Récapitulation de «The Voice»: Toneisha Harris, Levi Watkins – Auditions aveugles

Si je devais résumer la deuxième nuit des auditions aveugles de la saison 18 de The Voice dans le style des notes destinées à être infâmes de Nick Jonas, je griffonnerais les mots “fun” et “hein”. Il y avait un peu plus de bizutage léger du nouvel entraîneur (et il a rencontré un concurrent dont l’adresse e-mail avait autrefois été NickJLover), Kelly Clarkson s’est retrouvée bloquée (et sur l’un de ses propres succès, pas moins!), Et elle est passée sous les projecteurs était au moins un aspirant vraiment prometteur (et quelques-uns un peu moins prometteurs). Poursuivez votre lecture – nous en discuterons, puis vous pourrez voter pour votre favori ci-dessous et offrir vos propres critiques.

Arei Moon (Team Nick), «Miss Independent» – Grade: C + | Arei, dont les parents ont immigré aux États-Unis du Cap-Vert, nous a dit dans son pré-entretien qu’elle avait entendu tellement de non dans sa carrière qu’elle avait du mal à continuer d’essayer. Mais son audition aveugle avec la version tournée du hit de Kelly lui a valu un oui de la part de Nick et Kelly (qu’il a bloqué – mouvement total de Blake, Nick!). Arei n’était pas mal du tout, mais j’avais l’impression qu’elle avait l’intention de mettre le feu à la scène et de finir par produire l’étincelle occasionnelle.

Levi Watkins (Team Blake), «Hey Soul Sister» – Grade: C | Blake a déclaré qu’il avait donné la performance de sa vie juste en ne réagissant pas devant ses collègues entraîneurs quand il a regardé le joueur de mandoline de 14 ans qui avait l’air beaucoup plus mature qu’il ne le paraissait (et qui ressemblait à Kelly comme il était non seulement plus âgé mais chanteur). Levi était mignon, et la façon dont il appelait tout le monde “monsieur” et “madame”, douce. Mais, entre son inexpérience et sa voix intéressante mais juste OK, je craignais qu’il ne recommence à tondre les pelouses avec ses frères plus tôt que tard.

Zach Day (Team Legend), «Faible» – Grade: B- | Avant de jeter un coup d’œil au Kentuckian gay excentrique qui auditionnait, j’aurais juré que cette voix venait d’une femme; c’était doux et émouvant et sorta Anita Baker-y. Kelly ne pouvait pas croire que Zach était blanc. Et il était non seulement assez bon, il était drôle et sympathique, révélant joyeusement que ses amis à la maison lui donnaient toujours des surnoms comme «Gaycey Musgraves» et «Gaylor Swift». Ce n’est pas le plus écrasant des aveugles de tous les temps, mais cela m’a laissé au moins plus que «whelmed» (ce qui était ce que Blake a dit que la remarque «impressionnante» de Kelly avait été l’équivalent).

Chelle (Team Kelly), «idontwannabeyouanymore» – Grade: C + | Cette adolescente introvertie a admis avant son audition qu’elle pouvait être parfaitement heureuse de ne pas quitter la maison pendant des semaines à la fois – elle avait sa collection de rock, après tout – mais elle avait trouvé une sortie dans la musique. Sa couverture de Billie Eilish a eu un moment excitant ou deux. Dans l’ensemble, cependant, elle était bancale comme l’enfer. Je ne parle pas non plus de vibrato – sa voix a simplement vacillé, à tel point que je me suis demandé à un moment donné si elle ne se gargarisait pas partiellement. Les entraîneurs étaient fous d’elle, cependant. Nick a même dit que Chelle était le genre de chanteur pour lequel il tuerait pour écrire des chansons. À chacun ses goûts.

Toneisha Harris (Team Blake), «Je veux savoir ce qu’est l’amour» – Grade: A- | Une sensation évangélique unique, cette femme de 44 ans était censée avoir essayé pour le spectacle il y a huit ans, mais a mis ce rêve de côté quand son fils a été diagnostiqué avec une leucémie. (Il va bien maintenant, BTW.) Depuis lors, comme l’a suggéré Blake, le tour à quatre fautes a dû chanter beaucoup sous la douche, car elle sonnait énormément sur son store, passant en douceur d’un registre inférieur bien contrôlé à un grand registre , des notes rondes qui suggéraient qu’elle irait, sinon tout au long du concours, au moins loin.

Alors, qui, le cas échéant, vous a vraiment ébloui mardi? Votez pour le standout dans le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires. Pouvez-vous voir l’un de ces concurrents se rendre au Final Four?