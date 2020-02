Récapitulation de «This Is Us»: Saison 4, épisode 15 – Qui est le thérapeute de Randall?

HISTOIRES CONNEXES

Trois événements difficiles à gérer se produisent dans This is Us de cette semaine: Randall entre en thérapie, Rebecca reçoit un diagnostic officiel de son état mental en déclin et Madison donne de bons conseils sur les relations.

Du trio de développements, je suis le plus secoué par la conversion soudaine de Madison en quelqu’un avec de bonnes idées. * Quand diable est-ce arrivé? Est-ce un sous-produit magique de son rendez-vous avec Kevin? Et pendant que nous parlons de sous-produits de rendez-vous galants avec Kevin, je le répète: elle va totalement devenir son fiancé de preggo, n’est-ce pas?

Lisez la suite pour les faits saillants de «Clouds». (Et assurez-vous de voir ce que Sterling K. Brown a dit à propos de la première fois de Randall en thérapie ici.)

* Bien sûr, je plaisante, mais c’est de l’humour: le diagnostic de Rebecca est l’une des pires choses qu’un humain puisse entendre, et cela me rend si triste de contempler même les souffrances qu’elle et sa famille ont devant elles. Quelqu’un d’autre a besoin d’un câlin?

FAIRE LA GRADE | En un clin d’œil à l’époque où les trois grands étaient préadolescents, c’est le jour du bulletin. Kate est déçue parce que son premier petit ami vient de rompre avec elle. Randall est obsédé par un A-moins. (“Je mets trop de temps dans les Mathletes et pas assez de temps dans les mathématiques réelles”, se lamente-t-il.) Et les notes de Kevin sont lugubres – sauf pour l’éducation physique et l’art – et il n’est pas dérangé; au lieu de cela, il dit à Rebecca de cracher 5 $ promis pour chaque A afin qu’il puisse acheter des cartes de baseball.

Elle le fait à contrecœur, puis lui permet de suivre ses courses, mais tout ce qu’il fait, c’est se plaindre. “Je souhaite que tu sois plus comme la maman de Sophie. Elle est amusante “, grogne-t-il, ce qui fait dire à Rebecca qu’elle est aussi une” maman amusante “. Mais la plus grande preuve qu’elle n’est pas, en effet, une maman amusante, c’est qu’elle lui permet de lui faire honte de l’emmener au magasin de cartes de baseball. Là, il dépense sa pâte nouvellement acquise sur les restes d’une boîte de cartes, à la recherche d’une carte spécifique qui complètera sa collection: John Candelaria des Blue Jays de Toronto. Lui et Rebecca déchirent un tas de paquets et trouvent finalement la carte en question, puis célèbrent.

Pendant ce temps, Jack et Rebecca sont en désaccord sur Randall: elle pense que son anxiété (bien que ce n’est pas ce qu’ils appellent) s’aggrave, mais Jack dit que leur fils a juste besoin de se défouler. Il emmène donc l’enfant sur la piste et l’initie à la course à pied, quelque chose qu’il peut faire «jusqu’à ce que cette sensation d’inquiétude au creux de l’estomac disparaisse». (Note latérale: j’adore comment Jack enfile ses baskets tout en portant son pantalon de travail et ce gilet de chandail.) Ils font quelques tours autour de l’ovale.

Plus tard, à la maison, Kate prend une pause du cyclomoteur après sa rupture pour écouter une sage métaphore liée au petit-déjeuner sur sa vie amoureuse naissante: “Les premiers petits amis sont un peu comme les premières gaufres”, explique Jack après lui avoir rappelé comment il a souvent lancer le premier couple chaque fois qu’il allume le fer. “Vous devez en quelque sorte passer à travers quelques-uns jusqu’à ce que vous obteniez les bons résultats.”

ANALYSES ÇA | Dans le présent, à la maison à Philadelphie, Beth note que Randall n’est pas aussi froid qu’elle pensait qu’il pourrait l’être après un week-end au chalet avec ses frères et sœurs. (Note: elle est là quand les trois passent plus de cinq minutes ensemble, oui?) Mais le conseiller municipal est préoccupé: Rebecca obtient ses résultats d’IRM en Californie cet après-midi, et il a son premier rendez-vous de thérapie ce jour-là. Beth est fière. «C’est un grand pas», rayonne-t-elle, mais il dit que ce n’est pas grave.

Lorsque Randall arrive au bureau de son thérapeute pour la première fois, il est contrarié qu’il n’y ait pas de tasse au refroidisseur d’eau. Il n’aime pas l’art qu’elle a choisi d’accrocher sur ses murs. Et il ne supporte pas que sa cafetière continue de siffler lorsque des gouttes de café frappent la plaque chauffante grésillante. Il est anxieux et nerveux d’une manière que nous n’avons pas vue très souvent, mais il sort tous les arrêts de Randall pour essayer de contrôler la situation. Il plaisante papa. (“Alors, comment faisons-nous cela, Doc? Est-ce de la bonne volonté de chasse ou des sopranos?”) Il minimise son état, notant que “peut-être une fois par décennie les choses deviennent trop accablantes.” Il est très précis qu’il cherche des mécanismes d’adaptation et ensuite il sera hors de ses cheveux.

La scène est tournée du point de vue du thérapeute, donc nous l’entendons – mais ne la voyons pas -. Lorsque Randall se lance dans son histoire d’origine, elle le coupe et mentionne qu’elle a entendu ses discours politiques et qu’elle est au courant de son adoption et du fait qu’il est fonctionnaire. Cela rend Randall combatif (“C’est comme si tu m’as recherché sur Google”, dit-il, la mâchoire serrée. “N’est-ce pas contraire aux règles?”) Quand elle pose des questions sur sa relation avec sa mère, les choses deviennent vraiment difficiles: Randall dit avec colère que la thérapie une «perte de temps» et affirme que toute la famille Pearson se serait effondrée il y a des années sans lui. “Seraient-ils?” le médecin se demande… et c’est tout: Randall sort en trombe, fermant la cafetière incriminée à sa sortie.

De retour à la maison, Randall informe Beth qu’il en a fini avec l’introspection, merci beaucoup. «Je sais que tu penses que j’ai besoin de ça», commence-t-il, mais elle le coupe: «Bébé, j’ai besoin de ça.» Elle continue en expliquant qu’elle a transporté du gaz poivré et pris des somnifères pour se sentir mieux après l’effraction, mais elle ne l’a pas partagé avec lui «parce que j’étais inquiet si je vous mettais autre chose, vous étiez va craquer. ” Et à moins qu’il ne reçoive l’aide dont il a besoin, elle ne peut pas lui dire ce qui se passe réellement dans son esprit.

La prochaine fois que nous verrons Randall, il reprendra la thérapie. (Oh, au fait: c’est Pamela Adlon de Better Things qui joue son thérapeute.)

ROCKSTAR JACK EST DE RETOUR! | Lorsque Kate et Toby ont enfin eu la chance de parler après son retour de la cabine, il s’excuse pour tout ce qu’il a dit et appelle son week-end avec Jack «une aubaine». Et à la manière typique de Pearson et Pearson, il tente de rattraper son idiotie avec un geste gigantesque. Cette fois, cela fait de la cabane derrière la maison un studio d’enregistrement pour Kate … enfin, en la simulant pour en ressembler à une, avec des boîtes en carton remplaçant des haut-parleurs et autres. Il explique qu’il remplacera le faux équipement par de vraies choses, mais Kate l’interrompt: elle apprécie le geste, mais elle aura besoin de plus de temps pour être d’accord avec tout ce qui s’est passé.

À ce moment-là, Madison envoie un SMS: Elle veut se réunir pour un brunch «Désolé, j’ai interrompu ton frère». Le repas commence froid, mais les excuses sincères de Madison (et ses vœux à «Kill Bill» Toby, LadyKryptonite et à toute autre personne qui a blessé Kate) dégelent finalement le glaçage de Kate. Madison joue également le rôle d’un défenseur réfléchi du diable en ce qui concerne les conflits conjugaux actuels de Kate: Peut-être que le geste du studio de musique n’est pas vide, suggère-t-elle, car “est-il possible qu’il prenne tout ce que vous avez à cœur?” Madison ajoute qu’une partie de son contact avec Kevin s’est produite parce qu’elle se sent très à l’aise avec lui; il l’a vue quand elle n’est pas à son meilleur. De même, “Toby ne devrait-il pas pouvoir exprimer ses peurs les plus profondes sans punition?” Demande Mads. “N’est-ce pas ce qu’est le mariage?” (Ne vous inquiétez pas: elle passe également un peu de temps à faire référence à quelque chose que Kev lui a fait qui l’a eu “à l’envers à un moment donné”, donc elle n’a pas complètement changé.)

De retour à la maison, Kate dit à Toby: “Je t’aime et je suis fatiguée du moi contre toi.” Elle lui demande de lui montrer à nouveau le studio, et est ravie quand il souligne un domaine qu’elle n’avait jamais vu auparavant: un espace mini-musique, alias une «salle de jeux consacrée au son», pour Jack. Elle le remercie joyeusement. Et à la fin de l’épisode, nous voyons un montage de Jack grandir dans le studio, qui est finalement l’endroit où il commence son écriture.

LES MAUVAISES NOUVELLES | Rebecca passe le temps avant d’obtenir ses résultats d’IRM en allant dans un magasin de disques avec Kevin. Tout en écoutant l’album Clouds de Joni Mitchell, elle se souvient quand elle et Jack ont ​​essayé en vain de retrouver la vieille maison de Mitchell pendant leur voyage vers l’ouest dans la journée. Une seule requête à Siri est tout ce qu’il faut pour trouver l’emplacement maintenant, alors Mama Pearson et son fils se rendent là-bas. Elle lui raconte comment Graham Nash a écrit «Notre maison» à propos d’une journée que lui et Joni ont passée au marché puis à la maison. Et parce que la dénommée Carpe Diem Rebecca veut vivre dans l’instant, elle essaie de convaincre Kevin de l’aider à éviter son prochain rendez-vous chez le médecin. Mais il dit gentiment non, et bientôt ils sont assis avec Miguel pendant que le doc leur donne la mauvaise nouvelle: la légère déficience cognitive de Rebecca est probablement due à la maladie d’Alzheimer.

Par la suite, Rebecca demande à Kevin de ne pas la traiter différemment. «J’ai besoin de plaisir. J’ai besoin de rire », dit-elle, ajoutant qu’elle veut aller à la première de son film.

Kevin passe devant un magasin de cartes de baseball plus tard dans la journée, dépense 2 $ sur la carte Candelaria qu’il avait recherchée quand il était adolescent, puis la glisse dans son portefeuille.

Maintenant c'est ton tour. Qu'as-tu pensé de l'épisode?