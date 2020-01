Récapitulation de «This Is Us»: Saison 4, épisode 12 – «Un enfer d’une semaine, partie 2»

À ce stade, nous avons tous regardé This Is Us assez longtemps pour deviner que la femme dans le lit à côté de Kevin ne serait probablement pas le choix le plus évident, alias son ex-femme en deuil Sophie.

Mais wow: qui s’est avéré être en train de somnoler sous ces draps à la fin de l’épisode précédent était plutôt inattendu.

Nous apprenons dans l’heure de cette semaine que Kevin et Madison – alias le groupe Nemesis devenu le meilleur ami de Kate – se sont cognés les laids juste avant que Randall n’appelle à l’aide. Immédiatement, j’imagine un avenir où elle se fait assommer, il propose des bêtises impulsivement chevaleresques, et Mads elle-même est la fiancée enceinte qu’il amène à la cabine dans ce flash-forward du 40e anniversaire.

Mais je suis en avance sur la chronologie ici. La majeure partie du tendre épisode de cette semaine traite de la façon dont Kevin est enfin en mesure d’être là pour Sophie pendant une période difficile, et comment leur relation s’est développée au fil des ans.

Lisez la suite pour les faits saillants de “Un enfer d’une semaine: Deuxième partie.” (Et assurez-vous de lire ce que Justin Hartley a à dire sur cet épisode et le suivant.)

Comment les aimez-vous? | Les flashbacks de cette semaine font beaucoup de bruit, mais la plupart tournent autour de Kevin et Sophie le soir de la mort de Jack (ils ont quitté la fête dans les bois, ont acheté des beignets, sont allés voir Good Will Hunting mais le film s’est cassé avant de pouvoir regarder la fin) , est retourné à la fête et s’est endormi dans la voiture, mais s’est réveillé lorsqu’une Kate dévastée est venue pour annoncer la terrible nouvelle) et lors de leur visite de New York pour l’anniversaire de Rebecca.

Dans ce dernier scénario, Kevin est déçu que Rebecca n’ait pas regardé son premier travail télévisé, dans lequel il a joué un patient atteint de leucémie lors de Days of Our Lives. Elle est confuse: ne lui a-t-il pas dit que sa ligne avait été coupée? Il l’a fait, confirme-t-il, mais il était toujours devant la caméra. Elle s’excuse abondamment mais est un peu distraite alors qu’elle se prépare à partir travailler. Kev et Sophie vont ensuite voir sa mère, Claire (salut, Jennifer Westfeldt de Younger!), Qui a définitivement vu les débuts de Kevin sur petit écran et lui fait des éloges.

Claire leur verse à tous une «Fresecco» festive – Fresca et prosecco – puis annonce qu’elle a acheté des billets pour elle et Sophie pour aller voir les aurores boréales. Claire est excitée; Sophie ne l’est absolument pas. L’argent que Claire a dépensé pour le voyage était censé servir à réparer les tuyaux de la maison, fait remarquer sa fille, et il leur a fallu deux ans pour le sauver. Sophie part dans un souffle, et Claire verse encore plus de bulles pour elle et son gendre.

Kevin voit une occasion de demander à Claire la bague émeraude de la grand-mère de Sophie, qu’il aimerait donner à sa nouvelle épouse. Claire lui raconte comment son père a porté la babiole pendant la guerre de Corée, puis a épousé sa mère à leur retour, puis elle a gentiment répondu sans dés. “Je t’aime, gamin, mais je ne peux pas te donner cette bague. Pas encore », dit-elle. “Votre mariage est trop nouveau et vous êtes trop jeune. Tu dois le gagner, baby doll. “

Plus tard dans la soirée, Kevin et Sophie retournent à Rebecca, où une maman agitée Mama Pearson les informe que son dîner d’anniversaire est annulé. Elle et Kate se sont battues, puis Kate est partie pour la cabine avec Marc. Mais maintenant, “je pense qu’elle a des ennuis”, dit Rebecca, paniquée un peu. “Nous devons aller la chercher.”

KEV DANS L’EMBRAYAGE | Dans le présent, Kevin encapsule ses reportages sur le film – et puis-je ajouter, M. Night Shyamalan semble être un réalisateur très patient, sur la base de sa façon de gérer les propos de Kevin sur les fins et la résolution – puis prend finalement contact avec Sophie. Elle a appelé toute la nuit. “C’est bizarre que j’ai appelé, non?”, Dit-elle après lui avoir raconté la mort de sa mère. Il lui assure qu’il est là pour elle. Elle lui fait pleurer en larmes qu’elle est toujours avec son fiancé, Grant, mais ses parents sont toujours en vie et il ne comprend pas vraiment.

Kevin saute immédiatement un avion à Pittsburgh pour assister aux funérailles. Sophie ne le voit pas jusqu’à ce qu’elle soit sur le point de s’effondrer en faisant quelques remarques sur sa maman impétueuse; lorsque ses yeux le regardent dans le public, cela la renforce. Pourtant, il la voit avec Grant immédiatement après le service et se fait jeter, au point qu’il est sur la clôture de se présenter ou non au rassemblement après. Alors il lui téléphone depuis la pelouse et la regarde par la fenêtre avant pendant qu’elle répond à son appel. Elle dit qu’elle veut le voir, alors elle sort avec son manteau et demande: “Sortez-moi d’ici?”

LE BON CHOIX DUR | Kevin conduit sans but tandis que Sophie réfléchit à la façon dont Grant ne connaissait pas vraiment sa maman. “C’est fou, je vais passer le reste de ma vie avec quelqu’un qui ne l’a jamais vraiment connue”, dit-elle. Kevin souligne que le chagrin est bizarre et “Parfois, vous devez vous accrocher à tout ce qui vous entoure juste pour survivre.” De plus, note-t-il, elle l’a également aidé à traverser les funérailles de son père.

Nous apprenons que le chemin du retour, ils ont juré de ne jamais regarder la fin de Good Will Hunting. Alors maintenant, ils le tirent sur l’un de leurs téléphones et le regardent dans la voiture. «C’était mieux que ce que j’aurais pu imaginer», explique Sophie. Ils se regardent et il y a BEAUCOUP de va-et-vient entre eux – et le désir n’en est pas une petite partie – mais ensuite elle murmure qu’il est temps pour elle de rentrer à la maison. Un Kevin en larmes dit OK.

Kev termine son après-midi en amenant Fresecco sur la tombe de Claire et en discutant avec elle pendant un moment. «Je n’ai jamais gagné cette bague. Mon Dieu, j’aurais aimé avoir une autre fissure », dit-il. «Il est trop tard.» Puis il place devant la pierre son premier tir à la tête, qu’il lui a dédicacé au début de sa carrière et que Sophie avait trouvé parmi les affaires de sa mère. Dans mes notes, j’écris: «Ce qui est bizarre». Et un instant plus tard, Kev revient dans le cadre et prend la photo. “Je ne fais pas ça. Super bizarre », marmonne-t-il. Ha!

Bien plus tard, Sophie passe en revue les affaires de sa mère et trouve la bague émeraude.

MADISON À PROPOS DE VOUS | Kev s’arrête chez Kate pour voir le bébé, mais tout ce qu’il trouve, c’est Madison. Elle est là pour promener le chien, et elle est salée parce qu’elle vient de se faire larguer. “Je ne pense pas que vous devriez vous considérer comme la personne qui reste toujours”, observe-t-il. “Je pense que vous devriez vous considérer comme la personne qui veut rester et se battre.” Et apparemment, cette ligne est tout à fait le compte-gouttes.

La prochaine fois que nous les verrons, c’est quand Randall appelle en pleurant; Kevin sort du lit sans la réveiller. Il suggère une petite escapade pour les aider à s’éclaircir la tête: quand il attache Kate, elle dit: «Je suis à environ deux secondes de mon mariage, implosant complètement» – elle et Jack sont à cette retraite qu’elle a mentionnée il y a quelque temps, mais Toby n’est pas – de sorte que le scelle: “Les trois tristes” partent en voyage!

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!