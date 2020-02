Récapitulation finale de la série «Fresh Off the Boat» – Harvard Flash-Forward

HISTOIRES CONNEXES

Fresh Off the Boat a signé vendredi avec une finale de série en double épisode pleine de voyages nostalgiques dans le passé – et un aperçu de l’avenir.

Dans la première moitié de la série, la famille Huang entreprend enfin une visite à Disney World, grâce à une remise pour les résidents d’Orlando. Mais en chemin, leur bien-aimée van Sheila tombe en panne, les forçant à rentrer chez eux. Alors que la famille nettoie le véhicule afin qu’il puisse être réparé, les choses oubliées depuis longtemps dans la camionnette provoquent des flashbacks sur de vieilles scènes des premières saisons de l’émission.

Après qu’Eddie a trouvé une carte de la capsule temporelle que lui et ses frères ont enterrée à Washington, D.C., il kidnappe ses frères et sœurs pour un voyage “Edventure” pour le déterrer. Il a peu de temps pour leur apprendre à s’amuser avant de quitter la maison, mais Emery et Evan ne sont pas aussi ravis de ce road trip spontané. Avec un alibi en place – Eddie dit à Jessica qu’ils sont à une soirée pyjama, et elle ne les vérifie jamais? – les trois garçons se rendent dans leur ancien quartier. Pour citer Madonna, «c’était notre terrain de jeu», explique Emery lorsqu’ils atteignent le parc où la capsule temporelle est enterrée.

Eddie est ensuite victime des dizaines de hot-dogs qu’il a mangés, laissant Emery et Evan creuser de nombreux trous à la recherche de leur trésor: le sac de pets d’Eddie, le canard en caoutchouc d’Emery et la photo d’Evan de leur maman. Les souvenirs rappellent à Emery et Evan pourquoi ils les ont enterrés en premier lieu: ils auraient donc toujours une raison de revenir. Ils remercient leur frère pour le voyage amusant, après quoi Eddie admet qu’il voulait juste plus de temps avec eux.

Pendant ce temps, Jessica vend Sheila sans consulter Louis, ce qui l’envoie dans une spirale de nostalgie. Jessica ne semble pas avoir envie de donner la camionnette dans laquelle ils ont élevé leur famille – jusqu’à ce qu’elle la vole tout de suite. Il s’avère qu’elle était en larmes lorsque le mécanicien lui a dit que le coût de la réparation n’en valait pas la peine. Avec les garçons qui grandissent aussi, «notre nid s’amincit», confie-t-elle à Louis. Sheila est donc ramenée dans la famille, juste à temps pour que les Huangs arrivent enfin à Disney World.

Le deuxième épisode regarde vers l’avenir, alors qu’Eddie révèle à sa mère qu’il a obtenu un impressionnant 1500 sur ses SAT. Jessica est tellement ravie qu’elle laisse même Eddie sauter l’école pour célébrer. Après cela, il est temps de mettre à jour sa carte de vie. «Evan a des dibs sur le président, mais nous pouvons Kennedy cette chose. Vous pouvez être son procureur général », annonce Jessica.

Il n’y a qu’un seul hic: Eddie veut aller à l’école culinaire, pas au collège. Louis suggère qu’il prépare un repas pour sa maman pour la convaincre de ses talents, mais Jessica confond le geste avec autre chose. (“Vous avez mis un bébé dans cette rousse, n’est-ce pas?”) Le plan d’Eddie se heurte à un autre obstacle lorsqu’une lettre de Harvard arrive, annonçant qu’ils aimeraient l’interviewer. Jessica entreprend de redécorer la maison pour faire plaisir à l’ancien de Harvard: Andy Richter, qui est là au nom du véritable ancien, Conan O’Brien.

Après avoir parlé à Eddie et Jessica, Andy détermine que Harvard ne conviendrait pas bien – à cause de Jessica. C’est une maman d’hélicoptère, et leurs enfants s’évanouissent généralement lorsqu’ils sont seuls. Et si ce n’était pas assez écrasant pour que Jessica l’entende, Eddie révèle alors qu’il veut aller à l’école culinaire. “Alors je suppose que je t’ai vraiment échoué en tant que mère”, répond Jessica. Mais quand Eddie s’apprête à chanter “You Gotta Be” de Des’ree avec sa mère lors de la fête de quartier, Jessica voit la passion d’Eddie (“Je ne vais jamais arrêter parce que je suis l’enfant de Jessica Huang”) et revient. Et elle obtient également son diplôme de Harvard alors qu’un flash-forward révèle qu’Evan est le major de promotion de l’université en 2008, tandis qu’Eddie possède un restaurant et Emery est en vedette dans des publicités sur les téléphones portables.

