Récapitulation finale de la saison 2 de «Sex Education» – Grade It!

Ce fut une autre saison sexy de l’éducation sexuelle, quoique pleine d’erreurs, et l’épisode final n’est pas différent. Alors que nous fermons la chaîne de deuxième année, nous allons plonger dans les deets par personnage en nous rapprochant de ce cliffhanger et d’une troisième saison potentielle (doigts croisés!).

Ola et Lily | Maintenant qu’Ola a compris sa pansexualité, elle et Lily sont ensemble, mais pas sans problèmes. Les filles résolvent les problèmes de vaginisme de Lily et semblent finalement heureuses de se connaître et de s’explorer mutuellement, malgré les premiers sentiments non partagés de Lily après leur premier baiser. De toute évidence, cette série n’allait jamais être le Otis and Ola Show, mais c’est agréable de voir un nouveau côté d’Ola et un autre secteur de la sexualité exploré.

Adam | Adam continue d’essayer de trouver sa place dans le monde, demandant à son père s’il peut retourner à l’école pour être rejeté par un homme qui ne peut pas être dérangé par son propre fils. Adam essaie également de récupérer son emploi au dépanneur. Quand Ola se bat pour lui en disant à leur patron qu’elle a oublié de signaler une clé cassée, on leur montre tous les deux la porte. Ola ne semble pas s’en soucier; Adam est son ami et elle l’aime. “Personne n’a jamais dit que j’étais leur amie auparavant”, dit-il en la ramassant et en la serrant fort. J’ai fait des heures supplémentaires pour ne pas aimer Adam, mais c’est difficile de ne pas ressentir pour l’enfant.

Eric, Rahim… et Adam! | Comme pour Ola et Otis, il semble qu’Eric et Rahim n’ont pas été construits pour durer non plus. Il suffit d’un ancien élève de l’école militaire grand et dégingandé pour se placer entre leur attirance physique (Adam… je parle d’Adam). Avant la pièce, Eric s’excuse pour ce qu’il a dit à Adam à la fête et Adam répond: «Je comprends que je t’ai blessé. Je voulais juste que vous le sachiez. “Le regard sur le visage d’Eric en dit long. Ensuite, Adam saute sur scène et demande très publiquement à Eric de lui tenir la main. Welp, c’était agréable de te connaître, Rahim! Notre garçon a choisi.

Jackson et Viv | … Se maquiller après que Viv soit intervenu en racontant à ses mamans qu’il s’était fait du mal. L’amitié entre ces deux a été réconfortante; ils étaient deux bourgeons improbables de différentes parties de l’école, et leur étreinte à la fin me donne toutes sortes de sensations. Comme le montrent Ola et Adam, l’amour platonique est tout aussi important que sexuel.

Maeve et maman | Nous savions tous que ce marteau allait finir par tomber. Il semblait vraiment qu’Erin allait aller droit au but, mais il ne fallait qu’une rechute à Maeve pour signaler sa mère en danger de disparition. Maeve est un personnage tellement convaincant; son extérieur dur est fortifié par des années de négligence et d’abandon. Emma Mackey joue magnifiquement ces scènes avec ses yeux lourds et ses lèvres subtilement tremblantes. L’effondrement de sa mère à l’arrivée des autorités est brutal. Erin se sent trahie, mais vu le passé de Maeve, peut-on la blâmer?

Toutes choses Jean | Je suis ravi de voir Gillian Anderson prendre plus de vedette cette année, et Jean a certainement subi son propre drame. Bien sûr, elle et Jakob ont rompu, mais c’est la relation fracturée de Jean avec Otis qui a fait le plus de vagues. Otis accuse Jean d’avoir rejeté Jakob et lui, mais elle riposte. “En tant que soignante principale, j’ai toujours le pire et j’en ai marre”, dit-elle à son fils. «Ce n’est pas de ma faute, papa est parti», répond-il avec tristesse. Plus tard, lorsque le directeur essaie de vilipender Jean pendant la pièce de théâtre, Otis riposte. «Ma maman est une excellente thérapeute et elle se soucie des gens. Elle ne veut que ce qu’il y a de mieux pour eux. C’est pourquoi elle est aussi un parent si étonnant. »Maman et Otis prévoient de rafistoler les choses, tandis qu’Otis dit qu’il est« cool avec ça »si elle veut renouer avec Jakob. Heureusement, car elle est enceinte de l’enfant de Jakob!

«Maevis», en attente | Otis se dirige vers Meave pour lui faire couler le cœur après une saison pleine de connexions manquées, mais elle n’est pas à la maison. Il dit à son nouvel ami Isaac de lui faire vérifier ses messages. Dans un message vocal, il lui dit à quel point il est fier d’elle et à quel point il a été stupide. «J’étais tellement pris à essayer de faire la bonne chose, j’ai perdu la trace de ce que c’est réellement… Ça a toujours été toi. Je t’aime, Maeve. »Et avec cela, Isaac frappe« Supprimer »et écrase immédiatement les fans d’éducation sexuelle dans le monde entier. «Maevis» devra attendre la saison 3.

Bits bonus:

* Ce conseil de la mère d’Adam: “Vous devez faire savoir aux gens que vous aimez que vous les aimez même si cela vous cause beaucoup de douleur.” Quand il demande pourquoi, elle répond: “Parce que vous êtes en vie.” Nous peut tous apprendre une chose ou deux de Maureen.

* Eric dit à Rahim: “Les gens qui détestent les comédies musicales n’ont pas d’âme!” D’accord ou pas d’accord?

* L’agression sexuelle d’Aimee était une histoire difficile à regarder, mais importante à raconter. La scène avec ses amis la surprenant à l’arrêt de bus a été une fin touchante pour son expérience douloureuse (“C’est juste un bus stupide.”). Tout le monde mérite des amis qui nous soutiennent.

* Otis ivre!

