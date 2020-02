Récapitulation de «This Is Us»: Saison 4, épisode 14 – «The Cabin»

Il est très rare qu’une ouverture de capsule temporelle soit aussi satisfaisante que celle qui se produit dans This is Us de mardi.

Vous pouvez conserver vos journaux historiques et vos pierres de touche culturelles: je préférerais de beaucoup avoir un morceau de papier à dessin en boule qui mène à un autre indice – petit, mais significatif! – dans le flash-forward en constante évolution de l’émission à ce qui ressemble certainement au lit de mort de Rebecca.

Qu’avons-nous appris dans le saut dans le temps qui se produit cette semaine… oh oui, et les 50 minutes qui précèdent? Lisez la suite pour les faits saillants de “The Cabin”.

COLLECTION CAPSULE | Un flash-back à l’époque où les enfants étaient préadolescents les montre suprêmement désintéressés par l’excitation de Jack à enterrer la boîte susmentionnée sur la propriété où se trouve la cabine. Mais Rebecca, comme toujours, est une pom-pom girl pour son mari. Les enfants se sont donc éloignés pour découvrir ce qu’ils voulaient jeter dans la boîte, qui sera fouillée lorsque Randall, Kevin et Kate auront 18 ans.

Plus tard, Rebecca trouve Jack esquissant sur le porche. Il dessine la conception d’une autre maison qu’il aimerait construire sur la propriété, un plus grand bâtiment avec une porte vitrée où lui et Rebecca peuvent vieillir ensemble. Il sait que c’est idiot; ils ont à peine gratté suffisamment pour acheter la cabane actuelle et son terrain. Alors il glousse en ballant le croquis rudimentaire et le jette à la poubelle, malgré l’insistance de Rebecca qu’elle sait qu’il va en quelque sorte réaliser son rêve un jour. (Note latérale: Quelqu’un d’autre voit ce croquis et dit: «Hé, ça semble familier…»?)

L’ACTE FINAL DE MARC? | Dans un flashback beaucoup plus pénible, nous regardons Kate et Marc arriver à la cabine à la suite de leur dispute. Il s’excuse et dit qu’il l’aime, le suivant avec: “Tu m’aimes toujours, non?” Elle dit oui, et les choses sont paisibles jusqu’à ce qu’il retire la tasse de Jack “World’s Greatest Dad” du plateau alors qu’ils se préparent à prendre un café. Elle lui demande de choisir une autre tasse, car Jack est la seule personne à avoir jamais utilisé la tasse en question. Marc la taquine, faisant semblant de le laisser tomber, puis le laisse tomber sur le sol, où il se brise en un tas de morceaux. Elle devient folle. Il dit que c’était un accident et lui dit de se détendre. «Un excellent conseil d’une caissière de magasin de disques au chômage», réplique-t-elle avec venin. Ils se disputent à nouveau. Il jette une barbe sur son poids. Et quand elle va chercher du bois de chauffage, il l’enferme sans son manteau.

Un arbre tombé ferme la route à environ 20 miles de la cabine, donc Rebecca, Randall et Kevin sont retardés pour arriver à Kate jusqu’au lendemain matin. Tout semble bien quand ils arrivent – Kate est tout sourire et elle les invite à se joindre à elle et Marc pour un petit déjeuner aux crêpes – mais Randall se rend vite compte que la raison pour laquelle l’endroit est si froid est que l’une des vitres est cassée. Ensuite, Kevin exige que sa sœur enlève les gants qu’elle porte étrangement à l’intérieur; elle le fait finalement, bien qu’à contrecœur, révélant une méchante entaille sur sa paume. Il s’avère que Kate a cassé la fenêtre pour rentrer dans la maison. Et quand Marc raconte l’histoire à sa famille dans un “ce n’est pas grave!” ton, les Pearsons attaquent.

Rebecca retient Randall et Kevin de battre Marc dans une pulpe stupide et moustachue, puis roule sur l’homme qui a blessé sa fille. Elle le jette hors de la cabine, l’informant qu’il ne reverra plus jamais Kate, puis réconforte une Kate honteuse et blessée en pleurant. (Note: je sais que le spectacle aime nous donner Rebecca ensoleillée, mais mec, est-ce que je m’aime une Rebecca en colère.)

FIÈVRE DE LA CABINE | Dans le présent, Randall, Kate et Kevin convergent vers la cabine. Malgré le fait que Randall ne soit guère plus qu’un nerf brut qui rebondit au genou, il insiste sur le fait que “je vais beaucoup mieux” que lorsqu’il a appelé Kevin en larmes. Il prépare un puzzle à l’arrivée de ses frères et sœurs: Jack l’a fait faire des années auparavant, et c’est une photo de toute la famille un jour d’été.

Aucun des trois grands ne veut parler de leurs problèmes, et bientôt ils ont un problème plus immédiat: les vents d’une tempête de neige imminente coupent le courant et le wi-fi. Randall a peur de ne pas pouvoir vérifier avec Beth (qui a emmené les filles rendre visite à sa mère). Kate a peur de ne pas pouvoir s’entretenir avec Toby, qui s’occupe de Jack pour la première fois par lui-même. Et Kevin veut juste regarder Free Willy. Finalement, ils se rendent en ville pour s’approvisionner et utiliser leur téléphone.

KEVIN DÉCOUVRE | Dans le magasin général, Kate reçoit plusieurs messages vocaux de Madison. Même si Mads et Kevin avaient convenu de ne pas alourdir Kate en sachant qu’ils se trompaient, le raccordement très excitable de Kev ne pouvait apparemment pas supporter la culpabilité. “Ne devrais-je pas obtenir un crédit pour ne pas coucher avec Sophie?” Kev explique à titre d’explication, mais sa sœur n’est pas impressionnée. Pourtant, les retombées de toute cette situation ne sont pas aussi lourdes que je le pensais, alors?

Ou peut-être que c’est juste que Kate n’a pas les réserves émotionnelles pour s’inquiéter de son mariage, de son frère très nerveux et des aventures de Little Manny de Kevin. Parce que de retour en cabine, les choses commencent à devenir réelles. Kate et Kev disent à Randall qu’ils s’inquiètent pour lui. Il détourne leur inquiétude, disant qu’il est juste fatigué après l’effraction, la tentative d’agression et son voyage à Los Angeles. Mais Kev reprend la mention de Los Angeles, et quand Randall ne peut pas dire un mensonge suffisamment convaincant, Kate révèle la vérité sur Rebecca et comment ils l’ont cachée à Kevin. “Maman ne pensait pas que je pourrais y faire face”, dit-il, en colère avec colère dehors pendant un moment seul, malgré la tempête.

Kate et Randall veulent lui donner un peu d’espace, alors ils continuent de faire le puzzle… et se rendent compte que l’œil de Jack manque. Mais Randall sait exactement où il se trouve. Alors il attrape une pelle, et lui et Kate sortent pour trouver Kevin: Ils vont déterrer la capsule temporelle.

Une fois la boîte déterrée, The Big Three examine ce qu’il y a à l’intérieur. Kate a mis une note MASH qui disait qu’elle épouserait Joey Lawrence et vivrait heureuse pour toujours. Kevin a mis une photo de lui et de Sophie. Et Randall a mis la pièce du puzzle, que Kev avait choisie pour lui lorsque son anxiété de choisir le bon objet exact le rendait incapable de choisir n’importe quel objet.

Ils trouvent également le croquis de la cabine, qu’ils supposent être la contribution de Jack, et une cassette audio qu’ils pensent provenir de Rebecca. Ils entrent à l’intérieur et jouent la bande, mais c’est la voix de Jack qui sort des haut-parleurs. Il explique qu’il est à peu près sûr que Rebecca a pris son design de cabine froissé et l’a utilisé comme sa présentation de capsule temporelle, ce qui est juste une preuve de ce qu’est une femme et une mère incroyables. Le tout est triste dans son banalité: quand il a fait l’enregistrement, Jack a supposé qu’il serait là avec eux tous quand ils ont ouvert la boîte, alors il est juste son moi maladroit et leur rappelle à quel point leur mère est géniale.

JACK, JE SUIS VOTRE PÈRE | Pendant ce temps, de retour à la maison, Jack s’étouffe avec des œufs brouillés que Toby lui fait. C’est si effrayant que le petit gars essaie de respirer mais ne peut pas. Toby Heimlichs son enfant, qui finit par dégager ses voies respiratoires, mais ils sont tous les deux contrariés et pleurent après. Une fois que le médecin considère que Baby Jack est très bien, Tobes le ramène chez lui et lui fait découvrir Star Wars en faisant beaucoup pour produire les sons de chaque personnage.

DÎNER ICI! | Kevin, Randall et Kate partent le lendemain matin, mais Kev ne peut pas arrêter de regarder la colline où Jack voulait construire la plus grande maison. Et puis nous passons en revue la période où Rebecca est une vieille femme (probablement) mourant au lit. Kevin s’arrête devant la maison – sa maison – dont nous avons vu une porte vitrée géante, comme son architecte l’avait imaginé.

Il apporte quelques sacs de nourriture et est accueilli par Beth, qui dit que tout le monde est avec Rebecca. Cela place cette partie du flash-forward directement après tout ce que nous avons vu auparavant… et nous n’en savons vraiment pas beaucoup plus. (Note: j’avais oublié que Toby avait dit que Kevin allait pour la nourriture, et pendant un moment, je me suis dit: «EST-CE QUE KEVIN EST UN CONDUCTEUR POSTMATES MAINTENANT?!» Mais arrêtez-vous, tout le monde, arrêtez-vous.)

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Y a-t-il un petit indice que j’ai manqué dans le flash-forward? Assurez-vous de consulter la galerie flash-forward ci-dessus – ou allez directement ici – puis cliquez sur les commentaires et faites-le nous savoir!