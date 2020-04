Recette facile: découvrez comment préparer de savoureuses tamales de barbecue au poulet

Ces délicieux tamales de poulet au barbecue vous feront répéter sans arrêt. Voulez-vous savoir pourquoi? Ici, nous vous disons.

13 avril 2020

Si vous voulez surprendre votre famille et vos amis avec votre épicerie fine, quelle meilleure façon de le faire avec quelque chose de vraiment exquis comme des tamales de poulet au barbecue, donc si vous en avez envie, essayez-les que je suis sûr que vous allez adorer.

Tamales de poulet barbecue

Ingrédients:

1 kilogramme de cuisse ou de cuisse de poulet. 1 rouleau de feuille de bananier. 50 grammes de beurre. 100 grammes de piment guajillo. 50 grammes de piment d’arbre séché. 3 feuilles d’herbe sacrée. 1 feuille d’Aguacatillo. 1 pincée de poivre moulu, 1 pincée de clous de girofle, 1 pincée d’herbes douces, 1 pincée de sel. 3 tomates, 1 oignon et 1 gousse d’ail

Procédure

Dans un bol, faire bouillir le piment guajillo, le piment arbol séché, les tomates, l’oignon, l’ail, les clous de girofle, les herbes douces et les 2 feuilles d’herbe sainte. Procédez ensuite à leur liquéfaction une fois cuits.

Une fois que la sauce est prête, dans une casserole vous mettez votre poulet cru avec du sel et du poivre, versez la sauce filtrée et laissez-la mariner pendant au moins 30 minutes. Lorsque vous avez mariné le poulet, mettez-le sur votre feuille de bananier avec peu de beurre, la moitié de la plante sainte, une feuille d’avocat et votre poulet avec sauce.

Il convient de nouer vos tamales de barbaoca avec du fil provenant de la même feuille de bananier. Quand ils sont prêts, placez-les dans une casserole pour cuire 1 heure et 30 minutes et dégustez vos délicieux tamales de poulet au barbecue!