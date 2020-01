Récapitulation de «This Is Us»: Saison 4, épisode 11 – «Hell of a Week Part One»

Prenons la bonne nouvelle: Randall ne subit aucun préjudice physique de la confrontation avec l’intrus qu’il a rencontré dans sa cuisine à la fin de This is Us la semaine dernière.

Mais l’incident fait monter son anxiété déjà accrue en surmultipliée, et si vous avez regardé la série depuis le début, vous savez exactement à quel point la vie devient difficile pour lui. L’épisode de Randall centré sur cette semaine suit le conseiller municipal alors qu’il essaie de prétendre que tout est revenu à la normale, même si la combinaison de l’effraction et de la maladie de Rebecca le fait tourner à l’intérieur.

Il va courir. Il arpente la maison au milieu de la nuit, brandissant un club de golf. Il repousse les offres d’aide. Pendant tout ce temps, la pression monte, aboutissant à une démonstration inhabituelle de violence physique, puis à un mécanisme d’adaptation très familier.

Bien que l’heure se concentre sur Randall, nous avons également des indices sur le passé troublant de Kate avec le futur intrigant de Marc et Kevin (?) Avec une femme invisible (et probablement non habillée). Lisez la suite pour les faits saillants de “Hell of a Week: Part One” – puis assurez-vous de consulter notre post mortem avec Sterling K. Brown et notre aperçu avec les co-showrunners Elizabeth Berger et Isaac Aptaker.

«J’AI BESOIN DE VOUS BRAVE» | Les flashbacks de cette semaine donnent le coup d’envoi de la première nuit des Big Three dans leurs lits pour enfants. Rebecca, qui a un rhume, se calme peu après le coucher du trio. Cela signifie donc que Jack doit gérer les choses lorsqu’un Randall effrayé ne peut pas dormir. Papa Pearson ramène consciencieusement son fils dans sa chambre et s’allonge sur le sol à côté de son lit pendant un moment. Mais quand Randall réapparaît dans le salon un peu plus tard, Jack se met à niveau avec lui: “J’ai besoin que tu sois courageux”, dit-il, expliquant que Kevin et Kate demandent plus d’entretien et qu’il a besoin d’au moins un de ses enfants pour être facile. (Je veux dire, il ne le dit pas comme ça, mais vous comprenez l’essentiel.) Randall, qui, même à ce jeune âge, respecte les règles et fait ce qu’on lui demande, retourne au lit et regarde, terrifié, au plafond .

Les problèmes de sommeil de Randall ont réapparu à l’université, où il est en proie à des cauchemars à propos de Rebecca en difficulté et de Jack toujours en vie. Beth, qui passe maintenant certaines de ses nuits dans sa chambre, le pousse doucement à parler. “Je me sens tellement impuissant, comme si je n’avais aucun contrôle sur quoi que ce soit”, admet-il. Elle peut comprendre: elle a fait de mauvais rêves après le décès de son père, mais parler à un thérapeute l’a aidée à se sentir mieux. Il accepte de participer à un groupe de deuil sur le campus avec elle, mais ce plan est anéanti – et le bien-être émotionnel de Randall est de nouveau supprimé pour le bien de la famille – lorsque Kevin appelle. Rebecca a annulé le dîner d’anniversaire qu’elle avait prévu parce que «quelque chose ne va pas avec Kate», et ils sont sur le point de venir le chercher. (Important à noter: plus tôt dans l’épisode, nous avions vu Kate et Marc se battre assez intensément au téléphone.)

UN APPEL À PROXIMITÉ | “OUI, MAIS QU’EN EST-IL DU GUAR effrayant QUI ÉTAIT DANS LA CUISINE DE RANDALL DANS LE DERNIER ÉPISODE?”, Demandez-vous? J’y arrive! Randall jette lentement son pince à billets sur le comptoir et dit au gars de le prendre et de partir, car il a déjà déclenché une alarme silencieuse. (Note: il ne l’a pas fait.) Randall dit également qu’il est conseiller municipal, et quand il remarque le couteau de l’homme, il jure: «Si vous restez, vous ne passerez pas devant moi.» Ils s’affrontent pour quelques temps quelques instants, puis l’homme saisit l’argent et sort par la porte arrière tandis que Randall essaie juste de respirer sous le choc et le soulagement.

Après que la police a vérifié la maison et que rien ne semble manquer, elle conseille à Randall d’installer un système de sécurité. Les flics ajoutent également que les envahisseurs à domicile reviennent souvent la nuit suivante – amusant! – alors Randall envoie Beth et les filles dans un hôtel. Elle veut qu’il vienne avec eux, mais il déroule une liste de choses à faire dans la maison et fait des blagues sur la défense de leur place avec la batte en T de Tess et «ces pistolets». Ce serait beaucoup plus drôle si on ne savait pas qu’il s’effondrait à l’intérieur. (Mais c’est toujours un peu drôle.)

Alors que Randall rôde dans la maison un peu après 2 heures du matin, il finit par regarder The Great British Baking Show et parler à Kevin. L’ancienne Manny est à Pittsburgh pour des funérailles: apparemment, cet appel de Sophie dans l’épisode précédent était de lui dire que sa mère était morte. Randall lui parle de l’effraction, mais commence à reculer lorsque Kevin pose un tas de questions de suivi qui forcent Randall à mentir sur l’endroit où il rentrait de la nuit du crime.

HELL HALL HELL | Même après le retour de Beth et des filles, l’insomnie de Randall ne disparaît pas. Jae-won sait que quelque chose ne va pas avec son patron et suggère de retarder une réunion de discussion potentiellement controversée avec les électeurs. Mais Randall est catégorique sur le fait que les choses continuent comme prévu: “Je ne vais pas laisser cela affecter mon travail.”

Le fait est cependant que cela affecte son travail, à partir du matin où le père de Malik, Darnell, s’arrête pour discuter du projet de loi sur le logement que Randall soutient. Il veut que Randall sache que si les copropriétés augmentent dans son quartier, les loyers augmenteront “et cela va blesser beaucoup de gens qui travaillent dur”. Mais Randall est tellement préoccupé par son téléphone, qui envoie des notifications du mouvement des capteurs qu’il a installés chez lui, qu’il écoute à peine. Et cela coïncide avec Darnell. “Nous allons parler à la mairie”, dit-il en se levant pour partir. “Peut-être que tu vas écouter alors.”

L’inquiétude de Randall ne fait qu’augmenter au fil des jours; quand lui et Beth se rendent compte que ses boucles d’oreilles en topaze et ses boutons de manchette sont manquants, ce qui signifie que le voleur était dans la chambre pendant que Beth dormait (SHUDDER), Randall se met en surmultipliée. Beth n’est pas moins sage, mais elle se rend compte qu’il y a quelque chose de plus urgent à gérer: elle oblige son mari à s’arrêter et reconnaît que tout ce qui se passe «est beaucoup, pour tout le monde». Elle veut que les deux clarifient leurs horaires pour le lendemain et avoir une vraie conversation sur la façon de gérer ce qui se passe. Il est d’accord.

Lors de l’événement cette nuit-là, Randall est dispersé et encore plus distrait par les notifications de son téléphone. Il est souvent crié par ses électeurs, qui ne sont pas influencés par sa vague affirmation qu’ils devraient simplement lui faire confiance. Curieusement, cependant, Darnell ne dit pas grand-chose.

MAIN CASSÉE ET RÉPARTITION | Nous découvrons pourquoi le lendemain matin: Malik a parlé de son effraction à son père, et Darnell se rend compte que Randall passe par des trucs. Il s’arrête juste au moment où Randall s’apprête à décoller pour sa course matinale et suggère doucement de parler à quelqu’un; après tout, cela l’a aidé. “Nous, les hommes d’une certaine nuance, nous n’avons pas l’habitude de parler”, dit-il. “Mais c’est une thérapie, non? Parler. »Randall le coupe poliment mais fermement, disant:« La course me convient très bien. »

Le fait-il, cependant? Parce que pendant que Randall est sur sa course, il voit un homme et une femme se débattant dans un parking et clignote à peine deux fois avant de lui retirer le gars et de le battre. Randall frappe le mec si fort, en fait, il se casse la main. Tout le monde pense qu’il est un héros, mais Randall semble hébété, et l’accueil enthousiaste qu’il reçoit au travail le lendemain matin l’envoie courir chez lui dès que possible. Arrivé sur place, il s’enferme dans sa salle de bain à l’étage, verrouille la porte et tombe en morceaux.

Pleurant, Randall appelle Kevin. «J’ai menti, mec. J’ai besoin d’une prise. Je ne vais pas bien »sanglote-t-il en disant à son frère que le voleur était dans la chambre. «Il aurait pu faire quelque chose à Beth», dit-il. “Il aurait pu faire quelque chose à mes filles.” Kev comprend immédiatement, entraînant son frère par une respiration lente pour essayer de l’aider à se calmer.

Randall supplie Kevin juste de parler, de le distraire. «Je suis le gars qui va vous aider à traverser ça», dit Kev, insistant consciencieusement sur la façon dont il est «en quelque sorte au milieu de tout.» Lorsque la caméra recule, nous voyons qu’il est au lit … et il y a une femme à côté de lui (même si on ne voit pas qui c’est). «Ça a été une sacrée semaine», dit Kevin.

À ton tour! Qu’as-tu pensé de l’épisode? Selon vous, qui est sous les couvertures à côté de Kevin? Frappez les commentaires avec vos pensées!