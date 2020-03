Récapitulation de «This Is Us»: Saison 4, épisode 16: Les Pearsons visitent New York

Rebecca tient vraiment sa promesse de carpe tous les diems qu’elle a laissés: This Is Us de mardi la trouve portant une robe de soirée de fantaisie, marchant sur le tapis rouge lors de la première du film de Kevin et imprégnant dans tout le luxe de Big Apple un salaire de star peut fournir.

Malheureusement, le plan continu de Mama Pearson pour aspirer toute la moelle de la vie ne prend pas en compte le désir de Randall de lui donner plus de diems à carpe. Et quand Kevin soutient le souhait de leur mère de vivre dans le présent – plutôt que de déménager pour un essai clinique qui n’offre aucune garantie? Eh bien, mesdames et messieurs, la distance entre où nous en sommes à la fin de l’épisode et l’éloignement à venir entre Randall et Kevin ne semble pas très loin du tout.

Lisez la suite pour les faits saillants de “New York, New York, New York.”

BIENVENUE À NEW YORK | Fidèle à son titre, l’épisode se déroule sur trois voyages de la famille Pearson à Manhattan. L’épisode saute parmi eux; Je vais les traiter par ordre chronologique. La première escapade a lieu lorsque les enfants sont des préadolescents, lorsque le gang passe une journée en ville sur le chemin de la compétition de débat de Randall dans le nord de l’État de New York. Tout le monde peut choisir quelque chose de New York-y qu’ils veulent faire pendant la journée: Kate veut prendre le thé à l’hôtel Plaza, Randall veut visiter le Musée américain d’histoire naturelle, Kevin veut aller dans un grand magasin de jouets et Rebecca veut pour s’arrêter au Metropolitan Museum of Art, un endroit dont elle se souvient affectueusement de ses visites d’enfant. Alors qu’elle devient nostalgique de ses voyages d’enfance à New York, Jack devient visiblement mal à l’aise: comment peut-il jamais être à la hauteur de son père, qui a rendu ces escapades, selon ses mots, «magiques»?

Dans son désir de prendre le contrôle, Jack passe outre la suggestion de Rebecca de changer de train dans une certaine station de métro… et c’est ainsi que tout le monde se retrouve dans le Queens. Enfin, elle le tire de côté et se demande ce qui se passe? Il admet qu’il a l’impression de ne pas être à la hauteur de ses souvenirs de la ville, mais elle lui dit de ne même pas essayer: elle a laissé de côté la partie de l’histoire où son père a crié de ne pas pouvoir trouver de place de parking, ou quand sa maman était tellement ivre au déjeuner, elle a été expulsée d’un spectacle de Broadway. Elle lui assure qu’elle n’a pas besoin de recréer ces expériences et Jack se détend. Tout le monde obtient un bretzel de rue. La vie est belle.

Ils sont tous au Plaza, sirotant du thé, quand Jack se rend compte qu’ils manquent de temps pour se rendre au Met. Les enfants rechignent lors d’une autre visite du musée, et Rebecca dit rapidement qu’ils peuvent l’ignorer, mais Jack l’encourage à partir seule, et ils se retrouveront à l’hôtel. Elle essaie, mais le musée ferme juste à son arrivée. Quand elle rencontre Jack et les enfants, Rebecca dit que ce n’est pas grave. Mais Jack décide tout de suite qu’il n’a pas encore réalisé son souhait de New York. Alors ils vont tous à Central Park et grignotent des sacs de noix chaudes et sucrées pendant qu’ils font une promenade nocturne en calèche. “Voir? Vous en avez fait votre ville », se réjouit Rebecca à ses hubs, qui promet qu’ils iront au Met la prochaine fois. “Ouais,” accepte-t-elle joyeusement. “La prochaine fois.” (Renifler!)

Je vais interrompre cette parenthèse un peu triste pour évoquer quelque chose qui me dérange tout au long de cet épisode: la façon dont la famille Pearson parle d’aller «en ville» donne l’impression que New York est à un trajet en train de banlieue et voyage est quelque chose que les gens font souvent. Les villes sont à six heures de distance en voiture! Mais je n’ai jamais vécu à Pittsburgh, alors s’il vous plaît appuyez sur les commentaires et dites-moi si je me trompe: New York est-il une escapade naturelle et fréquente pour les habitants de Pittsburgh?

SI VOUS NE RÉUSSISSEZ PAS D’ABORD | Pendant les années universitaires des Big Three, Rebecca, Randall et Beth – mais pas Kate – se rendent à New York pour voir Kevin se produire dans une vitrine. Il fait l’un des monologues de Happy de Death of a Salesman; après, tout le monde (sauf Randall) fait l’éloge de son talent. Kev fait beaucoup de choses en présentant son professeur d’acteur Kirby (joué par la co-star de la bande rouge de Mandy Moore Dave Annable) à Rebecca, et au dîner plus tard, Kevin profite de leurs allers-retours amicaux et flirty et essaie de les forcer ensemble.

Rebecca se lève soudainement de la table et dit qu’elle va courir au Met avant la fermeture. Kirby la trouve plus tard essayant (et échouant) de héler un taxi, leur donnant une autre occasion de discuter. Ils reconnaissent le matchmaking entre les mains de Kevin, puis elle dit à Kirby que Jack est décédé il y a un peu plus d’un an. “Est-ce que cette chose commence à se sentir plus à l’aise?” Elle se demande. Kirby est divorcé avec ses deux enfants et il est musicien. Rebecca et Kirby sont très à l’aise l’un avec l’autre. Alors, quand elle lui demande s’il veut l’accompagner au musée, il dit volontiers oui et suggère de traverser Central Park (“C’est beaucoup plus joli”) pour y arriver.

Les choses vont bien jusqu’à ce qu’une calèche passe et que Kirby l’appelle «une chose touristique ringarde» et «tellement boiteuse». Rebecca se refroidit rapidement, lui dit qu’elle ne se sent pas bien, puis se lance dans la promenade et la visite du musée. Elle semble être au bord des larmes en s’éloignant.

Unis, nous sommes | Dans le présent, Kevin et Kate se réunissent devant son ordinateur pour une vidéoconférence demandée par Randall. «La dernière fois qu’il a appelé un code rouge, c’était pour savoir s’il pouvait ou non retirer une boucle d’oreille», a expliqué Kevin à Toby. “Ce fut une courte conversation”, ajoute Kate. (Heh.) Lorsque Randall appelle, c’est pour obtenir leur soutien afin que Rebecca accepte de participer à un essai clinique sur la maladie d’Alzheimer. Mais c’est à St. Louis pendant neuf mois, et Kevin est contre l’idée. Pourtant, après que Randall ait déclaré à plusieurs reprises que “c’est ce qui est le mieux pour elle”, Kate dit qu’elle le soutiendra. Et bien que Kevin maintienne que Rebecca est en bonne position pour le moment, il dit à contrecœur qu’il acceptera également le plan de Randall.

Kevin et Rebecca arrivent à New York et restent au Plaza, bien qu’elle proteste doucement qu’il la gâte. «Je veux vraiment que ce week-end soit spécial pour toi, maman», dit Kev, écartant ses inquiétudes et se faisant apporter un rack de robes de soirée dans la chambre pour qu’elle puisse essayer. Elle sélectionne un numéro perlé à manches longues qui lui va comme la perfection, et ils sont toujours tous excités par le tapis rouge de la soirée à venir quand Randall arrive pour les rejoindre pour le déjeuner.

Bien qu’ils aient prévu de parler du procès au cours du repas, Kevin demande à son frère seul de lui demander s’ils peuvent le faire au petit déjeuner le lendemain matin? “Laisse-la passer une bonne journée”, dit calmement Kev, et bien que Randall ne soit pas excité à ce sujet, il est d’accord.

LA FÊTE EST TERMINÉE | Cependant, après avoir regardé Kevin et Rebecca marcher sur le tapis devant le Radio City Music Hall, vous pouvez dire que Randall commence à bouillonner. À la fête après le film (savions-nous que le film s’appelait Stairs to Nowhere?), L’agent de Kevin lui demande s’il est intéressé à faire un film qui tourne au Maroc, puis demande à Rebecca où elle habite. Rebecca a du mal à se souvenir du nom de l’hôtel mais a besoin de Randall pour la sauver, quelque chose qui la bouleverse après que l’agent s’est éloigné et que Kevin est allé parler à une co-star.

«J’ai de si bons étirements que je pense parfois que je vais bien, puis j’oublie un mot aussi stupide au moment le plus embarrassant», se lamente-t-elle. Randall considère que c’est le moment idéal pour évoquer l’essai clinique – même s’il n’a pas accepté – et lorsque Kevin regarde de l’autre côté de la pièce, il sait instantanément exactement ce qui se passe.

“Vous ne pouviez pas vous aider, hein?” Kev demande avec colère quand il reviendra dans sa famille. Randall dit qu’il essayait juste de donner un peu d’espoir à Rebecca. Elle sort dehors pour prendre un peu d’air, et les deux hommes s’y mettent vraiment. Randall dit qu’il est le seul à s’occuper de Rebecca depuis la mort de Jack. Kevin rétorque que Randall ne l’a jamais laissé, ni Kate l’aider. Randall évoque le caractère capricieux du travail et de la vie personnelle de Kevin: «Nous savons tous les deux qu’à tout moment, vous pouvez décoller pour le Maroc pour aller faire un film. Ou allez vivre dans une remorque. Ou connectez-vous avec Susan Lucci », crache-t-il. «Eh bien, c’était sa fille, mais peu importe», rétorque Kev. (Allez ici pour une explication de la raison pour laquelle cet échange est hilarant.)

C’est là que les choses deviennent vraiment désagréables. “Toute cette carrière d’acteur, que vous n’avez jamais vraiment prise au sérieux?” Dit Kev. «C’est ce que paie maman pour obtenir les meilleurs soins professionnels. Cette. À moins que vous ne vouliez le payer avec le salaire de votre conseiller municipal. ” Aie.

“Va te faire foutre, Kevin,” grogna Randall. Mais alors ils ont un plus gros problème: Rebecca est introuvable.

TOUT LE TEMPS DANS LE MONDE | Heureusement, elle leur a envoyé par SMS son emplacement. Alors Kevin et Randall la rencontrent au Met, où elle se tient près d’un tableau qu’elle a vu pour la première fois comme une petite fille de 8 ou 9 ans. Comme nous l’avons vu dans des flashbacks, Rebecca se souvient du musée pas tellement pour le tableau – qui est ” Madame X »de John Singer Sargent – mais pour la femme, elle se souvient de l’avoir regardé. La petite Rebecca pensait que c’était «si sophistiqué, si adulte» que la femme se tenait là, contemplant l’œuvre d’art pendant des heures.

Sans vraiment quitter la peinture des yeux, Rebecca leur raconte comment elle a toujours pensé qu’elle reviendrait au Met en tant qu’adulte, mais sa vie d’adulte était une série de «prochaines fois». En fait, “Ma vie a été remplie de fois à venir, de choses que je pensais toujours faire éventuellement … Mais maintenant je me rends compte que je n’ai plus de temps pour les faire”, leur dit-elle. Ensuite, elle expose très calmement son désir de passer le temps qu’il lui reste avec sa famille: elle ne va pas faire le procès. Et pour l’instant, elle veut regarder «Madame X» comme «cette femme, cette femme qui avait tout le temps du monde pour regarder un tableau». Alors ils le font.

Dehors, Randall et Kevin sont cool l’un pour l’autre. Randall choisit de marcher jusqu’au train (jusqu’à Penn Station? La nuit? C’est à des kilomètres du Met!) Plutôt que de monter dans la voiture de Kevin. Et avant de partir, il veut clarifier une chose pour Kev: “Cela aurait pu lui sauver la vie.”

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!