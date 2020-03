Récapitulation finale de la saison 10 de «Curb Your Enthusiasm» – «The Spite Store»

HISTOIRES CONNEXES

Latte Larry’s est peut-être opérationnel, mais il ne semble pas que des excuses de Mocha Joe arrivent bientôt. Dans la finale de la saison 10 de Curb Your Enthusiasm, Larry crée des ravages entre les futurs parents et offense également son médecin du genou. Quoi d’autre peut mal tourner pour l’assassin social? Beaucoup! Voyons ce que Larry peut faire d’autre.

L’épisode commence par une histoire d’actualité couvrant le magasin de dépit de Larry. Larry raconte l’histoire de son bannissement chez Mocha Joe’s. Larry dit au journaliste que si Joe s’excuse, il fermera ses portes. Dans les nouvelles connexes, Jonah Hill opère une charcuterie de dépit qu’il a créée après avoir trouvé un cheveu dans son sandwich Irv’s Deli. Et Hill a eu cette «idée géniale» à cause de Larry. Il n’est pas le seul. Sean Penn a ouvert un magasin de dépit pour les oiseaux rares! Ce qui se passe, c’est de la pure folie, et nous sommes là pour ça.

Larry se dirige vers le médecin du genou, qui confirme qu’il a une déchirure au ménisque. Larry dit qu’il pourrait obtenir un deuxième avis, mais le médecin ne semble pas enthousiasmé. Larry sait que sa défunte mère aurait voulu qu’il obtienne un deuxième avis. “Même si elle est morte, je dois la faire taire”, dit-il.

Larry trouve Joey Funkhouser dans un vestiaire et lui donne un emploi au café. Au déjeuner, Larry dit à Leon et Jeff que Joey – qui est le fils trans de Marty – s’est donné un pénis anormalement gros, ce qui a engendré une conversation entière sur «la grande communauté Johnson». Larry dit qu’il prévoit «de gros problèmes avec ce pénis». Gros.

Après qu’un camion de pompiers vole dans la circulation, il trouve les pompiers en train de siroter du café dans son magasin. Il leur dit qu’ils ont abusé de la sirène, mais il veut qu’ils apprécient leur café de toute façon.

Chez Jeff et Susie, Larry rencontre leurs futurs amis et leur raconte rapidement une histoire d’avortement de son ex-petite amie. Il interroge le couple sur la couleur de peau de leur bébé, car il s’agit d’un couple interracial. L’homme répond qu’il préfère un teint plus foncé, ce qui offense la femme enceinte. Les deux ont craché et finissent par partir maladroitement.

Larry va pour son deuxième avis, et ce médecin pense que sa larme peut guérir d’elle-même. Larry informe alors le premier médecin de son deuxième avis, et le doc est irrité. “Ne soyez pas fou”, dit Larry, avant d’acquiescer à la chirurgie. Naturellement, cela se transforme en un match hurlant. C’est le monde de Larry David, après tout.

Larry trouve un autre «abuseur de sirènes» lorsqu’une ambulance se gare sur le bord de la route sans aucun patient à l’intérieur. Il va ensuite faire réparer la montre de l’ami de Jeff chez un bijoutier et trouve Mila Kunis à l’intérieur. Elle a ouvert un magasin de bijoux en dépit de son inspiration de Larry. Mais elle ne peut pas réparer la montre. «Je suis juste là par dépit», dit-elle.

Larry retrouve Joey dans les vestiaires et laisse la montre sur le comptoir. Quand il a fini d’utiliser la salle de bain, la montre est au sol, brisée en morceaux. Il confronte Joey, l’accusant de le renverser avec son gros pénis. Joey se fâche parce que les accidents arrivent!

Larry rend la montre détruite et le gars est furieux. Larry explique que le gros pénis d’un homme récemment transféré est à blâmer, mais d’une certaine manière, cela n’aide pas son cas. Larry conduit le gars à l’hôpital lorsque sa femme commence le travail et a une altercation maladroite avec ses deux médecins. Les docs entrent alors dans un match hurlant pour savoir qui a le meilleur magasin de réparation de montres à recommander à Larry. Larry sort rapidement et doucement du convo.

Plus tard dans la nuit, lorsque Joey ferme le magasin, il renverse une des tasses auto-chauffantes sur une pile de paperasse. Il s’allume rapidement en feu. Larry, ayant du bœuf avec les abuseurs de sirènes susmentionnés, coupe continuellement un camion de pompiers alors qu’il essaie d’arriver à son magasin. «Je souhaite juste que nous soyons arrivés ici plus tôt. Certains trous ne respectaient pas la sirène », explique un pompier à Larry. Le magasin de Mocha Joe tombe également en flammes. Une fois que Larry découvre qu’une tasse a été renversée, il pense que le pénis de Joey est à blâmer.

Le lendemain, Mocha Joe organise une fête bruyante dans sa belle nouvelle maison, qui est juste à côté de Larry. C’est bruyant et abrasif… et il a obtenu l’argent de la colonie de pompiers. Il l’appelle alors – attendez-le – sa «maison de dépit». Cue la musique.

Que pensez-vous de la finale de Curb? Notez-la (et la saison) ci-dessous, puis déposez quelques commentaires!

–