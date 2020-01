Récapitulation finale de la «faction d’octobre» – Une bataille royale parmi les monstres

HISTOIRES CONNEXES

Un sinistre cercle d’invocation dans une finale de saison? L’enfer est sur le point de se déchaîner… littéralement!

À la fin de l’avant-dernier épisode de la faction d’octobre de Netflix, Alice planifiait un coup d’État de Warlock, brûlant un cercle dans la terre autour de Gate Night. Son spectacle de lumière vaudou était joli, mais l’acte ignoble s’est rapidement révélé. Elle a convoqué des esprits démonistes de Harlow (y compris son mari, Omari, que nous savons maintenant être le vrai père des jumeaux!) Pour prendre le contrôle des corps des gens de Barington.

Omari (à l’intérieur du corps d’une femme) dit à Alice que «ce n’est pas notre chemin», mais Alice sent qu’elle a été épargnée de la mort pour une raison. “Vous ne pouvez pas interférer avec l’ordre naturel de la vie et de la mort”, poursuit Omari. Leur moment Hallmark est interrompu par Presidio, qui prend tout le monde avec des fléchettes tranquillisantes, ce qui, je suppose, est un geste plus agréable que de se faire exploser la cervelle. Edith allume Fred et Deloris et les transfère également. Vous obtenez un tranq… et vous obtenez un tranq… tout le monde obtient un tranq!

Le shérif Gina, fraîchement sorti de l’hôpital, a l’intention de reprendre la ville. Elle trouve Moshe qui lui promet de ne pas faire partie de «cette armée fasciste». Il les met en évidence sur la folie de la magie du sang qui menace la ville, puis clignote ses crocs. Gina a beaucoup à apprendre, donc un partenariat improbable, ça l’est!

Presidio transforme le manoir Allen en un centre de confinement. Quand Fred se réveille, il est aussi dans le manoir, seulement il est dans une réalité alternative qu’Omari appelle «les limbes». Alice, en revanche, est enchaînée et torturée dans la salle de bain par Edith, qui veut savoir ce qui est arrivé à elle après Harlow. Il s’avère qu’Alice a rejoint un groupe de rebelles qui l’ont emprisonnée sous l’eau où nous l’avons trouvée pour la première fois. «Ce doit être terrifiant de vivre chaque jour dans la peur de savoir à quel point vous êtes vraiment faible», dit Alice à Edith. Edith riposte: “Presidio va analyser chaque molécule de votre ADN et cela nous apprendra comment tuer votre espèce, et cela inclut vos enfants.”

Moshe enseigne à Gina le monde des monstres et des chasseurs de monstres, ainsi que Presidio. Ils arrivent au manoir, mais lorsque les agents de Presidio les haussent les épaules, Moshe et Gina commencent à se frayer un chemin à travers la quarantaine.

Edith essaie de manipuler Viv pour aider la cause de Presidio, mais Viv ne sait pas à qui faire confiance. «Vous pouvez nous aider à mettre fin à des siècles de violence», lui dit Edith. Elle dit que Viv peut les aider à acquérir des connaissances, ce qui apportera finalement la paix, mais Viv n’achète pas le BS.

Deloris et Geoff s’échappent dans le sous-sol secret. Elle lui dit que Presidio veut effacer toute la ville de la carte. Geoff ne savait pas qu’Alice allait utiliser tout le Necronomicon sur tout le monde, mais il ne savait pas non plus à qui faire confiance. Deloris le supplie d’utiliser ses pouvoirs pour se pencher sur le passé, où il voit Deloris et Fred sauver leur vie. “Vous avez rempli un trou dans nos vies, mais nous ne pouvions pas risquer que Presidio sache que vous étiez en vie”, dit-elle. Ils s’étreignent au moment où Presidio tombe dans leur trou caché.

Fred lutte avec des démons intérieurs, provenant principalement de la culpabilité. Omari lui dit qu’il peut revenir en arrière et changer les choses, mais il doit voir les choses sous un nouvel angle. “Vous étiez prêt à mourir pour nos enfants … la question est, êtes-vous prêt à vivre pour eux?”, Demande Omari.

Apparemment, le pouvoir du jumelage annule les réactions chimiques des médicaments. (K.) Lorsque Viv et Geoff se touchent enfin les mains, ils trouvent Alice qui est dans un véhicule de transport avec Deloris. Alice et Dee se libèrent et commencent à plafonner les agents Presidio. Lorsque Deloris et Edith se retrouvent enfin face à face sous la menace d’une arme, Deloris dit qu’elle est presque sûre que Maggie Allen laissera sa famille libre une fois que Maggie prendra le contrôle de Presidio. Oh, et en plus, Dee a Alice à ses côtés. Alors que Dee s’éloigne, nous entendons les sons d’Alice étouffant Edith à mort. (Bien que ces jours-ci, les tués hors écran ne signifient pas grand-chose … surtout dans un spectacle sup!)

La ville étant revenue à la normale, Gina et Moshe jurent de travailler ensemble pour faire tomber Alice. Maggie, montant dans les rangs de Presidio, a toujours Sam et son fils réincarné Seth sous clé. (Sera-t-elle la Big Bad de la saison 2?) Deloris visite la tombe de Fred et lui dit qu’ils sont enfin du bon côté et qu’elle va réparer tout le mal qu’ils ont fait. Enfin, dans une trappe sous le sous-sol, quelque chose est fermé à clé. C’est grondant, c’est fort … et ça veut sortir.

