Récapitulation finale de “Kidding”: Saison 2, épisode 10 – Le marionnette Dalai Lama

Pour un spectacle si entrelacé de chagrin, il semble que la fin heureuse pour Jeff et Jill Piccirillo de Kidding soit trop demander. Après tout, le bonheur est éphémère, comme le dit le très sage Dalai Lama à Jeff dans la finale de la saison 2. Bien que l’ancien couple ne se sente jamais complètement «fixé», même un peu de fermeture va très loin.

Ce spectacle décalé sait toujours nous prendre au dépourvu, il est donc presque logique que nous commencions en 1706 au Tibet. Un moine en formation est poursuivi pour avoir enfreint tous ses codes moraux, en particulier pour être tombé amoureux. La dame de ses affections demande ce qui lui arrivera quand il sera attrapé. Il dit qu’il sera tué et remplacé par une marionnette. (Naturellement.)

Dans le présent, Will admet à Jill qu’il a donné à son père l’enveloppe marquée “Phil”. À l’intérieur se trouvent des lettres de sept récipiendaires d’organes qui ont tous survécu grâce aux dons de Phil. «Il a sauvé sept vies, mais je les échangerais toutes contre lui une heure de plus», explique Jill. Elle n’a jamais dit à Jeff parce qu’elle savait qu’il aurait tendu la main aux sept et les a invités à Thanksgiving. “Je passerais des patates douces à son pancréas f-king!” dit-elle. Jill supplie alors Jeff de la blâmer pour la mort de Phil. Elle ne peut pas continuer avant qu’il ne le fasse. Elle le pousse de plus en plus fort, mais nous avons coupé le flashback avant qu’il ne puisse répondre.

Dans le passé, nous apprenons que Jeff et Jill vivaient dans le même immeuble. Il conduit doucement un Jill ivre à la maison depuis un bar et nous pouvons voir les premières chimies qui ont initialement réuni ces deux-là. Ils disent bonne nuit, mais Jill frappe à sa porte peu de temps après. Elle lui dit qu’elle tombe amoureuse de lui, mais même s’il l’aime en retour, il ne peut pas lui donner la relation amoureuse qu’elle recherche. “Regardez autour de moi, je suis un moine. Je suis marié aux enfants du monde », lui dit-il. “Soit cela va de l’avant, soit cela n’existe pas”, rétorque-t-elle. Le lendemain, Jeff essaie de parler à Jill dans le couloir, mais elle l’ignore. Nous voyons un montage de la vie de Jill, tous de l’extérieur de la porte de son appartement. Les petits amis et les connaissances vont et viennent, jusqu’à ce que des déménageurs viennent transporter ses affaires à New York.

Dans son émission, Jeff filme un sketch avec le Dalaï Lama et après, Sa Sainteté demande à Jeff ce qui le dérange. Soupçonnant qu’il s’agissait d’une femme, il raconte ensuite à Jeff l’histoire de la scène d’introduction, affirmant que cela lui était arrivé. “Votre vocation est d’élever les enfants du monde, mais ce qui vous empêche peut-être, c’est que vous ayez peur d’avoir les vôtres … à cause de votre maman qui vous abandonne”, explique le Dalaï Lama. Jeff dit qu’il a peur de ne jamais être heureux. Le moine lui dit: «Le bonheur est une chose qui se produit dans le présent. C’est éphémère… Nous ne pourrions être vraiment heureux que si nous pouvions geler le temps pour toujours, mais nous ne le pouvons pas. Quand l’amour s’empare de ton cœur, tu pars, pars comme un étalon. »

Jeff court à New York pour trouver Jill et quand il le fait, le temps se fige… littéralement. Il lui dit qu’il a menti; ce n’était pas son travail qui le retenait, c’était sa peur de se retrouver à nouveau. Jill promet de ne jamais le quitter, alors qu’il promet de ne plus jamais mentir. Nous nous précipitons vers le jour de leur mariage et juste au moment où Jeff est censé dire «je le fais», nous sautons dans le présent où Jeff et Jill se tiennent au-dessus des lettres de Phil. “Oui”, dit-il à Jill. “Je vous en veux.” Jill le remercie sincèrement.

Dans un monologue à ses fans à travers son jouet parlant en ligne, Jeff dit à tout le monde de revenir en arrière d’une heure et de passer le temps supplémentaire à chérir leur famille, car les familles sont ce qui est le plus important.

Jill dit à Jeff qu’il y a quelqu’un qu’elle veut qu’il rencontre. Avec Will, ils partent en road trip pour rencontrer une femme qui court un marathon. Son numéro de course correspond au dernier numéro du livre de magie de Will. La femme se révèle être le bénéficiaire du cœur de Phil. Après la course, Jeff et Jill sortent un stéthoscope et, les larmes aux yeux, ils écoutent le cœur vif et battant de la femme – Phil -. Nous entendons le bruit sourd tandis que le temps revient, nous montrant des scènes de la vie de Jeff et Jill ensemble dans un ordre chronologique inverse. Dans le présent, le temps se fige à nouveau autour d’eux alors que l’ancien couple se regarde avec envie dans les yeux.

Y a-t-il de l’espoir pour Jeff et Jill après tout? Êtes-vous jonesing pour une saison 3? Notez la finale et la saison, puis sonnez dans les commentaires ci-dessous!

