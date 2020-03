Récapitulation de «The Voice»: Toneisha Harris, Jacob Daniel Murphy – Battles

Les entraîneurs de Voice aiment agir comme s’installer avec le vainqueur d’une bataille est l’équivalent de Sophie’s Choice. Mais assis sur nos canapés à la maison, ça semble toujours assez facile, non? Nous pouvons choisir le meilleur de deux chanteurs dans le temps qu’il nous faut pour souhaiter que nous n’avions pas pensé qu’un demi-verre de vin nous retiendrait jusqu’à la prochaine pause commerciale. Je peux aussi le prouver – lisez la suite, et nous choisirons les vainqueurs, ou du moins les concurrents qui auraient dû être les vainqueurs, dans la nuit de lundi 2 de la saison 18 des batailles.

Team Blake: Toneisha Harris (Grade: B) a battu Jacob Daniel Murphy (Grade: C) sur “Good as Hell” | “Qu’est-ce que c’était que ça?!?” s’exclama Blake après avoir entendu les membres de son équipe traverser le coup de Lizzo en répétition. “Un duo qui ne gélifiait pas”, ai-je répondu à la télévision. Et il ne semblait pas susceptible de s’améliorer beaucoup après que Blake et le conseiller Bebe Rexha aient demandé à Jacob de commencer à utiliser le fausset avec lequel il n’était pas très à l’aise. Sur scène, le duo s’amusait tellement qu’il aurait été difficile, voire impossible, de ne pas s’amuser avec eux. En ce qui concerne la compétition, cependant, la bataille appartenait à Toneisha. Le hit de Lizzo n’était pas la meilleure vitrine de la puissance de ses pipes, mais elle a quand même réussi à sonner, hum, bon sang. Quand Jacob était dans sa zone de confort vocal, il allait bien; il avait ce que les entraîneurs aiment appeler un beau ton. Le problème était, il quittait souvent sa zone de confort pour aller pour ce putain de fausset, me faisant grimacer à chaque fois. Cela n’allait jamais battre une chanteuse qui était si excitante que son entraîneur a pris la peine d’essayer de décider si elle était phénoménale, un phénomène ou un phénomène.

Équipe Kelly: Micah Iverson (Grade: B +) a battu Gigi Hess (Grade: B-) dans “Someone You Loved” | “Gigi et Micah devraient sortir ensemble!” a déclaré Kelly après avoir vu la façon dont le duo l’ignorait et son conseiller Dua Lipa alors qu’ils chantaient la ballade de Lewis Capaldi. Et ils ont certainement fait de la belle musique ensemble, pour ainsi dire. Avant la fin de la session, Gigi a admis que, ayant pesé une fois 300 livres, elle avait encore du mal avec sa confiance; plus tard, Micah nous a dit qu’il se sentait aussi en insécurité, ayant remarqué à quel point les courses étaient meilleures pour son coéquipier. Sous le feu des projecteurs, Gigi a rencontré un problème de pitch dès la sortie de la porte – qui diable a laissé ça là-bas? – mais a rebondi rapidement. Elle et Micah sonnaient aussi bien ensemble quand cela comptait qu’elles l’avaient quand elles s’entraînaient (même si j’ai raté un peu la qualité plus douce et plus douce de leur parcours). Pour mon argent, c’était la victoire de Micah; il était solide comme un roc tout au long – dans le moment et dans la poche. Là encore, comme John l’a noté, la chanson était si bonne pour la voix de Micah qu’elle aurait pu être écrite pour lui.

Légende de l’équipe: Mandi Castillo (Grade: B-) a battu CammWess (Grade: B) sur “Seniorita” – CammWess volé par Kelly | Alors que les coéquipiers entraient dans la salle de répétition, leur entraîneur a reconnu qu’ils étaient probablement les deux chanteurs les plus différents qu’il avait jumelés. Je n’avais pas de grands espoirs pour CammWest, vu que la seule chose que je pouvais me souvenir de lui des Blinds était que les entraîneurs avaient essayé de lui chanter “Joyeux anniversaire” – et avaient oublié son nom. Après le premier passage du duo, leur timidité les uns envers les autres est devenue un gros problème. John et la conseillère Ella Mai ont rappelé au couple que le succès de Shawn Mendes et Camila Cabello était, vous savez, chaud. Mais «c’est trop sexy», a déclaré Mandi; elle venait de rencontrer CammWess, pour l’amour de Pete. Après la répétition, ils ont fait des heures supplémentaires – et non, ce n’est pas un euphémisme timide – pour surprendre leur entraîneur à quel point ils avaient réussi à faire monter la température. Et quelle était sa hauteur? Hum, ils ont atteint à peu près la même température que je mange ma soupe à – tiède. Mandi semblait correcte mais semblait particulièrement réticente à trop interagir avec son partenaire. CammWess, d’autre part, a non seulement placé les yeux de sa chambre sur «viens-ici», il a chanté avec un fanfaron séduisant et un ton si riche, il aurait pu être arrosé de crème glacée. Je ne pouvais que deviner que John était resté avec Mandi sur CammWess pour empêcher Kelly de lui voler son «béguin musical».

Team Blake: Cam Spinks (Grade: B) a battu Kailey Abel (Grade: B) dans “What Ifs” | Hmm … Je soupçonnais que peu importait ce qui s’était passé pendant cette bataille, parce que les chanteurs country étant si peu nombreux entre cette saison, Blake n’allait pas lâcher Cam pour rien. Cela dit, mec, Cam a-t-il lutté. Bebe Rexha est allé jusqu’à le secouer physiquement pour essayer de le faire se détendre. Le gars avait l’air aussi anxieux que je le ressens à chaque fois que je pense à: “Hum, que va-t-il se passer quand The Voice sera à court d’épisodes préenregistrés?” Quand lui et Kailey sont montés sur scène, je pouvais presque les entendre maudire Blake dans leur tête pour les avoir collés avec la chanson de Kane Brown / Lauren Alaina qui ne convenait à aucun d’eux. Cela dit, ils sont devenus assez bons en augmentant la vapeur au cours du nombre. Kailey a dû arracher son grondement fantastique, ce qui l’aurait mise au-dessus de la tête, si Cam n’avait pas rugi tout de suite, crachant du gravier comme une camionnette abattant une route secondaire. Quand ils auraient fini, j’aurais choisi Kailey pour la victoire. Bonnie Tyler moderne, elle semblait cent fois plus à l’aise que Cam. Mais je ne pouvais pas reprocher à Blake d’être allé avec son compatriote. Sa voix était forte et sa présence sur scène douteuse n’allait pas nécessairement être un obstacle; il suffit de demander à Jake Hoot – les gagnants n’ont pas besoin d’être des showmen.

Équipe Nick: Tate Brusa (Grade: B +) a battu Anders Drerup (Grade: C +) sur “Circles” | Je pensais que ce couple étrange sonnait assez bien en répétition, mais les Jonas Brothers sentaient que leur duo était «décousu». Si seulement je pouvais leur dire: «Les gars, nous avons entendu pire. Ce soir même. » Après que Tate eut reçu des conseils pour gérer sa voix changeante et la différence que sa posture pouvait faire en chantant, il monta sur scène prêt à donner un coup de pied; dès la première note, il était sur, démontrant un meilleur contrôle que je me souvenais des Blinds. Il n’y avait aucun moyen que Nick allait le vider pour Anders, un chanteur décent mais qui est plus mémorable pour sa bizarrerie que sa voix. De manière hilarante, les entraîneurs ont convenu que les coéquipiers ne devraient probablement plus jamais chanter ensemble. Chaque fois qu’ils essayaient de se synchroniser pour quelques lignes, c’est devenu ce que Kelly appelait «un peu chaotique». Ouais, gloussa John, “tu ne devrais pas aller sur la route en tant que duo itinérant.”

Légende de l’équipe: Darious Lyles (Grade: A-) a battu Nelson Cade III (Grade: B +) dans “Come Together” – Nelson sauvé par John | Après que tout le monde se soit fait remarquer sur les vestes des autres, Darious s’est «penché» sur le classique des Beatles de la même manière que je fais une pinte de crème glacée – avec enthousiasme et enthousiasme. Pour sa part, Nelson a déclenché une voix qui était si spectaculairement déchiquetée et rauque, c’était comme l’équivalent sonore d’un pad Brillo. Ce que je veux dire comme un compliment, pour être clair. Il allait certainement y avoir un vol ou une sauvegarde après cette performance. (Et bien, c’était la dernière de la soirée – cela n’a pas nui non plus aux chances qu’aucun chanteur ne rentre chez lui.) Sur scène, Darious a lancé des notes comme s’il lançait des boules de feu. Nelson a répondu en grattant si fort sa voix sur la chanson que cela aurait pu faire couler le sang. Je n’aimais pas nécessairement la façon dont les gars sonnaient ensemble – c’était, comment Kelly l’appellerait-elle? «Chaotique» – mais séparément, ils étaient super. C’était en fait un appel difficile. Je serais probablement allé avec Nelson, même si je pensais que Darious le dépassait légèrement. Nelson, semblait-il, pouvait parfaitement s’intégrer dans une plus grande variété de genres que son coéquipier. Mais il n’y avait pas de mauvaise réponse à celle-ci – ils étaient tous les deux impressionnants. (Je me demande si John avait une stratégie pour envoyer Nelson au Knockout sur Darious à quatre voies – comme peut-être que Nelson a un plus grand public de médias sociaux?)

