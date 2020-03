Recommandations d’émissions de télévision – Que regardez-vous en quarantaine?

Rester à l’intérieur en raison d’une quarantaine provoquée par une pandémie peut être une sorte de frein. La doublure argentée? Nous rattrapons beaucoup de télévision.

Pendant notre temps collectif dans l’isolement, TVLine a proposé des recommandations sur les émissions à binge tout en se distanciant social, ou des émissions à garder en arrière-plan pendant que vous travaillez à domicile. Mais maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles: quelle série avez-vous rattrapée pendant que vous êtes coincé à l’intérieur?

Même si regarder la télévision fait partie du travail de Team TVLine, nous avons chacun notre propre carnet de commandes sur lequel nous avons travaillé ces dernières semaines. Je suis actuellement en train de grignoter The Mandalorian and Watchmen, qui ont tous deux pris du retard lorsqu’ils diffusaient de nouveaux épisodes. Ryan Schwartz a passé du temps avec les préadolescents de Big Mouth de Netflix, tandis que Kim Roots a enfin pu visiter The Good Place.

Alors, quelles émissions avez-vous finalement pu regarder? Qu’il s’agisse d’une émission en cours sur laquelle vous avez pris du retard ou d’un classique bien-aimé que vous avez toujours voulu essayer, nous voulons entendre les programmes attirer votre attention en ces temps particuliers.

Frappez les commentaires ci-dessous pour nous dire ce que vous avez bingeing – et n’hésitez pas à revoir votre série récemment regardée!

OBTENEZ PLUS: Sondages, Quarantaine

X