires.