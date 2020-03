Récapitulation finale “This Is Us”: Saison 4, épisode 18 – “Strangers Part II”

Mesdames et Messieurs, le grand Pearson Estrangement de 2020 – et au-delà? – a officiellement commencé.

Jeudi, la finale de la saison 4 de This Is Us incluait un énorme argument sans faille et sans insulte entre Kevin et Randall qui expliquait clairement pourquoi les deux ne parleraient pas au moment où leur 40e anniversaire se déroulerait. en septembre. Après tout, comment revenez-vous d’un combat dans lequel votre frère dit qu’il souhaite que vous ne fassiez jamais partie de la famille?

Fidèle à l’histoire de l’émission de fin de saison pleine à craquer, ce n’est qu’un des énormes développements qui se produisent pendant l’heure. Lisez la suite pour les faits saillants de “Strangers (Part Two).” Ensuite, assurez-vous de savoir ce que le patron de l’émission, Dan Fogelman, a dit à propos de l’heure mémorable.

CELUI QUI N’EST PAS LÀ | Dans le passé, c’est le premier anniversaire de Jack / The Big Three, une occasion marquée par un gâteau rose-blanc et brun, Jack ne portant que la Terrible Towel (encore une fois, il doit renoncer à nookie), et Rebecca doit partir la petite fête quand elle est submergée de larmes. Plus tard, Jack la retrouve dans leur chambre, où elle avoue qu’elle ne peut pas arrêter de penser à Kyle, leur triplet décédé. Jack sait ce qu’elle veut dire. «En pensant à lui, je me suis senti triste et je ne savais pas quoi faire avec ça», admet-il, puis lui demande si elle veut faire un tour.

Toute la famille rend visite au Dr K, l’obstétricien qui a accouché Kate, Kevin et Kyle. Jack et Rebecca recherchent une partie de sa sagesse à la maison pour les aider à se sentir mieux. “J’ai déjà fait le truc avec les citrons, non?” il demande. (Ha!) Il raconte rapidement comment, lorsque sa femme a perdu leur premier enfant, la chanson «Blue Skies» s’est associée à de tristes souvenirs de la façon dont il la chantait à son ventre de femme enceinte. Mais ensuite elle est tombée enceinte à nouveau, et il a chanté à nouveau, et a finalement fini par danser au rythme du mariage de sa fille. «Cette chanson nous a rendus heureux, nous a rendus tristes, nous a rendus heureux à nouveau», pense-t-il. “Toute l’expérience humaine, enveloppée dans cette chanson.” Il ajoute qu’il pense que l’astuce pour surmonter le chagrin “n’est pas d’essayer de séparer les joies et les tragédies.”

CHEVAL SENSE | Quelque part dans un paddock, un homme (joué par Josh Hamilton, qui a fait un million de rôles à la télévision mais dont je me souviendrai toujours en tant que colocataire dans la boue dans With Honors – sniff!) Essaie sans succès de gérer un cheval tronqueur il vient d’acheter. Sa jeune fille s’approche, le taquine avec amour au sujet de ses problèmes, puis adoucit la bête avec quelques tapotements sur le nez et quelques assurances chuchotées. “Un peu tôt pour l’abandonner, tu ne crois pas?” elle dit plus tard lorsque le père appelle le cheval un «citron». Il regarde, fier, puis annonce qu’il va au bureau.

Dans une galerie d’art ailleurs, une jeune femme brune (jouée par la reine du règne Adelaide Kane) repousse doucement son amie / collègue quand il lui demande un rendez-vous. Il suppose à juste titre qu’elle est toujours enveloppée dans le célèbre mec avec qui elle s’est connectée lors d’un stand d’une nuit. “C’est une star de cinéma”, c’est tout ce qu’elle lui dit avant de se dépêcher pour aider un client. Un peu plus tard, elle reçoit un message et sort en courant, demandant à son collègue de la couvrir. Il suppose qu’elle part pour une liaison avec la star de cinéma.

Qui diable sont ces gens, vous vous demandez? Nous y reviendrons dans un instant.

REBECCA FAIT UNE ANNONCE | Les Pearson se réunissent en Californie pour le premier anniversaire de Baby Jack. Rebecca fait le même gâteau qu’elle a fait pour ses propres enfants à l’époque. Randall, Beth et les filles arrivent, tout comme Kevin. Beth n’approuve pas à 100% les tactiques utilisées par son mari pour faire changer d’avis sa mère, et elle sait que «ça va être quelque chose» quand tout sera ouvert, alors elle fait un art de ne pas être dans le même chambre comme les Big Three pour la plupart de la journée. Femme intelligente.

Finalement, Kevin et Randall se retrouvent seuls. Kevin veut dire à quel point il est désolé que Randall soit bouleversé Rebecca n’a pas choisi le procès, mais il pense que son séjour en Californie est vraiment ce qui est le mieux pour elle. Randall ne dit pas grand-chose, mais félicite Kevin pour son jalon de sobriété d’un an.

Quand Toby emmène Jack à l’étage pour un changement de tenue, Rebecca dit qu’elle a une annonce (et je ris à haute voix alors que Beth la fait sortir de la pièce): «Miguel et moi avons fait la recherche, et j’ai décidé de faire l’essai clinique . ” Kevin et Kate ont l’air abasourdis. Randall dit qu’ils visiteront autant que possible.

CHAMBRE POUR UN AUTRE? | Dehors, les trois grands discutent du renversement de décision de leur mère. Kate et Kevin se demandent si elle a dit quelque chose à Randall, et bien que ce soit une occasion directe pour lui de dire quelque chose, tout ce qu’il fait, c’est mentionner qu’elle pense peut-être que le procès est «un investissement dans son avenir». Ensuite, Kate et Toby partent pour une chose familiale secrète que personne d’autre qu’eux ne semble remarquer ou se soucier.

Cette chose: une visite à l’unité de soins intensifs néonatals qui a pris soin de Jack immédiatement après sa naissance. Alors qu’ils regardent par la fenêtre de la crèche tous les minuscules bébés, Toby s’excuse de «ne pas être la meilleure version de moi-même» au cours de la première année difficile de leur fils. Mais il promet qu’il est là pour elle et leur famille. Et puis il commence à dire à quel point Jack mérite peut-être un frère.

Kate a l’air troublée. “Toby, je ne peux plus tomber enceinte”, dit-elle. Mais il n’en parle pas. “Les Pearsons ont un très bon bilan en matière d’adoption, n’est-ce pas?” il demande. Ils y réfléchissent tous les deux sur le chemin du retour; Toby note qu’ils sont si fiers du bonheur d’avoir survécu à l’USIN, leur enthousiasme à ajouter un autre enfant à la famille pourrait décliner une fois qu’ils auront quitté le parking de l’hôpital. Mais ensuite, il s’arrête juste après avoir commencé à rentrer chez lui. «Je le veux toujours», dit-il. «Moi aussi», répond Kate en souriant. “Eh bien, vous l’avez”, dit-il, et avant de pouvoir dire “Petfinder pour les gens!” ils commencent à regarder les enfants adoptables sur une application.

SURPRISE! | Revenons au type de cheval, que nous apprenons est un obstétricien. Et lorsqu’il entre dans une salle d’examen de son bureau, nous ressentons un choc (ou pas, si vous l’aviez déjà deviné): Madison est sa patiente, et elle est enceinte et bouleversée. “Je n’arrive toujours pas à croire que je suis ici. Boulimie. Je n’ai pas eu mes règles depuis des années. Ils m’ont dit que je n’aurais probablement jamais d’enfants », dit-elle, ajoutant qu’elle n’a parlé à personne de son état actuel et qu’elle et le père du bébé« se connaissent à peine… Il vient d’une longue lignée de grandes histoires d’amour , et ce ne serait pas ce qu’il veut. Il n’y a aucun moyen, il n’y a aucun moyen qu’il veuille cela. ” (Note latérale: Il n’y a également aucun moyen pour un être humain de dire cela de cette façon, mais je m’égare.) Le médecin invoque la sagesse du cheval de sa fille et dit à Mads de ne pas être aussi sûr: «Vous ne lui avez même pas donné la chance de être lui-même encore. “

QUAND IL PLEUT… | De retour à la maison, Kevin et Rebecca sont seuls dans la cuisine quand il demande un peu plus de détails sur son changement d’avis. «Je pense que je viens d’envisager cela comme un investissement dans mon avenir», dit-elle, et Kev rassemble immédiatement ce qui s’est passé. Il charge hors de la pièce, à la recherche de Randall, et Beth empêche sa belle-mère de le poursuivre en lui suggérant de récupérer Miguel et les filles et de quitter la maison… maintenant.

Et c’est une bonne chose, car lorsque Kevin affronte son frère dans le jardin, 40 ans de ressentiment et de sentiments douloureux remontent à la surface et explosent en un temps record. «» J’ai fait tout ce que je devais faire pour donner à notre mère la meilleure chance possible », dit Randall, résolu. “Tu ne pouvais pas le faire, hein?” Dit Kevin, incrédule.

“Tu ne pouvais pas la laisser de côté avec moi, Randall.” Randall essaie de partir et Kevin attrape son bras; pendant un instant, il semble que l’argument pourrait se transformer en coups de poing. (Honnêtement, étant donné ce qui va suivre, cela aurait pu être moins douloureux pour les deux.) Randall avertit son frère de ne pas le toucher. “Qu’est ce que tu vas faire?” Kevin ricane. “Je ne suis pas un snatcher de bourse hors de forme. Tu vas me sucer? “

À ce moment, le doobell sonne. C’est Madison, disant qu’elle et Kevin doivent parler. Randall part et Kev essaie de l’arrêter. «Tu étais seule, j’avais le cœur brisé. Je ne sais pas pourquoi nous devons re-plaider la chose stupide », dit-il. Elle lui dit qu’elle est enceinte et qu’il est le père. “Je suis désolée”, ajoute-t-elle. Oh, et elle prévoit de poursuivre sa grossesse et ne lui demandera rien. «Vous pouvez toujours trouver la grande histoire d’amour que vous méritez», lui assure-t-elle.

LES GANTS, ILS SONT OFF | Dans un effort pour traiter les nouvelles / ne pas vomir sur le tapis de Kate, Kevin sort un instant. C’est alors que Randall revient et que leur combat reprend. Kevin conteste le récit de Randall selon lequel il a toujours pris soin de la famille. “Vous avez bien pris soin de papa, n’est-ce pas?” »raille-t-il, disant qu’il aurait« traversé un feu littéral »pour sauver Jack. Randall répond tranquillement qu’ils ne le sauront jamais, parce que Kev n’était pas là la nuit de l’incendie », et il est mort de honte de vous. Je pense que c’est la partie qui vous attire vraiment, n’est-ce pas? La honte qu’il ressentait pour vous et la fierté qu’il ressentait pour moi? Vous ne poursuivez même pas l’ombre de papa, Kevin, vous poursuivez la mienne. Mais tu ne seras jamais lui et tu ne seras jamais moi. ” Yeowch. Il conclut en disant que Kevin ne peut que prétendre s’intéresser à quiconque ou à quelque chose qui n’est pas lui-même, et «ce sera juste une performance, une performance fatiguée et périmée… comme toutes vos performances.»

Pensez-vous que vous avez terminé, émotionnellement? Vous pensez que ces deux-là ne peuvent rien dire de plus blessant l’un pour l’autre? Détrompez-vous! «Vous savez, je pensais que la pire chose qui me soit arrivée était le jour de la mort de papa», dit Kevin. “La main à Dieu, Randall: La pire chose qui me soit arrivée, c’est le jour où ils t’ont ramené à la maison.” BON JÉSUS.

Randall monte dans sa voiture et s’en va. Nicky envoie un SMS à Kevin pour le féliciter de son exploit des Alcooliques anonymes, puis s’apprête à aller à une réunion avec Cassidy. Au loin, à New York, Sophie voit une publicité sexy sur l’eau de Cologne avec son ex-mari et rit. Et Kevin retourne à l’intérieur pour dire à Madison: «Tout ce dont vous avez besoin, je suis tout… L’amour de ma vie sera mon enfant.»

Mais les coups, ils n’arrêtent pas de venir: «Enfants», corrige-t-elle. “C’est des jumeaux, Kevin.”

À L’INFINI… | Flash-forward # 1 fois! Chez Old Kevin, après avoir laissé tomber la nourriture dans la cuisine, il entre dans la chambre de la plus vieille Rebecca et échange un regard illisible avec Old Randall. Nicky plus âgé se lève pour embrasser son neveu et nous voyons que l’homme plus âgé porte une alliance. Les enfants de Kev – un garçon (que nous avons déjà vu) et une fille (que nous n’avons pas) – viennent embrasser leur père, qui serre la main de sa mère … et c’est à ce moment-là qu’on voit qu’il porte une alliance, aussi. Puis le vieux Kevin se tient à côté du vieux Randall et pose sa main sur l’épaule de son frère.

… ET AU-DELÀ! | Flash-forward # 2 fois! Tout au long de l’épisode, nous avons vu l’épouse de Rockstar Jack, Lucy, entrer en travail avec leur premier enfant. Finalement, ce gamin – une fille – est né. Et quand Hayley arrive à l’hôpital, se demandant à bout de souffle le sexe du bébé, elle apprend qu’elle est la tante d’une nièce nommée Hope. Oui, Hayley est la fille de Kate et Toby (probablement adoptée mais peut-être pas?).

Maintenant c’est ton tour. Notez la finale via le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos pensées / théories / prédictions!