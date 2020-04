Récapitulation d’un jour à la fois: épisode de masturbation de la saison 4 – Max Returns

HISTOIRES CONNEXES

Penelope voulait tout un jour à la fois un peu de «temps seul» pour rattraper Outlander – mais son «ménage à moi» a été perturbé quand Alex a fait l’erreur d’ouvrir la porte de sa chambre sans frapper.

Oui, c’est vrai! Au cours de l’épisode de mardi, l’adolescente a rencontré sa mère alors qu’elle se masturbait. («Je n’ai pas vu de terreur dans les yeux d’un homme comme ça depuis l’Afghanistan», a révélé Penelope à son groupe de soutien pour le SSPT.)

“Il s’avère que la masturbation est drôle!” la productrice exécutive Gloria Calderón Kellett raconte TVLine. «Cette semaine a été l’une des semaines les plus drôles du [writers] pièce. Nous avons eu beaucoup de plaisir à en parler, et cette scène d’ouverture est une scène que je [originally] lancé à [co-showrunner] Mike Royce il y a trois ans. Nous avions juste besoin de trouver l’histoire pour le soutenir. »

L’histoire qui s’est finalement réunie était celle des frontières – ou plutôt, d’un manque complet et total de frontières entre les Alvarez. Exemple: une discussion maladroite entre Penelope et Alex au sujet d’une «expression tout à fait normale de la sexualité humaine» a été perturbée par la mère catholique traditionnelle de Penelope, Lydia. Elle est entrée dans le salon et a déclaré que la masturbation était «une habitude sale et pécheresse pour les personnes tristes et laides». Ensuite, après que la petite-fille Elena ait énuméré les avantages pour la santé associés à l’auto-satisfaction, la matriarche de la famille a déclaré que “le sexe est entre les personnes mariées … C’est Adam et Eve, pas” Buzzzzzzz “et Eve!”

“C’était parfait qu’il ait fallu autant de temps pour trouver l’histoire parce que tous les personnages sont à un âge où il était beaucoup plus facile d’avoir cette conversation avec cette famille”, dit Kellett. Royce ajoute: “Je pense que les épisodes que Gloria et moi aimons le plus sont ceux où chaque personnage a un point de vue extrêmement bien défini – et extrêmement opposé au point de vue de quelqu’un d’autre.”

Après que Lydia ait découvert que c’était Penelope et non son petit papito qui avait été pris en flagrant délit, elle a décidé de trouver sa fille un homme. Elle a rejoint Tinder au nom de Penelope, et s’est même embarquée pour un rendez-vous avec un prétendant potentiel nommé Danny (joué par le diplômé de Criminal Minds Adam Rodriguez). Alors que Danny semblait être le gars parfait, Lydia est finalement tombée sur un match encore meilleur (et familier): l’ex-petit ami de Penelope Max (rejoué par Ed Quinn). Après l’avoir rencontré à l’épicerie, Lydia a invité l’EMT hunky – qui est récemment revenu d’un passage avec Médecins sans frontières – à raviver sa relation avec Penelope.

Quant à savoir si le désir déclaré précédemment de Max d’avoir des enfants entravera cette «nouvelle» relation? Kellett assure que Max a «comblé ce besoin en aidant les enfants à l’étranger, et il a vraiment trouvé son but en faisant cela». En tant que tel, «ses sentiments ont changé».

Que pensez-vous de ODAAT Saison 4, épisode 3: «Boundaries»?