Récapitulation de «This Is Us»: Saison 4, épisode 17 – «After the Fire»

Cette semaine, This Is Us offre à Randall les portes coulissantes, avec 100% moins de coupes de cheveux qui changent la vie et 200% plus introspection douloureuse. Amusement!

Une séance de thérapie avec le Dr Leigh fournit le point de départ d’une rumination d’un épisode – enfin, des rumeurs, vraiment – sur ce à quoi aurait ressemblé la vie de Randall si Jack n’était pas mort dans cet incendie de maison. Et ce que ces suppléants disent de la façon dont le conseiller municipal ressent vraiment à propos de sa famille en dit long sur ce qui mijote sous toutes ces blagues de papa.

Lisez la suite pour les faits saillants de “After the Fire”.

UNE PRISE DIFFÉRENTE | Dans le bureau de son thérapeute, Randall admet qu’il n’a pas pu arrêter de penser à la question qu’il a posée à Kevin à New York: à quoi aurait ressemblé leur vie si leur père n’était pas mort? Ensuite, nous nous lançons directement dans la version idéalisée de Randall de cette chronologie, dans laquelle Jack et Rebecca reviennent ensemble de l’hôpital, rassurant tout le monde que Papa Pearson va bien. “L’inhalation de fumée était minime”, rapportent-ils. (Ne vous inquiétez pas: Louie le chien est là aussi; apparemment, un pompier l’a secouru.) “Nous allons tous bien. Nous sommes ici, ensemble, et c’est tout ce qui compte », dit Jack en étreignant ses enfants. “Cette famille est la seule chose qui compte.”

L’incendie met la vie en perspective pour Rebecca, qui décide qu’il est temps de parler à Jack de sa rencontre avec le père biologique de Randall il y a toutes ces années. Ensuite, les deux approchent Randall, qui ne se soucie pas que son père biologique était un toxicomane à l’époque. “Pendant tout ce temps, tu savais qui il était?” demande-t-il avec colère. «Tu viens de me le cacher? Toutes ces années? ” Il annonce qu’il va voir William seul, mais Jack dit doucement qu’il va l’accompagner.

Alors les hommes se rendent à Philadelphie et frappent à la porte de William. «Je m’appelle Randall Pearson. Je pense que je suis ton fils », annonce Randall, et ils sont invités. William est chaleureux mais nerveux, nerveux et se grattant la peau; rien de tout cela n’échappe à l’attention de Jack. Randall, cependant, est transpercé par les histoires de sa mère biologique («Elle était une boisson chaude, directement dans ton âme») et comment William le regarde quand il dit: «Tu n’as jamais été voulu.» William donne également à son fils le livre de poésie que nous avons déjà vu.

Sur le chemin du retour à Pittsburgh, Randall planifie avec enthousiasme une autre visite. Un Jack prudent le prévient doucement de tempérer ses attentes: “C’était un homme très gentil, mais je pense qu’il pourrait encore l’utiliser”, dit Jack, ajoutant qu’il n’est pas à l’aise avec Randall avec quelqu’un dans cet état. “Papa, tu es aussi un toxicomane”, rétorque rapidement Randall et OUCH.

HEUREUX POUR TOUJOURS | Mais cette similitude entre Jack et William se transforme en un lien. Ils assistent ensemble à des réunions en 12 étapes. Randall décide finalement d’assister à Carnegie Mellon non pas parce qu’il veut rester près de sa mère en deuil, mais parce qu’il veut être près de son biodad récemment découvert. Il rencontre toujours Beth en première année et l’invite à la maison pour un dîner spécial avec ses frères et sœurs, mais cette fois, Jack est là (et Marc, Dieu merci, ne l’est pas). Les choses vont bien… sauf entre Randall et Rebecca, à qui il refuse de pardonner d’avoir gardé William de lui pendant des années. En fait, son comportement est si macabre pendant le repas que Beth le tire dans la cuisine pour le remettre en ordre: son père n’est plus là, mais Randall en a deux géniaux qui sont toujours en vie, alors peut-être qu’il pourrait compter ses bénédictions et couper sa maman un peu mou? Randall inverse immédiatement le cap et s’adoucit vers Rebecca, marquant à plusieurs reprises que Beth va métaphoriquement donner un sens à la belle tête de son mari.

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO | De là, les événements majeurs de la vie de Randall – son dîner de répétition de mariage (ou est-ce une fête de fiançailles?), La naissance de Tess – se déroulent avec les trois parents impliqués. Et quand William note que son estomac est «un peu drôle» un matin de Noël, Randall fait quelques pas pour faire voir son père immédiatement par un médecin… ce qui conduit à son cancer de l’estomac se faire attraper à ses tout premiers stades. Ensuite, nous passons à ce Thanksgiving passé, où les problèmes de mémoire de Rebecca amènent Randall et Jack à partager un regard conscient et inquiet.

Le Dr Leigh l’arrête juste là. “Je soupçonne que vous et votre père êtes sur le point de vous unir pour sauver votre mère, alors j’essaie juste de garder une trace ici”, dit-elle avec impassibilité, embrouillant son scénario presque parfait dans lequel il parvient même à “guérir le cancer de l’estomac. ” Il admet que sa version est rose, mais Leigh veut aller plus loin. «Nous pouvons jouer à des jeux ou être honnêtes. Votre choix “, dit-elle, et c’est à ce moment-là que je décide QUE J’AIME CETTE FEMME.

Alors ils ont recadré la question: “Dites-moi ce qui vous fait le plus peur de ce qui aurait pu arriver si votre père avait survécu cette nuit-là.” Et c’est là que ish devient réel.

UNE AUTRE INTERPRÉTATION | Nous revenons au feu et à la crise de conscience de Rebecca après cela – seulement cette fois, Jack est incroyablement en colère contre son admission. “Vous avez rencontré le père biologique de notre fils et vous m’avez menti pendant 17 ans”, dit-il avec dégoût. “Je ne peux même pas te regarder en ce moment. La Rebecca que je connais est incapable de quelque chose d’aussi cruel. » Pour aggraver les choses, Randall surprend leur argument, et c’est ainsi qu’il apprend la rencontre de Rebecca et William. Il est naturellement contrarié aussi, mais Jack bloque les efforts de Rebecca pour expliquer, ricanant qu’il prendra soin du garçon.

Il amène donc Randall à Philly, où un William excité ouvre la porte lorsque Randall frappe. “C’est impossible”, dit-il lorsque Randall annonce qu’il est le fils de William. “Je n’ai jamais eu d’enfants.” Puis il ferme la porte sur leurs visages. Dans la voiture sur le chemin du retour, Randall pleure et dit à Jack qu’il veut quitter la maison tôt pour commencer les cours d’été à l’Université Howard.

Alors il le fait. Il s’implique dans la vie de fraternité sur le campus et rentre rarement à la maison, bien qu’il soit là pour le grand dîner avec Kate, Kevin, Sophie, Rebecca et Jack. Cette fois-ci, les changements notables sont que Beth n’est pas là, car ils ne se sont jamais rencontrés, et Jack boit une bière. Tout le monde est nerveux et c’est très calme, bien que Rebecca essaie de faire de la conversation de manière ludique. (Doublure argentée: au moins, la poule de Cornouailles est bien sortie cette fois!)

Quand Rebecca essaie de tirer un Randall taciturne, Jack dit: «Bec, s’il te plait» d’une manière contrôlante que nous n’entendons généralement pas de lui. (Note: j’aime secrètement regarder Milo Ventimiglia jouer Jerk Jack. Qui est avec moi?) Randall se lève soudainement et dit qu’il retourne à l’école tout de suite. Il y a un tumulte, Jack blâme clairement Rebecca pour les problèmes de leur fils avec la famille, et nous nous retrouvons avec Rebecca essayant de retenir les larmes à la table.

SIBLINGS IN NAME ONLY | Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées au moment où Jack donne son toast avant le mariage (ou est-ce une fête d’anniversaire?) … seulement cette fois, c’est lors d’un événement pour Kevin et Sophie. Randall est là avec une femme que je qualifierai de NotBeth, et après l’épisode de la semaine dernière, j’ai failli tomber de ma chaise en riant de sa boucle d’oreille. Il a aussi une moustache. NotBeth dit qu’il ne parle pas beaucoup de sa famille, et il lui assure qu’ils vont partir dès qu’il mettra quelques minutes de face à face.

Ce Randall est professeur d’université et NotBeth est son assistant d’enseignement. En parlant avec Kevin, nous apprenons que Kev est entré dans la construction et travaille maintenant avec Jack à Big Three Homes. Et nous le savons, parce que leur conversation est si légère, vous pouvez l’appliquer comme un masque rajeunissant. Il est clair qu’il n’y a pas de véritable relation ou de chaleur entre les deux hommes, et quand Kate – qui a deux petites filles (jumeaux) avec un homme nommé Ethan, soit dit en passant – suggère d’aller au chalet pour une célébration du 4 juillet, les choses explosent .

Randall dit qu’il pensera à venir, mais Kevin l’appelle: «Tu le fais tout le temps. Vous y pensez et vous ne vous présentez jamais. » Puis Randall rétorque qu’il n’est là que parce que Jack lui a demandé de l’être. Ça devient moche quand Rebecca intervient pour écourter l’argument; Randall est brusque avec elle, puis s’en va.

CHANGEMENT DE CŒUR | Un soir, dans son bureau, Randall remarque un colis – ce sont les affaires de William, qu’un ami a expédiées à Randall après la mort de l’homme plus âgé. Le livre de poésie est là, avec le chapeau de William et des coupures de journaux qui indiquent qu’il a gardé une trace de Randall après leur première et dernière réunion. Randall sélectionne tout cela, puis jette toute la collection à la poubelle.

Un autre matin, après un rendez-vous galant avec un autre NotBeth (qui se trouve également être son assistant technique), Randall reçoit un appel de Jack: Il lui demande de revenir à la maison pour Thanksgiving, car la mémoire de Rebecca commence à disparaître. «Ça fait longtemps», dit Jack. “Vous allez devoir lui pardonner à un moment donné.” Alors Randall fait exactement cela, enveloppant sa mère âgée dans un câlin au moment où elle ouvre la porte de sa maison.

BLACKMAIL ÉMOTIONNEL | Dans le bureau du Dr Leigh, Randall devient de plus en plus agité par le moment. Elle souligne qu’il ne peut pas contrôler l’issue de tout dans la vie – par exemple, même s’il avait été à l’hôpital avec Jack et Rebecca, les résultats de la crise cardiaque du veuf faiseur de Jack auraient probablement été les mêmes – mais Randall dit que il aurait pu «essayer» comme il l’a fait avec William, ce qui aurait été un peu de réconfort au fil des ans. “Je n’ai pas besoin d’un exercice d’un thérapeute hors de prix dans des chaussures bon marché” pour comprendre cela, ajoute-t-il méchamment … puis s’excuse immédiatement. “Oh s’il te plait. Je vis pour ce genre de choses », dit-elle amicalement. (Ha!)

Alors que Randall s’assoit en face d’elle et essaie de ne pas pleurer, le Dr Leigh souligne qu’il est tellement concentré sur ses pères, mais «Si vous y réfléchissez, votre vie a vraiment été définie par vos mères: celle qui est morte quand il était un bébé et «la mère qui vous a menti pendant 36 ans». Il dit rapidement qu’il a pardonné à Rebecca ce qu’elle a fait. “Avez-vous?” Le Dr Leigh se demande, ajoutant que dans les deux scénarios de Randall, la chose qui a suivi la survie de Jack était que Randall découvre William des années plus tôt que dans la vraie vie.

ALORS, IL EST VRAIMENT RÉEL. Le thérapeute postule que Randall l’a choisie parce qu’elle est du même sexe et de la même race que sa mère, et “j’ai probablement à peu près l’âge qu’elle avait lorsque votre père est décédé.” Ce que Randall veut vraiment, ajoute-t-elle, c’est quelqu’un de semblable à sa mère pour l’aider à traiter ses actes et sa maladie. Et maintenant, le pauvre Randall tient à peine. Il coasse une demande pour qu’elle mette un point précis sur ce qu’elle dit. “Observation: Même dans la pire version de votre vie, vous protégez toujours votre mère, vous la rachetez finalement”, note-t-elle. «Question: As-tu déjà vraiment confronté ta mère à ce qu’elle t’a fait? À propos de ce qu’elle vous a caché?

À la maison, nous regardons Randall rassembler toutes les émotions qu’il a suscitées lors de la séance de ce jour-là et le signaler à Rebecca – avec un ordre du jour. Il l’appelle en Californie et la supplie de changer d’avis sur l’essai clinique expérimental à St. Louis. “Je sais que tu ne veux pas, mais tu dois le faire”, ajoute-t-il, les larmes coulant sur son visage. À l’autre bout de la ligne, Rebecca est également détruite. Et avant la fin de la conversation, elle a dit qu’elle allait s’inscrire à l’essai.

Les actions de Randall concordent avec ce qu’il raconte au Dr Leigh avant de quitter son bureau à la fin de son heure: «J’ai déjà perdu trois parents. Je sais que perdre ma mère me briserait. Je ne peux pas la perdre. Je ferai tout pour empêcher que cela se produise. Je ferai tout ce qu’il faut. “

