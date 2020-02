Recréez Toy Story 3 image par image avec de vrais jouets

Ce sera serein, mais Toy Story 3 nous a tous profondément marqués, il se souvenait être allé au cinéma et avoir ressenti, à la fin du film, qu’une partie de mon histoire personnelle s’était terminée avec la fin de cette trilogie (bien qu’un quatrième épisode soit venu plus tard). Le succès de la bande a été retentissant, tellement, qu’un couple d’amis de 8 ans a recréé la bande image par image avec de vrais jouets et, huit ans plus tard, ils l’ont terminé.

Les frères Morgan et Mason McGrew étaient fascinés par la bande, puis ont décidé de faire de même et de recréer le film en stop motion. La vérité est que cela a l’air incroyable et devrait gagner un prix parce que le travail est complètement génial.

Les frères McGrew seront de grands cinéastes s’ils le disent. Malheureusement l’audio de la bande est l’original, mais la synchronisation est enviable.

