Recruteur renvoyé après avoir fait la liste des étudiants par couleur de peau et texture des cheveux

Un recruteur d’université a été licencié après avoir demandé à des lycéens d’Oklahoma de s’aligner en fonction de la texture des cheveux et de la couleur de la peau lors d’une récente visite à leur école.

L’incident s’est produit la semaine dernière lorsque des étudiants du lycée préparatoire Harding Charter à Oklahoma City ont déclaré à l’affilié NBC local qu’un recruteur de l’Université chrétienne d’Oklahoma les avait alignés du plus clair au plus foncé en fonction de la couleur de leur peau. Il les a ensuite alignés en fonction de la texture de leurs cheveux.

“Il parlait à peine de l’école elle-même”, a expliqué Rio Brown, un étudiant. “Il nous a dit d’aligner les cheveux les plus mous à l’arrière et les cheveux les plus raides à l’avant.”

Les étudiants disent que le recruteur a présenté l’incident comme un jeu. Il aurait voulu voir quels étudiants pourraient s’aligner le plus rapidement selon les directives qu’il a présentées. Brown a déclaré que leurs professeurs avaient quitté l’assemblée avec dégoût une fois que le recruteur avait commencé à leur faire jouer le jeu.

“Les enseignants sont partis,” détaille Brown. “Ils pleuraient et ils ont été offensés. Leurs visages ont juste l’air dégoûtés. Je sais qu’ils ont eu une conversation avec lui après, comme,” Ce n’est pas bien. “”

L’université a depuis publié une déclaration concernant l’incident, affirmant qu’il ne tolérait pas le comportement du recruteur. Et en conséquence, le recruteur, qui aurait été décrit comme un «homme blanc», a été licencié de son poste.

