Récapitulation finale de la série «Devs» – Saison 1, épisode 8

Quittez le pays et ne revenez jamais, ou remettez-vous à la CIA pour des années d’interrogatoire et de détention: les options actuelles de Lily sur les développeurs n’ont pas l’air trop chaudes, si vous nous le demandez. Alors qu’elle pensait qu’elle pouvait battre Forest et Katie à leur propre jeu en refusant de marcher sur le territoire d’Amaya, cela est allé par la fenêtre une fois que Homeless Pete a été révélé comme un autre agent des Russes. Lily pourra-t-elle éliminer les développeurs et récupérer sa vie? La finale de la série (maintenant en streaming sur Hulu) explique tout… en quelque sorte.

Marquez un point pour le déterminisme du camp, car Lily se présente aux développeurs et Forest l’attend. “Je ne sais plus ce que je suis”, dit-elle. «Quelque chose qui ne prend aucune décision, qui n’a pas de choix, suit un chemin que nous ne pouvons pas voir. Je ne choisis même pas les mots que je prononce maintenant. ” Lily est convaincue que le créateur des Devs lui a tout pris, mais Forest le nie. “Je ne peux pas prendre ce que tu n’as jamais eu. Le sentiment que vous participiez à la vie n’était qu’une illusion », dit-il. Et c’est la partie effrayante du déterminisme. Selon la philosophie, les êtres humains n’ont pas de libre arbitre; nous ne faisons que dégringoler et tâtonner vers des destins pré-planifiés.

Forest explique plus loin: «Un petit élément d’information fournit toutes les informations. L’état de chaque particule est lié à l’état des particules qui l’entourent. Comprendre l’état de l’un, comprendre l’état de l’autre. » Donc, si vous continuez à enfiler l’aiguille, vous pouvez comprendre l’état de tout. Il discute ensuite de raviver le ton de la voix de sa fille, de ses pensées et de ses souvenirs, et de son amour pour lui. “Ce n’est pas un film d’Amaya, c’est Amaya”, dit-il. “Elle est vivante.”

Il dit également à Lily que le nom du projet n’est pas Devs; le “v” est romain, donc c’est en fait un “u”. Par conséquent, il est littéralement appelé «Deus», le mot latin pour «Dieu». Ils ont, en un sens, créé Dieu à partir d’une machine.

Lily lui dit que les propriétaires d’entreprises technologiques deviennent des fanatiques, pensant qu’ils sont des messies. Forest en rit, puis dit: «C’est le moment où vous sortez l’arme.» Il est assez difficile de surpasser votre ennemi juré quand il connaît littéralement l’avenir.

Malgré sa prévoyance messianique, Forest n’essaie pas d’arrêter Lily; il lui montre plutôt quelque chose. À l’écran, ils regardent tout se dérouler. Lily tient Forest sous la menace d’une arme et exige que Katie ouvre le cube. Elle force Forest à l’intérieur, et leur futur fait un étrange voyage en vol stationnaire vers la sortie de Devs. “Vous savez ce qui arrive aux messies, n’est-ce pas?” elle demande. “Ils sont ressuscités.” Elle le tue mort avant que le cube ne puisse atteindre la fin. Le joint sous vide du système étant brisé, le cube s’écrase au sol en dessous. Lily rampe, mais finalement, ils meurent tous les deux. Revenant au présent, elle lui demande si cela peut être arrêté. La réponse est un gros non. Curieusement, les développeurs ne peuvent pas non plus voir au-delà de ce moment.

Comme des marionnettes sur une chaîne, ils commencent leur script prédéterminé, mais à la place, Lily lance une courbe. Elle jette le pistolet hors du cube alors que les portes se ferment. Forest et Katie sont secouées. “Ce n’est pas possible!” s’exclame-t-il avec de grands yeux. “Vous connaissez la chose au sujet des messies, n’est-ce pas?” répond-elle. “Ce sont de faux prophètes.”

Malgré ses efforts, Stewart frappe un bouton et le cube s’effondre quand même. Lily et Forest rampent hors des éclats de verre, mais les deux semblent mourir. Katie, hyperventilatrice, demande à Stewart pourquoi il l’a fait. «Parce que j’ai réalisé ce que nous avons fait. Il faut que quelqu’un arrête ça », dit-il. “Ne me blâme pas, Katie. C’était prédéterminé. » (Si cela avait été prédéterminé, comment Katie et Forest n’ont-ils pas prévu les actions de Lily et Stewart? Stewart corrigeait-il simplement une faille apparente dans le système en s’assurant que leur sort était sur la bonne voie?)

Peu de temps après, nous entendons la voix de Katie depuis la chambre de visualisation, et Forest apparaît à l’écran dans le système. Katie confirme que Lily a fait un choix réel, c’est pourquoi les développeurs ne pouvaient pas voir au-delà de ce point. Le système sait tout, “mais seulement sur le principe de Lyndon.” «Je veux tellement les récupérer», déclare Forest. «Souhaitez-moi bonne chance», dit-il en s’évaporant.

Lily revient à la conscience dans son appartement avec Sergei toujours en vie. Elle a paniqué et ses souvenirs sont intacts. Les deux arrivent à Amaya pour une journée de travail totalement normale (pas), et après avoir dit au revoir à Sergei, elle marche à travers les bois vers Devs. Elle arrive dans une clairière et voit Forest retrouver sa famille. Forest confirme qu’ils sont dans le système. C’est la résurrection, comme promis, dit-il. «Voyez-le comme une vie après la mort. Paradis… Tu as retrouvé ta vie, Lily.

Forest et Lily ont été redémarrés dans une simulation, leurs souvenirs servant de «croix que nous devons porter», selon Forest. Ils existent maintenant dans de nombreux mondes. Certains sont plus proches de l’enfer, mais celui-ci est un paradis où ils peuvent vivre avec leurs proches. Pendant qu’il parle, nous voyons la même conversation à travers de multiples perspectives et moments dans le temps. «Je pensais que la connaissance serait un réconfort», dit-il, notant qu’il a également fait un choix. “Je pensais exercer un peu de libre arbitre.” Il y a quelque chose de spécial en elle, et il ne voulait pas le changer. Il lui dit alors de suivre son propre chemin. “Prenons un café un jour.” Et avec ça, Forest retourne à sa réunion de famille, laissant Lily titubante.

La série se termine avec Lily qui va retrouver Jamie, qui est également bien vivant dans leur paysage de jeu récemment redémarré. Elle le serre dans ses bras, alors qu’il regarde au loin avec confusion.

Était-ce une conclusion satisfaisante? Où vous situez-vous dans le débat sur le déterminisme? Notez la finale et la série, puis déposez vos questions et commentaires brûlants ci-dessous!

