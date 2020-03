Récapitulation «The Bachelor»: Final de la saison – Peter Picks [Spoiler]

HISTOIRES CONNEXES

Après une saison pleine de turbulences romantiques, Peter The Bachelor a finalement fait son choix et s’est mis à genoux pour proposer – mais ce n’est plus aussi simple sur ce spectacle, n’est-ce pas?

Alors que la partie 2 de la finale de mardi s’ouvre, il semble que la décision de Peter ait déjà été prise pour lui: Madison lui a dit au revoir et le spectacle dans la partie 1 de lundi, laissant Hannah Ann comme sa seule option restante. Mais même si elle ne sait pas que Madison est partie, elle sent toujours que Peter n’est pas tout à fait sûr d’elle. Il se parle, cependant, prend une bague de Neil Lane et appelle le père de Hannah Ann pour obtenir sa bénédiction. Il est prêt à proposer… mais Hannah Ann est toujours en train de cuire à son sujet en disant qu’il est partagé entre elle et Madison. (De plus, dans un aperçu de l’émission en direct, Chris Harrison souligne que le concurrent botté Kelley est dans le public, ainsi que les parents de Peter, qui ne semblent pas trop heureux. Hmmm…)

Lors de la cérémonie finale de la rose, Peter reçoit la visite de Chris Harrison, qui annonce la nouvelle qu’il n’est “pas positif” Hannah Ann arrive. Oof. Peter est ébranlé – le gars pense qu’il a été rejeté par ses deux dernières femmes à ce stade – et se couche sur un lit pendant que les producteurs tentent de le calmer. Mais attendez, Hannah Ann est sur son chemin après tout! Elle arrive à la cérémonie des roses et un Peter soulagé lui fait un gros câlin. (Nous entendons à nouveau ces battements de cœur!) Il lui fait un discours en larmes et révèle que Madison est partie il y a deux jours – alors Hannah Ann gagne par défaut, on suppose! «Mon cœur vous choisit pour toujours», dit-il, et il lui assure qu’il l’aime avant de se mettre à genoux pour proposer. Et elle dit oui! Cela semble être une fin heureuse… mais comme Chris Harrison nous le rappelle, il reste beaucoup trop de spectacle pour que ce soit la fin. (Ils continuent de montrer Kelley dans la foule aussi…)

Nous voyons Peter parler à sa famille de la proposition – sa mère sanglote, bien sûr – et Chris Harrison le fait sortir en direct pour quelques questions de softball. Mais ensuite, la mauvaise nouvelle commence à couler: un mois après l’enregistrement, Hannah Ann vient rendre visite à Peter à Los Angeles, et elle ne semble toujours pas complètement sûre de ce qu’il ressent. Il admet qu’il a été “en difficulté”, avant de mentionner avec désinvolture qu’il “[gave] son cœur à deux personnes »(!). Il s’excuse de ne pas pouvoir lui donner tout son cœur en ce moment, mais elle l’a à peu près: «Vous m’avez enlevé mon premier engagement», dit-elle avant de prendre la fuite. “J’ai dit oui, et j’ai compris?” (Ils continuent de montrer la mère de Peter dans le public, juste pour tordre le couteau davantage.) Hannah Ann l’accuse de “ne pas être fidèle à ses paroles” et finalement se retire: “Je n’ai besoin de rien de plus de votre part. Vous avez fait suffisamment de dégâts. ” Elle lui rend sa bague et sort après qu’il admette qu’il la “trahit” … et la propre mère de Peter applaudit pour elle! (Vite, quelqu’un lui a offert un T-shirt #TeamHannahAnn.)

Lors de l’émission en direct, Hannah Ann vient voir Peter pour la première fois depuis la rupture, et elle ne fera que lui faire un câlin maladroit. Elle le réprimande pour l’avoir conduite, et dit qu’il a même tendu la main à ses parents après leur rupture, disant qu’il souhaitait qu’ils ne se soient pas rencontrés à la télé-réalité. (D’accord, mec, comme si c’était la faute à la télé-réalité.) Il balbutie pour s’excuser, mais elle le martèle pour ne pas lui avoir dit ce qui se passait vraiment avec Madison: “Je ne savais pas à quoi je disais oui.” Elle souhaite qu’elle aurait vu un drapeau rouge plus tôt quand il a dit qu’il avait besoin de fermeture avec Hannah Brown: “Vraiment, notre engagement a impliqué trois femmes” (!!). Elle conclut en avisant Peter que, pour être avec une vraie femme, il doit «devenir un vrai homme» – et encore une fois, les applaudissements de sa maman!

Pendant ce temps, nous savons très bien que Madison se cache toujours là-bas, et bien sûr, Chris Harrison descend en Alabama pour la vérifier. Elle raconte à quel point tout cela a été dur pour elle – pendant que la maman de Peter roule des yeux! – et quand Chris lui demande si elle regrette ce qu’elle a fait, elle répond oui. Il lui dit que Peter et Hannah Ann se sont fiancés… mais ils se sont séparés: «Il a mis fin à ses fiançailles à cause de ses sentiments pour toi.» (Non, Hannah Ann l’a largué, Chris, mais peu importe.) Madison dit qu’elle est ouverte à «une seconde chance», alors elle se jette à L.A.et tombe sur Peter pour une conversation rapide. Elle dit que ce qu’elle ressentait pour lui “n’a pas disparu du tout” et elle a toujours “tellement d’amour dans mon cœur pour vous”. (Il y a encore cet effet sonore de battement de coeur.) Il admet qu’il a fait “un million et une erreur” – euh, tu crois? – mais il est tombé amoureux d’elle, et il est toujours amoureux d’elle. “Alors que faisons-nous?” il demande.

De retour dans l’émission en direct, Peter dit à Chris qu’il est amoureux de Madison, et quand ils la font sortir en direct, elle et Peter sont tous des sourires. (La mère de Peter, cependant? N’est pas.) Elle s’interroge sur la façon dont tous ces vieux sentiments sont toujours là, mais quand Chris demande ce qui va suivre, Peter n’est pas prêt à proposer (encore): Il dit qu’ils vont juste le prendre “un jour à la fois. ” Chris vérifie auprès de la mère de Peter, qui dit que les choses ont été difficiles tout de suite avec Madison parce qu’elle leur a fait attendre “trois heures” (!) En Australie, puis lui a dit qu’elle n’accepterait pas une proposition de Peter dans quatre jours. Peter demande à sa famille de lui donner une chance, mais sa mère n’est vraiment pas à bord, et elle et Madison se chamaillent discrètement (encore une fois) avant que sa mère déclare que tout le monde dans la vie de Peter sait que “ça ne va pas marcher”. (Même son père souligne que son fils et Madison ont «tant de différences à surmonter.»)

Chris Harrison essaie de mettre un salut heureux dans ce bordel, mais mec… ce premier dîner de la famille Weber va être gênant, hein?

Très bien, Bachelor Nation, maintenant c’est votre tour: qu’aurait dû faire Peter? Votez dans notre sondage, puis appuyez sur les commentaires ci-dessous avec vos pensées après la finale.