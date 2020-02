Récapitulation finale de la série «BoJack Horseman» – Saison 6, épisode 16

HISTOIRES CONNEXES

L’avant-dernier épisode de BoJack Horseman était un rêve de fièvre rempli d’insécurités, d’hallucinations et de dégoût de soi, tous alimentés par la rechute dévastatrice de BoJack. Après une nuit remplie d’alcool, de pilules et de DVD Horsin ’Around, nous avons appris que la séquence de rêve trippante de BoJack était en fait un purgatoire. L’épisode s’est terminé avec la noirceur envahissant le monde de BoJack alors que son corps flottait sans vie face cachée dans sa piscine. Une ligne plate retentit tandis que les crédits roulaient… jusqu’à ce que nous entendions le bip-bip d’une impulsion.

Lorsque la finale de la série commence, le bip retentit à nouveau (!), Mais cette fois, c’est son personnage à la télévision qui est passé. Un montage nous traite d’un va-et-vient discordant où un journal déclare que BoJack n’est pas mort, malgré les rumeurs. Il se réveille de sa mort imminente enchaîné à un lit, puis il est jugé et condamné à 14 mois de prison. Cette saison – l’enfer, ces premières minutes – a été une montagne d’émotions, mais il semble que BoJack pourrait y arriver, après tout.

BoJack obtient une libération temporaire afin d’assister au mariage de la princesse Carolyn car, hé, elle épouse son assistante, Jonah! Lorsque M. Peanutbutter vient le chercher, nous apprenons que BoJack a été officiellement arrêté pour introduction par effraction, même si, selon BJ, c’était peut-être pour «un peu de tout».

BoJack a froid aux pieds et a l’impression que quelque chose de grave va se produire lors du mariage. À la manière pure de Peanutbutter, BoJack se retrouve abandonné, seulement pour être sauvé par Todd qui ressent l’inconfort de BoJack. BoJack dit à Todd que la prison l’aide au moins à éviter les ennuis. Il a même battu son record de sobriété, mais il craint d’être seul. Todd donne à BoJack un discours d’encouragement qui traverse sa relation de récupération avec sa mère et le Hokey Pokey. «Vous faites le Hokey Pokey et vous vous retournez. C’est de cela qu’il s’agit », explique Todd. Les deux discutent de l’existentialisme en ce qui concerne le jingle et le sens de l’art. “Je ne peux pas dire si vous êtes intelligent ou stupide”, dit BoJack. «Oh, je ne sais jamais!», Répond Todd. Je vais manquer ce gars.

Lors du mariage, la princesse Carolyn dit à BoJack que The Horny Unicorn est énorme et que tout le monde suit le retour de BoJack. BoJack dit qu’il ne pensait pas avoir d’options après la prison, mais Carolyn lui donne le peu d’espoir dont il a besoin.

BoJack dit à Carolyn qu’il pensait qu’une grande catastrophe se produirait … comme Carolyn aurait froid aux pieds et il la convaincrait de continuer, et l’expérience montrerait combien il a grandi parce qu’il était prêt à la laisser partir. Quelle «sitcom» de sa part. BoJack lui demande de quoi elle aurait eu peur dans son scénario imaginaire, et sa réponse est de perdre une partie d’elle-même et de devenir trop à l’aise: «Cela pourrait être la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et si ce n’est pas le cas Rends-moi aussi heureuse que je suis censée l’être, cela signifie que je suis une cause perdue. »BoJack lui dit qu’elle mérite d’être heureuse et qu’elle est la femme la plus intelligente qu’il connaisse. Mais Carolyn n’a pas besoin d’un sauveur. Elle ne l’a jamais fait.

BoJack trouve Diane et il y a une tension immédiate. Elle lui demande s’il se souvient du dernier message vocal qu’il lui a laissé (il ne le fait pas). Il était ivre et parlait de natation. «Je pensais que tu étais morte», raconte-t-elle. “Pendant sept heures, je n’ai pu entrer en contact avec personne et j’étais sûr que vous étiez mort et c’était ma faute.” Quand elle a découvert que BoJack n’était pas mort, elle était en colère de lui avoir donné ce pouvoir sur elle. «Je souhaite que j’aurais pu être la personne que tu pensais que j’étais, la personne qui te sauverait», dit-elle. Bien que BoJack lui dise que ce n’a jamais été son travail, elle rétorque: «Alors pourquoi m’as-tu toujours donné l’impression que c’était le cas?» Diane révèle ensuite qu’elle a déménagé à Houston et a épousé son petit ami.

“Comment avez-vous appris à lui faire confiance, le bonheur?”, Demande-t-il. “Je ne l’ai pas fait. Mais je lui fais confiance », dit-elle avec amour.

Diane continue de laisser tomber la sagesse. «Je pense qu’il y a des gens qui vous aident à devenir la personne que vous finissez par être, et vous pouvez leur être reconnaissant même s’ils n’ont jamais été censés faire partie de votre vie pour toujours. Je suis contente de vous avoir connue », dit-elle à BoJack. Il commence à réagir, mais elle l’interrompt. «Je dois te dire… merci. Et… ça va aller, et… je suis désolée, et… »elle fait une pause. “Je vous remercie.”

Il lui raconte un drôle de côté sur la façon dont il a fait disparaître un certain DVD de la bibliothèque de la prison, pour être coincé à regarder un pire film semaine après semaine. “La vie est une garce et puis tu meurs, non?”, Demande-t-il. «Parfois», rit Diane. “Parfois, la vie est une chienne et ensuite vous continuez à vivre.”

Il semble que ce soit la dernière conversation que BoJack et Diane partagent, mais ils semblent tous les deux en paix… ou du moins prêts à regarder vers l’avenir plutôt que d’être alourdis par le passé. La culpabilité de BoJack ne disparaîtra jamais, ni ses démons, mais comme Diane y a fait allusion, tu dois continuer à faire du camionnage. Cette fin est aussi pleine d’espoir que nous aurions pu l’espérer, mais c’est quand même un peu triste. Ou peut-être les deux?

