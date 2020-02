Récapitulation de «This Is Us»: Saison 4, épisode 13 – «Un enfer d’une semaine, partie 3»

Comme ses frères avant elle, la dernière partie des tourments de Kate Pearson est arrivée: Bienvenue à tous dans «Un enfer d’une semaine: troisième partie» de This Is Us.

La star de la série Justin Hartley a dirigé l’heure, qui suit Kate alors qu’elle se dispute avec Toby, assiste à une retraite pour les enfants handicapés (et leurs familles) et apprend les problèmes de mémoire de sa mère. Puis, en flashback, nous regardons la relation de Kate et Marc dévier vers un territoire très troublant; nous savions tous que cela allait arriver, mais – et je ne veux pas dire cela dans le sens Twitter de la phrase – vous détestez le voir, peu importe.

Ce trio d’épisodes a été assez décevant, hein? Cela m’a fait penser: Lequel des trois tristes a eu l’épisode le plus malheureux? Mon résumé est: Randall> Kate> Kevin, mais assurez-vous de partager votre classement des crises des pauvres enfants Pearson dans les commentaires.

Lisez la suite pour les faits saillants de l’épisode.

LE CONTE DE KATIE-GIRL’S BEDTIME | Un flash-back sur la première nuit de Toddler Kate dans son lit d’enfant montre Jack lui racontant une histoire – ou, plutôt, ils racontent une histoire ensemble – pour la faire s’endormir. C’est très mignon et tout, mais l’essentiel est que Jack était le prince idéal de la petite Kate, et sa maman était son prix idéal. Continuons!

UNE RETRAITE, UNE AVANCE | À 11 h 17, heure du Pacifique, la même nuit où Randall a failli trébucher sur l’homme qui est entré par effraction chez lui, Kate et Toby lisent mal. Il est extatique, volant haut en sachant que Baby Jack peut voir la lumière et l’ombre, si rien d’autre. Kate souligne gentiment que les thérapies qu’il recherche en ligne ne s’appliquent pas vraiment à leur fils, qui ne retrouvera probablement jamais une partie importante de sa vue. Puis la conversation fait suite au commentaire de Toby sur la façon dont la cécité de Jack le rend juste triste. Mais Toby ne veut pas en parler. «Je voudrais juste avoir une nuit remplie d’espoir», dit-il avec lassitude. «Je suis excitée et je ne suis pas encore prête à abandonner ce sentiment.» Alors Kate recule, mais il y a des larmes dans ses yeux.

Ils sont censés partir pour la retraite le lendemain matin, mais Toby est très préoccupé par le travail alors qu’ils se préparent à partir. Alors, quand Rebecca appelle pour l’enregistrement, Kate annonce que Toby ne viendra pas pendant le voyage. Tobes est surpris d’entendre cela… mais il ne proteste pas non plus contre la décision de sa femme. Du tout. Quoi qu’il en soit, Rebecca va aller à sa place, alors ouais!

À l’hôtel où se déroule la retraite, Kate est ravie de voir toutes les façons dont Jack pourra profiter de son enfance comme des enfants sans handicap. Mais elle a aussi peur d’aller dans la piscine commune avec son fils – de peur que les gens ne soient stupéfaits par sa taille – et craignait que son mariage implose?

Rebecca est sur le point de parler à sa fille de ses problèmes de mémoire lorsque Kate avoue tout ce qui se passe à la maison. Alors Rebecca écoute, mais ensuite elle prend une décision: Ils vont nager, même si la piscine est fermée et Kate est mal à l’aise. “Tu es grosse, je suis ancienne, nous sommes magnifiques!” Proteste Rebecca, en disant à sa fille de se dépêcher et de mettre son costume.

C’EST COMME LA PLUIE LE JOUR DE VOTRE MARIAGE | Dans l’eau, Rebecca se souvient de la façon dont Kate a toujours été une enfant si sensible, se souvenant de la façon dont elle tenait avec amour les lucioles dans ses mains et les envoyait doucement sur leur chemin. Mais «ce n’est pas parce que vous êtes sensible que vous n’êtes pas forte», rappelle Mama Pearson à sa fille, ajoutant que Kate ne doit pas avoir peur de dire à Toby qu’il doit «intensifier les choses». Elle termine en disant que Kate est absolument assez forte pour élever Jack tout seul, “mais je crois en Toby. Il trouvera son chemin vers la maison. “

Ensuite, Rebecca parle à Kate de son diagnostic de déficience cognitive légère et de la possibilité que cela conduise à la démence ou à la maladie d’Alzheimer. Kate est, naturellement, choquée et bouleversée. Mais Rebecca dit qu’elle a fini d’être triste et inquiète, et que savoir ce qui se passe dans son cerveau l’a fait se sentir «plus puissante et plus amusante». Dans ce sens, ils s’habillent et chargent un Jack endormi au bar de l’hôtel, où ils chanter le karaoké de «Ironique» d’Alanis Morissette.

RÉPONSE SAGESSE, TOBY De retour à la maison, Kate suit les conseils de sa mère. «Pouvez-vous faire ça?», Demande-t-elle à Toby. «Pouvez-vous être l’homme dont j’ai besoin que vous soyez? Pouvez-vous être le père que Jack a besoin que vous soyez? “Sa réponse est une faiblesse” Je veux. “(Note: VENEZ, TOBY!) À ce moment-là, Kevin appelle et patrouille par Randall, qui a cette crise d’anxiété dans son salle de bains. Ils prévoient d’aller au chalet ce week-end.

Kate raccroche et annonce à Toby qu’elle emmène Jack avec elle, mais il lui dit de laisser le bébé avec lui. «Je dois passer du temps avec mon fils», dit-il, et elle accepte à contrecœur.

MARC EST LE PIRE | Si vous cherchez le flash-back «Big Three as Young Adults» pour une certaine légèreté… vous ne le trouverez pas ici cette semaine. Nous avons déjà eu des indices que la relation de Kate et Marc n’est pas la plus saine, et cela se joue en temps réel alors qu’il lui donne un cadeau au magasin de disques où ils travaillent, puis la réprimande pour avoir mangé du chocolat et devient vraiment énervée après qu’elle ose partager certaines de ses connaissances pour répondre à la question d’un client.

L’appel téléphonique que nous avons vu dans les épisodes précédents se produit lorsqu’il a finalement pris contact après avoir été fantôme pendant un certain temps; il est si difficile de l’entendre s’excuser et de dire des choses comme: «Dis-moi ce que j’ai fait de mal» quand on sait que c’est lui le vrai. Ils se réconcilient et il prévoit toujours de venir au dîner d’anniversaire de sa mère. Mais une Rebecca inquiète, essayant de jouer cool, se demande si les trois peuvent prendre un café à l’avance afin qu’elle puisse mieux connaître Marc.

Cette rencontre ne fait rien pour apaiser les craintes de Rebecca, étant donné que Marc est un crétin grossier et plaintif dès le départ. Il annonce qu’il a quitté le magasin de musique – ce sont des nouvelles pour Kate – et que lui et Kate veulent écrire des chansons ensemble “mais nous devons juste sortir de Pittsburgh pour les écrire.” Kate suggère la cabine, qui n’a pas été encore ouvert pour la saison. “C’est une idée”, répond Rebecca, et si vous avez déjà eu une mère, vous savez que son “NO HELL NO” n’aurait pas pu être plus clair si elle se tenait sur la table et la criait.

Le lendemain matin, Rebecca dit à Kate qu’elle n’est pas à l’aise avec le fait qu’ils partent ensemble. Kate explique à juste titre que sa mère n’aime pas son petit ami, et elle se lance dans une tirade sur la façon dont il est la seule personne qui l’a jamais aimée de manière romantique, une position que Kate ne pourrait jamais comprendre. Puis elle part.

C’EST FROID | C’est très amusant et Ben Folds Five chante dans la voiture jusqu’à ce que Marc devienne fou que Kate n’envisage pas de quitter le magasin de disques, aussi. Il conduit plus vite et plus irrégulièrement dans une tempête de neige alors qu’il déplore son manque de soutien, dérapant partout jusqu’à ce qu’elle pleure et le supplie d’arrêter la voiture. Elle suggère qu’ils obtiennent un peu d’air… mais quand elle sort, il crache: «Je ne peux même pas regarder ton gros visage!» Et accélère.

Elle se rend à une station-service et appelle Rebecca à partir d’un téléphone public. Kate s’excuse d’avoir dit des choses méchantes avant son départ et admet que les choses ne vont pas bien entre elle et Marc. Mais avant qu’elle ne puisse élaborer, il se lève et sort de la voiture, tendant une couverture pour l’envelopper. Alors Kate dit au revoir à sa maman et retourne voir Marc, qui s’excuse et passe ses bras autour d’elle. Il neige toujours quand ils arrivent à la cabane.

Mais de retour à Pittsburgh, Rebecca sait que quelque chose ne va pas avec sa fille. «Nous devons aller la chercher», dit-elle à Kevin, et il met ce plan à exécution.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!