Recyclez le jour de la Terre! Masques faciaux avec des restes de nourriture

Le recyclage c’est vivant! La Terre-Mère a plus de problèmes chaque jour et nous avons la solution. Montrez une belle peau avec des masques fabriqués à partir de restes de nourriture que vous avez dans le réfrigérateur!

22 avril 202010: 11h

¡Le recyclage c’est vivre! Ce 22 avril est célébré la Journée internationale de la Terre chaque jour est en plus de problèmes et nous avons la solution. Montrez une belle peau avec masques faits avec des restes de nourriture que vous avez dans le frigo!

Et c’est que, souvent par négligence, ou tout simplement parce que nous achetons trop, certains aliments et fruits sont laissés vieux au réfrigérateur.

Si tel est votre cas, ne les jetez pas, vous pouvez les utiliser pour faire des soins de beauté qui tonifieront votre peau et apporteront des vitamines et des nutriments tels que Vitamine C.

Par exemple, avec des pelures de pomme de terre et du jus de citron, vous pouvez faire un excellent masque anti-noir. La pomme de terre a un effet anti-inflammatoire et aide à réduire les cernes et les poches sous les yeux et le citron a un effet éclaircissant et dépigmentant.

Vous avez besoin de la peau d’une pomme de terre et d’une cuillère de jus de citron (vous pouvez utiliser un citron un peu vieux au frigo, rien ne se passe).

Avec une peau propre et exfoliée, appliquez d’abord un peu de jus de citron sur tout le visage, puis avec l’intérieur de la pelure d’une pomme de terre fraîchement pelée, frottez-la sur l’œil, appuyez un peu et laissez agir 10 minutes. Répétez environ trois fois par semaine.

Un autre masque que vous pouvez faire est un à base de yogourt et de miel, et la meilleure chose est que dans les deux cas, ce peut être les restes de miel laissés dans le récipient et le yogourt que vous avez autorisé à expirer dans le réfrigérateur.

.