Récapitulation «The Ranch»: [Spoiler] Tué Nick – Luke, Mary, Heather Partie 8

Le Ranch est presque à la fin de sa course en huit parties avant que le tueur de Nick ne soit révélé.

Dans l’épisode 7, Beer Pong dit à Colt que l’arme du crime a été trouvée derrière la remorque de Nick. Peu de temps après, Wilkerson se présente à la maison Bennett et arrête Luke pour le meurtre de Nick. C’est son arme qu’ils ont trouvée sur les lieux.

Quoi qu’il en soit, Luke n’a pas tué Nick. L’arme de Luke était dans sa voiture – la même voiture que Mary a volé et a encaissé pour une solution rapide de drogue. Et nous savons que cela ne pouvait pas être Mary qui a mis fin à la vie de l’ex-détenu; elle était de retour à la maison Bennett, volant une douche chaude et des yeux fermés.

Après l’arrestation de Luke, Colt, Abby, Beau, Maggie et Mary se rassemblent dans la cuisine. Avant longtemps, Heather entre et demande ce qui s’est passé. Mary dit à sa fille que Luke est en détention, puis Colt dit à tout le monde que Luke est innocent. Ils n’ont aucune raison de croire que Colt connaît la vérité – c’est-à-dire jusqu’à ce qu’Abby donne un coup de coude à son mari et lui dise: “Je pense que tu devrais leur dire.” Colt hausse les épaules, puis Beau perd son sang-froid. Il sait que quelque chose se passe et il n’est pas sur le point de voir son neveu pourrir en prison pour un crime qu’il n’a pas commis. C’est là que Heather intervient et avoue avoir tué. «Je l’ai fait», dit-elle. «J’ai tué Nick.» Elle continue ensuite de dire à Mary exactement ce qui s’est passé.

“Cette nuit-là, quand j’ai vu ce qu’il vous a fait, cela me revenait à chaque fois qu’il vous frappait, moi, ou Darlene … J’ai eu peur de lui toute ma vie”, dit-elle. “Je suis retourné dans la caravane pour emballer vos affaires afin que vous n’ayez plus jamais à y retourner – et pendant que je faisais mes valises, j’ai trouvé une arme à feu. Et puis Nick est entré, et il a vu le pistolet, et il est venu vers moi, et je ne savais pas quoi faire. Je viens de… »À ce stade, Mary prend Heather dans ses bras et la serre fort.

«Vous vous protégiez», dit Maggie à Heather. “Je ne peux tout simplement pas croire que vous ayez dû vivre cela seul.” «Elle m’a appelé juste après. C’est pourquoi j’étais là et j’ai été arrêté. “

Le lendemain, Colt rend visite à Luke et assure à son cousin qu’il va le faire sortir de prison. Il retourne ensuite chez lui, où Heather, Mary et Abby le rejoignent pour un entretien avec Jerry. L’avocat de la famille Bennett a déclaré à Heather qu’il semblait qu’elle agissait en état de légitime défense, mais le procureur pourrait ne pas le voir de cette façon. Mais Heather est prête à saisir cette chance; elle va se rendre pour faire sortir Luke de la prison, et elle ne va pas dire à la police que Colt l’a aidée à cacher l’arme du crime et à fuir les lieux. Jerry explique à Colt et Abby qu’il serait inculpé d’accessoire après coup s’il se rendait et qu’il pourrait faire face à deux ans derrière les barreaux. Ils peuvent choisir de garder le silence, mais si Colt se fait prendre, les poursuites seront beaucoup plus sévères contre Colt et Heather.

Colt décide finalement qu’il ne peut tout simplement pas vivre avec lui-même s’il ne vient pas net. Le lendemain, Abby et lui accompagnent Heather au poste de police. Elle dit à Wilkerson qu’elle a besoin de parler, mais elle est trop tard. «C’est à propos de ta maman? Parce que nous la traitons en ce moment », dit-il. “Mary a avoué avoir tué Nick.” (Attendez, quoi?!)

Dans un récent sondage de TVLine, 11% des lecteurs ont déclaré qu’ils pensaient que Heather avait tué Nick, tandis que 13 et 12% des lecteurs pensaient que c’était Mary ou Beau, respectivement. Une écrasante majorité de 55% des électeurs pensaient que le Coq (joué par l’ancien membre du casting licencié Danny Masterson) était de retour pour sauver Mary des griffes de Nick, mais la partie 8 a confirmé que Rooster n’était pas seulement présumé mort – il est mort mort.

Qu’avez-vous pensé du tueur du Ranch? Avez-vous eu le pressentiment que c’était Heather qui a téléphoné à Colt lors de la première de la partie 8? Frappez les commentaires avec vos réactions – et pour discuter de tout ce qui s’est passé dans les sept premiers épisodes.