Récapitulation de «The Voice»: Toneisha Harris, Allegra Miles – Knockouts

Alors que le dernier du Top 28 de The Voice de la saison 18 se produisait lundi, l’épisode était suspense pour une raison autre que l’habituelle “Mon concurrent préféré avancera-t-il?”: Après la spéciale “Road to the Live Shows” de la semaine prochaine, le sing-off serait en effet en direct pour les Playoffs le 4 mai. Lorsque l’entraîneur Blake Shelton s’est arrêté au Late Show avec Jimmy Fallon, il a déclaré que les producteurs avaient un plan pour travailler à distance, mais quoi que ce soit, plus précisément, «ça va être fou. “

Qui, d’une manière étrange, sonne comme amusant, non? Personnellement, je suis juste content que nous puissions toujours, sous une forme ou une autre, nos portions régulières de la nourriture réconfortante qu’est The Voice. Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview de Blake – et tout autre significatif Gwen Stefani lui donnant une coupe de cheveux – ci-dessous. Continuez à faire défiler et nous discuterons des performances de lundi.

Légende de l’équipe: Mandi Castillo interprétant «Stand by Me» (Grade: C) a battu Thunderstorm Artis interprétant «Preach» (Grade: A-) – Orage volé par Nick | Oh, wow – la nuit a commencé avec un KO que je pensais terminée avant de commencer: Pitting Mandi contre Thunderstorm était comme opposer une bruine à un orage. Elle chante joliment, mais il chante assez étonnamment. Même s’il interprétait la chanson de son entraîneur – le «talon d’Achille» de John, le vainqueur du VEGOSTMA a été impressionné. À l’heure du spectacle, Mandi semblait assez agréable, mais peut-être un peu comme si elle essayait de faire une course de n’importe quelle ligne du classique de Ben E. King qu’elle pouvait. La définition de «moyenne». Ensuite, Thunderstorm a fait taire la foule dès sa première note; c’est juste quelqu’un que vous devez fermer et écouter. L’intimité de son arrangement l’a également aidé à cet égard. Il n’était même pas à mi-chemin avant que j’oublie totalement que cela avait jamais été censé être un KO. Pour moi, c’était juste une opportunité supplémentaire d’écouter un chanteur super prometteur. D’une manière ou d’une autre, Kelly a déclaré par la suite qu’elle pensait que Mandi avait essayé plus fort. Euh, oui, mais qui sonnerait mieux, Kelly? Attendez, quel est le vrai F?!? John a donné la victoire à Mandi?!? Vous plaisantez j’espère? C’étaient des taureaux….

Équipe Nick: Arei Moon interprète «Tu ne connais pas mon nom» (grade: A-) a battu Jon Mullins en jouant «Thinking Out Loud» (grade: B) | En répétition avec Mega Mentor James Taylor, Arei avait l’air si bon que vous pouviez presque entendre l’estomac de Jon se retourner. Quand ce fut son tour de pratiquer, il avait l’air fort et émouvant mais peut-être comme s’il essayait trop fort. (Voir Écoutez aussi: Mandi.) Son interprétation pâlit définitivement par rapport à la version Battles que Britton Buchanan et Jaclyn Lovey ont déjà fait dans la saison 14. Lorsque Knockout a commencé, Arei semblait aussi poli que le sol d’une patinoire avant votre classe de septième année a été relâchée sur des patins. Elle allait et venait de râpeuse à douce comme des fesses de bébé si souvent et si facilement, vous auriez pu me convaincre qu’elle avait un réglage de micro qui lui permettait de le faire en appuyant simplement sur un interrupteur. Entrant sous les projecteurs en deuxième, Jon a fait exactement ce à quoi je m’attendais: chanter toute la chanson à 11 ans. Mec semble aussi beau qu’une part de tarte quand vous êtes sûr que le réfrigérateur est vide. Et il a une voix fine et puissante. Pourtant, je n’ai pas été vendu sur son interprétation exagérée d’Ed Sheeran. Apparemment, Nick non plus. “Arei est une superstar”, a-t-il déclaré par la suite. D’accord. Et Jon est un gars sympathique avec une bonne voix. Grande différence.

Équipe Kelly: Micah Iverson dans «Graveyard» (Grade: C) a battu Tayler Green dans «Time After Time» (Grade: B +) | Ooo, cela a promis d’être un Knockout solide – j’ai creusé ces deux chanteurs. Sortant, selon sa propre estimation, de sa timonerie, Micah a choisi de couvrir Halsey. Kelly aimait sa version mais voulait qu’elle soit encore plus sombre qu’elle ne l’était. Heureusement, elle a également suggéré à Tayler de ralentir son interprétation du hit de Cyndi Lauper pour lui donner la place de se l’approprier. D’abord derrière le micro, Micah semblait peut-être un peu plus haletant que sûr de lui. Il a pris de l’ampleur comme la chanson elle-même – son point fort est de grosses notes creuses – mais pour la plupart, sa performance s’est déroulée comme un essai. Ce KO était désormais officiellement perdu par Tayler. Je n’étais pas folle des libertés qu’elle a prises avec cette mélodie classique, mais sa voix était tellement «allumée» pour la plupart des numéros, elle a cassé le bouton et a continué à «mega on». Quand elle a fini, elle a même obtenu un O permanent de tous les entraîneurs, qui ont essayé de dire doucement que la sélection de chansons de Micah ne lui avait pas permis de faire de son mieux. Quant à Tayler, elle a communiqué par la musique, a déclaré Kelly, d’une manière qui lui rappelait Annie Lennox. D’une manière ou d’une autre, Kelly et la série pensaient toujours qu’ils devraient (pourraient?) Transformer cela en une décision suspensive, alors elle a demandé du temps supplémentaire pour nommer Tayler vainqueur. Attendez, whaaaat?!? Micah était le gagnant?!? Non, Kelly. Non, il ne l’était absolument pas. La Voix est ma nourriture réconfortante, mais bon sang, ça me faisait une indigestion lundi.

Équipe Nick: Allegra Miles chantant «Chandelier» (catégorie: A-) a battu Jacob Miller en chantant «Better Now» (catégorie: B-) | En répétition, bien que Jacob ait admis qu’il avait choisi la chanson de Post Malone parce qu’il pensait qu’elle serait accessible au public le plus large possible, il avait besoin de travailler sur son expressivité, a déclaré Nick. Après l’éblouissement d’Allegra, son entraîneur lui a suggéré, aussi dure soit-elle, d’essayer de porter une attention particulière à son énonciation; les consonnes sont ton amie, Allegra! En chantant d’abord, Allegra avait l’air suprêmement en équilibre, comme si elle savait ce qu’elle faisait, mais il y avait une désinvolture dans sa voix qui donnait parfois l’impression qu’elle récitait de la poésie du haut de sa tête (et exécutant tous les mots dans une autre – consonnes, Allegra! Consonants! ). Pourtant, ses grosses notes immaculées et sa manipulation habile du mot «lustre» chaque fois qu’il apparaissait semblaient lui avoir assuré la victoire. Jacob était bon aussi, et a finalement apporté une brutalité à propos de sa couverture. Mais il n’a pas eu de moment de spectacle comme Allegra, donc celui-ci aurait semblé être une évidence si ce n’avait pas été le genre de nuit où les entraîneurs ont pris les mauvaises décisions aussi souvent que les bonnes.

Team Blake: Toneisha Harris interprète «Diamonds» (Grade: A-) a battu Cedrice en jouant «Love On the Brain» (Grade: B-) – Cedrice volé par Kelly | En répétition, Blake a expliqué qu’il avait jumelé Toneisha et Cedrice parce qu’ils avaient tous deux choisi de couvrir les chansons de Rihanna. S’ils voulaient rouler dans la même voie, il devait trouver la voiture la plus rapide. Dès le départ, j’ai eu le sentiment que Cedrice avait mordu beaucoup plus qu’elle ne pouvait mâcher. Même si je n’ai pas comparé son interprétation à celle emblématique de Chris Blue (pour moi), je ne pensais tout simplement pas qu’elle avait les côtelettes pour rendre justice au numéro. Travailler également contre elle: la voix de Toneisha est une montagne, celle de Cedrice est plus une fourmilière d’aspirations. Toneisha a tellement séduit son Mega Mentor qu’il a comparé ses capacités à celles d’Aretha Franklin. Sur scène, Cedrice s’est admirablement acquittée. En plus d’être captivante à regarder – elle l’est toujours – elle a chanté avec une force et une passion que je n’avais jamais entendues d’elle auparavant. Le problème, c’est qu’elle est juste une chanteuse OK, donc même à son meilleur n’est pas si bien. Frappant la deuxième étape, Toneisha a démontré vocalement la différence entre un diamant et une zircone cubique. Bien honnêtement, pour une chanteuse comme Toneisha, «Diamonds» n’est pas si excitant qu’une chanson quand elle commence – elle tue le temps jusqu’à ce qu’elle se montre – quand elle devient grande, elle prend vie, époustouflant tout et n’importe qui en elle chemin. Ne suscitez pas la fascination de Kelly et de tout le monde pour Cedrice à part le fait qu’elle est jolie.

Et, pendant ce qui équivalait à un pan coupé, pas même un montage, nous avons appris que Mandi Thomas avait vaincu Anaya Cheyenne pour rester dans l’équipe Kelly. (Anaya avait-elle été si mauvaise? Aurait-elle pu l’être? Nous n’avons même pas pu l’entendre chanter une note.)

Knockout à quatre voies

Todd Michael Hall (Team Blake), «Quelqu’un à aimer» – Grade: D | Oh, non, non, non avec un ordre secondaire de non. Dans l’ensemble, je pense que Todd est un très bon chanteur. Pas ma tasse de café mais compétente. Cependant, sur ses notes élevées ici, oof. Ils étaient tellement dégoûtés que j’aurais aimé avoir le volume baissé, car je suis sûr qu’ils ont bouleversé tous les chiens du quartier.

Nelson Cade III (Team Legend), «Best Part» – Niveau: C + | Après Todd, la performance de Nelson était un beau nettoyant pour le palais. Au début, en tout cas. Il était lisse comme du velours mais un peu pitchy – plus que ce à quoi je m’attendais d’un concurrent aussi fort. En fin de compte, je me suis retrouvé plus préoccupé par ses chances de continuer qu’excité à leur sujet.

Michael Williams (Team Nick), «You Are the Reason» – Grade: B- | À ce rythme, Michael aurait pu avancer sur la seule force du vote Tiger Beat. Mais il n’était pas à moitié mauvais non plus. Bien que sa performance n’ait jamais semblé tout à fait gélifiée, il a montré une bonne gamme et un admirable fausset. Et il avait aussi l’air de pouvoir jouer littéralement dans n’importe quel spectacle sur Disney Channel. Cela fait rarement mal.

Samantha Howell (Team Kelly), «You Were Always On My Mind» – Grade: B- | Quand Samantha a commencé à chanter, j’ai pensé: «Ahh! Enfin, un leader incontesté pour remporter ce Kooky à quatre voies! » Mais ensuite, elle a rencontré des problèmes de pitch qui ont sérieusement miné sa interprétation autrement attrayante et émotionnelle du classique de Willie Nelson. Un peu décevant à quatre voies!

Selon vous, qui a donné la meilleure performance lundi? Et lequel des chanteurs du Knockout à quatre voies vous a mis KO? Votez dans les sondages ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires.

Répondez à notre sondagePrenez notre sondage