Recette: Offrez-vous ces délicieux et sains sucettes glacées au yogourt et aux fraises!

Maintenant que nous passons tous la journée à la maison en raison de la quarantaine, il est temps de se livrer à certaines de nos envies d’une manière saine. Découvrez comment faire de délicieux yogourt et des sucettes glacées aux fraises!

27 mars 20201: 45 h

Le yogourt est un aliment délicieux avec des ingrédients puissants qui aideront votre corps à être en meilleure santé, imaginez maintenant le mélanger avec de délicieuses fraises.Vous devriez absolument essayer cette recette si ou si!

Profitez de la quarantaine avec ces délicieux sucettes glacées aux fraises

Ingrédients:

1 tasse de fraises fraîches, pensez à bien les laver.

2 tasses de yogourt aux fraises ou nature

¼ de sucre

8 gobelets jetables

8 palettes en bois

Papier aluminium

Pas à pas:

La première chose à faire est de mettre les ingrédients dans le mélangeur et de les laisser se mélanger correctement pendant quelques secondes.

Préparez les verres et remplissez-les tous avec la même quantité de votre savoureux mélange de crème glacée. Lorsque vous avez fini de les remplir, couvrez les tasses avec un peu de papier d’aluminium et insérez la palette en bois au milieu.

Mettez les verres au congélateur et laissez-les là pendant environ 5 ou 8 heures.

Au moment de servir, vous devez retirer le papier d’aluminium et la tasse, vous n’avez donc qu’à saisir votre crème glacée par la palette en bois.

