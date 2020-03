Récapitulation «The Bachelor»: Final de la saison – Peter, Hannah Ann, Madison

HISTOIRES CONNEXES

Le baccalauréat a débuté une finale en deux parties lundi soir avec Peter décidant toujours entre Hannah Ann et Madison… et sa mère a clairement un favori.

La semaine dernière, Victoria F. vient de jeter – une pauvre fille a été jetée lors de la réunion «Women Tell All»! – Peter ne peut toujours pas se décider entre ses deux dernières dames (bien sûr), alors il part pour l’outback australien et vérifie avec sa famille. Il partage en fait tout le drame «d’intimité» de Madison avec eux – hausses, partage excessif – et ils craignent qu’un problème aussi énorme ne se pose à la toute fin. (Ouais, nous aussi.) Hannah Ann est la première, et elle est tout de suite en larmes, désireuse de leur montrer à quel point elle est folle pour Peter. Elle et Peter se blottissent (inconfortablement près) sur le canapé, et Hannah Ann semble gagner sa famille, mais Peter admet à son père que “mon cœur est aussi avec Maddy”. Elle lui fait du mal, ajoute-t-il… et il aime le défi, apparemment!

Madison arrive, et ils font toujours cet effet sonore stupide de «battement de cœur» quand elle et Peter se font un câlin. (C’est un indice, n’est-ce pas?) Elle est toujours “frustrée” par leur dernier dîner et par lui mettant ses “besoins” au-dessus des siens. Elle n’est même pas sûre de vouloir continuer avec ça, mais il la supplie de rester: “Je veux que nous traversions ça.” Ils font beaucoup de chuchotements qui nécessitent des sous-titres, et elle finit par lui dire qu’elle l’aime pour la première fois. Ils arrivent enfin à l’intérieur, et elle n’hésite pas non plus à raconter leur drame sexuel à ses parents. (Au moins, ils ont ça en commun!) Le frère de Peter lui demande carrément s’il pourrait attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles avec elle – il a clairement entendu des histoires impliquant des moulins à vent – et fait même admettre à Peter qu’il se «compromettrait» être avec elle. Ce qui est toujours un bon signe.

La mère de Peter fait allusion au «style de vie» de son fils (c’est-à-dire faire la fête et ne pas aller à l’église), et elle et Madison finissent par avoir un argument discret sur la différence réelle entre Peter et Madison. Madison dit que ce fut une «journée dure, longue et épuisante» (un autre grand signe!), Mais Peter insiste auprès de son père que «vous ne connaissez pas le Maddy que je connais»… ce qui ressemble à quelque chose que vous dites quand vous êtes coincé dans une très mauvaise relation, mais OK. Une fois Madison partie, Peter trouve sa mère en sanglotant et elle lui dit tout de suite: “Elle n’est pas là pour toi” (!). Elle appelle ensuite Hannah Ann «un bijou» et «un ange sur Terre» (!!) et le pousse à la choisir. Peter se met sur la défensive, mais le reste de la famille est d’accord avec elle, et nous voyons que les sanglots célèbres de sa mère concernent Hannah Ann: “Ne la laisse pas partir … ramène-la chez nous.” Mais il a pris sa décision; dans un confessionnal, il dit qu’il est amoureux de Madison: “Je veux [her] plus que tout.”

Peter rencontre Madison pour leur dernier rendez-vous, une visite en hélicoptère d’un rocher sacré dans l’outback australien… mais elle commence à penser que la bataille est terminée et «il est temps de se rendre». Pendant un pique-nique, elle lui dit que “je ne sais pas que nous pouvons nous donner ce dont nous avons besoin”. Il est confus – elle vient de lui dire qu’elle aurait dit oui s’il avait proposé, après tout – mais elle dit que beaucoup de choses ont changé depuis. Peter est dévasté et ils partagent un dernier câlin (il y a encore ce battement de cœur!) Avant de la mettre dans un VUS blanc et de la regarder partir. Pendant le trajet, elle dit qu’elle sait que c’était «la bonne chose à faire»… mais elle est toujours en larmes.

Le lendemain, un Peter encore sous le choc reçoit la visite de Chris Harrison, et il a le cœur brisé par le départ de Madison … mais il dit toujours qu’il est “amoureux de” Hannah Ann aussi ?? Hein? Une Hannah Ann inconsciente arrive pour leur date finale: une visite à un sanctuaire de kangourous, où ils peuvent se blottir et nourrir d’adorables «roos à la main. C’est mignon et tout, mais Peter ne sait toujours pas si Hannah Ann lui convient ou non. Elle lui promet encore son amour… mais nous n’entendons pas le cœur battre, n’est-ce pas? Elle sent que quelque chose ne va pas… et cela est confirmé quand il se présente pour leur dernière nuit ensemble dans un T-shirt et un sweat à capuche. (Elle s’est habillée pour toi, imbécile!)

Il lui dit que c’est “doux-amer” (uh-oh) et ne peut pas vraiment la regarder dans les yeux quand il dit que cela a été “la semaine la plus difficile de ma vie”. Il lui dit que son cœur “est tiré dans deux directions différentes”, et elle admet qu’elle est blessée qu’il ne retourne pas les sentiments qu’elle a pour lui. «Vous semblez tout simplement pas complètement là comme moi», dit-elle. (Euh, ouais!) Il la remercie d’être un tel «rocher» – et hé, quand ils se font un câlin, on entend ces cœurs battre! Mais avec sa grande décision à venir le lendemain, Hannah Ann est toujours un peu prudente: “J’ai l’impression que mon cœur se brise déjà.”

D’accord, Bachelor Nation: Peter proposera-t-il à Hannah Ann? (Ou va-t-il pourchasser Madison à la place?) Laissez tomber vos pensées à ce sujet et tout ce qui concerne le Bachelor dans les commentaires ci-dessous.