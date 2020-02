Récapitulation en direct de «The Conners»: saison 2, épisode 12 – Dan et Louise

HISTOIRES CONNEXES

En direct de Lanford, c’est The Conners!

ABC a diffusé mardi un épisode spécial en direct sur le thème du New Hampshire de la sitcom, qui, en grande partie, s’est concentré sur la relation de rebond de Dan avec la Louise de Katey Sagal.

Pendant l’émission de la côte Est, Mark s’installait pour regarder les résultats de la primaire pour un rapport scolaire. Cela s’est produit alors qu’un Dan en colère se dirigeait pour réparer le toit qui fuyait, laissant la porte d’entrée ouverte et tout le monde à l’intérieur gelé. Toute la famille était réunie dans la cuisine, tous vêtus de leur manteau, décidant quoi manger pour le dîner. Cela est devenu une discussion sur la mission de Mark et l’importance des élections. Au cours de la conversation, la grande sœur Harris est entrée et a exprimé son désintérêt pour le processus électoral; elle a estimé que l’influence de l’argent dans la politique signifie qu’un véritable changement est impossible. Jackie a ensuite suggéré que Harris devrait être excité parce que ce sera la première fois qu’elle pourra voter lors d’une élection présidentielle. Becky, quant à lui, a souligné combien il est important de voter pour un candidat «vraiment terrible» afin de garantir qu’un candidat «vraiment, vraiment terrible» n’arrive pas au pouvoir.

Plus tard, Mark était assis dans le salon et regardait les principaux résultats sur ABC. Harris est entré et a tenté de prendre l’ordinateur portable de Mark pour préparer son GED et l’a presque cassé, ce qui a entraîné une bagarre entre frère et sœur. Au cours de la dispute, Mark a crié à Harris pour avoir déménagé et l’avoir laissé s’occuper seul de la famille. Il lui a ensuite confié un problème qu’il avait avec son (sorte de) petit-ami Austin, qui n’a pas encore sorti du placard. Harris a exhorté son frère à «Boy, bye!» Ce gars d’Austin et à venir vers elle quand il a besoin de conseils sur les garçons.

L’épisode a également suivi la relation de Dan (ou son absence) avec Louise. Comme vous vous en souviendrez, Louise a dit à Dan que son groupe avait eu la chance de prendre son show sur la route. Elle était prête à laisser passer l’opportunité si Dan était prêt pour la romance, mais le veuf a exprimé son incertitude, alors elle a rompu avec lui. Quand Darlene, Becky et D.J. découvert que Louise partait pour trois mois, ils ont décidé d’intervenir en organisant Louise une fête de départ surprise afin de lui et Dan dans la même pièce. Lorsque Louise et Dan ont réalisé qu’ils avaient été installés, Louise s’est dirigée vers la porte d’entrée de la Casa Bonita. Elle a refusé de parler à Dan ou de le laisser conduire chez elle.

Plus tard à la maison, Dan a crié à Darlene et Becky pour s’être ingérée dans sa vie amoureuse. Il a ensuite révélé qu’il avait du mal à surmonter Roseanne. Il a dit qu’un prêtre lui avait conseillé d’écrire – puis de mettre le feu à – une lettre à Roseanne expliquant à quel point il se sentait coupable de pouvoir éventuellement passer avec Louise. Il avait prévu de faire exactement cela dans deux semaines, à l’occasion de l’anniversaire de Roseanne. Darlene et Becky ont encouragé leur père à ne pas abandonner.

Dans la scène finale, Harris a reçu un appel téléphonique d’un télévendeur qui ressemblait beaucoup à Hillary Clinton. La personne en ligne l’a exhortée à voter cet automne. L’imitateur de Clinton s’est avéré être Jackie, qui appelait de la buanderie. Jackie est alors entrée dans la cuisine et a expliqué à Harris pourquoi elle devait voter. «Certaines de ces personnes essaient de vous aider», a-t-elle déclaré. «Warren et Sanders veulent payer vos frais de scolarité; Yang veut vous donner 1 000 dollars par mois; et Biden veut dépénaliser la marijuana. »Ces deux derniers points ont touché Harris, qui a répondu:« Wow. Si jamais j’arrive à l’université, je vais avoir besoin d’herbe et dépenser de l’argent. Ok, je voterai pour eux. “

