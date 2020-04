Récapitulation finale de la série «Empire»: saison 6, épisode 18

HISTOIRES CONNEXES

Empire a terminé sa course de six saisons mardi avec un dernier épisode qui portait avec lui un astérisque géant. Bien que présenté comme une finale de la série, l’épisode était en réalité un amalgame des heures avant-dernière et avant-dernière heures du drame Fox. Le bricolage de plus en plus admirablement assemblé remplace la chanson originale du cygne, dont la production a été, comme vous le savez, KO’d (ou simplement reportée?) Par COVID-19.

L’ADN patchwork-y de l’épisode était parfois visible à l’écran, en particulier dans les 15 dernières minutes surchargées qui se sont écrasées dans une rupture (Lucious et Yana), deux décès de personnages majeurs (Yana et Big Bad Damon Cross), la première tant attendue de le long métrage Empire face à Hakeem, et les retrouvailles romantiques inévitables entre Cookie et Lucious.

Tout aussi remarquable était ce qui manquait à “Home is on the Way”, à savoir une résolution du mystère de flash-forward de la saison impliquant la mort apparente de Cookie et Lucious, via une voiture piégée et des coups de feu, respectivement.

Selon le showrunner d’Empire Brett Mahoney, le 20e épisode malheureux (alias la finale de la série originale) allait boucler les deux cliffhangers, ainsi que apporter de la résolution à un certain nombre d’autres fils pendants. Le PE garde espoir que l’adieu prévu sera finalement tourné afin de «renvoyer la série» correctement. Et sinon? “Je pense que nous trouverons un moyen créatif d’obtenir [the information] là-bas “, a-t-il récemment déclaré à TVLine,” que ce soit en publiant simplement le script ou en trouvant un autre moyen de satisfaire les fans. “

En attendant, les fans devront se contenter des questions et réponses suivantes, dans lesquelles Mahoney laisse des indices sur la finale OG tout en répondant de plus près à nos questions brûlantes sur l’ersatz de mardi.

TVLINE | Nous n’avons jamais obtenu de résolution pour les tragédies flash-forward impliquant Cookie et Lucious. Cela aurait-il été lié dans la finale originale?

C’est ce qui me brise le cœur. dans le [original] finale de la série tout cela se joue. [We find out] qui a tiré sur Lucious et qui a fait exploser la voiture de Cookie, et [if either one of them survived]. Cette [storyline’s conclusion] a été victime de COVID-19. Je vous promets que si nous ne filmons pas cet épisode, nous aurons le [resolution] là-bas d’une manière ou d’une autre.

TVLINE | Les retombées de la mort de Yana se sont senties précipitées. Est-ce également dû à l’arrêt de la production?

Épisode 18 [originally was supposed to] finir avec la mort de Yana, qui aurait donné [viewers] une semaine pour [recover]. Cela aurait été moins brutal que de se faire tirer dessus, puis nous [immediately] revenez après une pause commerciale et nous pleurons sa mort. Le début de l’épisode 19 aurait [picked up] après sa mort, puis l’épisode s’est terminé avec la première du film.

TVLINE | Peut-on dire qu’il y aurait une torsion menant à l’épisode 20, la finale originale?

Oui. Chaque fois que nous arriverons à tirer 20, cela commencera par [the Episode 19 cliffhanger]. le [original] idée pour 19 nous a fait venir à cet endroit où tout allait bien, puis [suddenly] que tout est bouleversé et qu’ils partent en voyage [in 20, before ultimately] revenir à [that happy place]. Mais depuis que nous avions tourné cette scène lors de la première du film, [resembled the] esprit de la finale originale, je [realized] Je pourrais construire quelque chose [for the makeshift finale] avec ça [footage] et au moins le terminer dans le même esprit que nous voulions, en termes de Cookie et Lucious reconnaissant leur amour l’un pour l’autre, et la famille se réunissant et se rendant compte que les Lyons étaient plus importants qu’Empire.

TVLINE | Nous avons appris dans un épisode récent que Jamal et Kai étaient en train d’adopter un bébé. Ont-ils eu une fin heureuse hors écran?

Il y avait une ligne que j’ai découpée [of the episode] pour le temps qui a dit que Jamal et Kai et le bébé vivaient heureux à Londres.

TVLINE | Avaient-ils un garçon ou une fille?

Un garçon.

TVLINE | La relation d’André et Teri semblait terminée. Seraient-ils revenus ensemble dans la finale originale?

Teri a vécu beaucoup de choses avec André, donc je ne suis pas sûr qu’elle puisse lui pardonner et lui souhaiter la bienvenue dans sa vie. Mais je dirai qu’André, après avoir décidé de rester à New York, prouve qu’il est digne et stable et qu’il peut être le père de son fils. Donc, la fin est qu’André pourra élever son fils et être dans sa vie et être son père.

TVLINE | Vous avez lancé l’épisode avec un vibrant hommage à la blaxploitation des années 70, centré sur les cookies. Était-ce un clin d’œil au rôle de Taraji P. Henson dans Proud Mary?

Ce n’était pas le cas. C’était [inspired by] une [2018] Pièce du New York Times [“The Strong and Stressed Black Woman“]. Nous pensions que cela était lié à l’histoire que nous racontions à propos de Cookie, en termes de femmes noires ayant pour moi des super-femmes, devant toujours être fortes et non vulnérables. Ce sont des gens en trois dimensions et, malgré leurs forces, ils ont aussi des faiblesses et des vulnérabilités. Et une partie de leur voyage consiste à le montrer. Nous faisions ce point dans [Cookie’s] séance de thérapie, et Michael C. Martin – qui était l’un des auteurs de l’épisode – a dit quelque chose dans la salle des écrivains. Je ne sais pas s’il a vraiment évoqué le Foxy Brown, mais j’ai dit que c’est ce que nous devons faire au début de l’épisode. Nous avons besoin d’une séquence fantastique avec Cookie en tant que super-héros.

TVLINE | Enfin, quel est le statut de la rumeur de retombée de Cookie?

Je ne sais pas vraiment. Je n’ai rien à voir avec un spin-off. Mais j’imagine [such a series] ce serait quelque chose qui intéresserait les gens. Et j’imagine que le studio et le réseau voudraient explorer cela. Mais je ne sais pas où c’est ni ce qu’ils font.

