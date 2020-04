Récapitulation finale de la série «Hawaii Five-0»: le sort de McGarrett, Sad Goodbyes

HISTOIRES CONNEXES

Ce qui suit contient tous les spoilers de la finale de la série Hawaii Five-0, qui a été diffusée le 3 avril sur CBS.

Tout comme le redémarrage de CBS à Hawaii Five-0 vendredi soir a déclaré un aloha de séparation sur les ondes après 10 saisons, Steve McGarrett a dit au revoir émotionnellement à Danny, Adam, Lou, Tani et une grande partie du reste de son ohana.

Reprenant là où l’avant-dernière heure s’était arrêtée, la finale de la série a vu Danny, fraîchement échappé à un passage à tabac chez Steve, se faire détourner par Daiyu Mei / Mrs. Les hommes de main de Wo Fat, qui ont ensuite mis le feu à sa pauvre et pauvre voiture (donnant à Five-0 une fugace frayeur). Pendant que Five-0 se rapprochait de l’endroit où se trouvait leur membre de l’équipe enlevée, un Danny battu et ensanglanté a rassemblé les moyens de hisser son auto enchaîné jusqu’aux chevrons au-dessus et de libérer ses attaches. Il a ensuite obtenu le largage sur un ravisseur et a mis quatre balles au total, avant de prendre lui-même une balle, juste Steve est arrivé sur les lieux. Après une opération de toucher-et-aller, McGarrett est resté au chevet de son meilleur ami, tenant sa main, jusqu’à ce que Danny arrive.

Lorsque le reste de Five-0 a obtenu une perle sur Daiyu Mei – après qu’elle et ses hommes de main ont attaqué la crypte vide de Doris McGarrett des millions de mamans laissées pour son fils – une fusillade finale a eu lieu sur et autour des conteneurs de fret sur les quais. À un moment donné, il est apparu que Daiyu Mei avait peut-être écrasé le tueur de son mari sous un conteneur de marchandises renversé, mais Steve a refait surface derrière elle, arme d’assaut tirée. Contrairement à Daiyu Mei, Steve a montré sa miséricorde envers l’adversaire et ne l’a pas mise sur le champ, ce qui a incité la veuve à comparer ses principes à ceux que Wo Fat a observés de John McGarrett, dans un nouveau flash-back à une conversation téléphonique que les deux hommes avaient eue avant Victor Hesse tuant le père de Steve. Dans ce même flashback, nous avons appris que John enquêtait sur la possibilité que l’épouse Doris ait truqué sa mort, et c’était le mystère de la boîte Champ qu’il espérait que son fils résoudrait un jour.

Une semaine plus tard, sur les chaises de plage, un Danny en convalescence vante «les belles plages d’Hawaï et beaucoup de sable» pour que Steve reste, en vain. “Qu’est-ce que tu cherches exactement?” demande Danny. «Paix», dit Steve. Alors, quoi, Steve va maintenant “marcher sur la Terre comme le mec de Kung Fu, à la recherche de réponses?” «Quelque chose comme ça», dit-il. Danny déplore que «j’ai l’impression que mon mec principal me quitte», mais McGarrett indique clairement: «Ce n’est pas un au revoir pour toujours», et les BFF se font un câlin et échangent des ILY. Ensuite, de peur que vous pensiez avoir pompé vos dernières larmes, Steve fait ses adieux à la maison de Lou (“Vous m’avez sauvé la vie quand vous m’avez rencontré”), Adam (“Merci d’avoir toujours vu le bien en moi”), Tani, Noelani, Quinn («Merci de m’avoir donné une famille»), Junior («Hooyah!») Et nouvel ami Lincoln Cole, à qui Steve dit: «Rendez-moi service – tenez le fort pour moi.» Steve se tourne alors vers tout le monde et dit: «Aloha…. A Hui Hou (jusqu’à ce que nous nous revoyions) », avant de sortir.

Puis, dans une séquence très finale, nous Steve embarquons dans un avion pour… quelque part… où une dernière surprise vous attend (et est détaillée ici). CLIQUEZ SUR LA PAGE 2 pour nos Q&R post mortem avec le showrunner H50 Peter M. Lenkov, qui nettoie l’air au départ de McGarrett, les adieux que nous n’avons pas reçus, et bien plus encore.