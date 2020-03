Red Familia convoque le 9. édition du prix FAMILIArizARTE

Mexico.- Quelques heures après la signature d’un décret demandant aux entreprises d’autoriser les personnes âgées à rester à la maison pour éviter les infections par Covid 19, le président Andrés Manuel López Obrador a appelé d’urgence la population à rester calme lorsque la deuxième phase a commencé de la pandémie par Covid-19 au Mexique et agir de manière responsable et en toute sécurité, sans tomber dans l’ingouvernabilité.

Après avoir reconnu que les forces du Mexique résident dans son peuple et sa famille et avoir classé le peuple mexicain comme fort, conscient et organisé, et comme un gouvernement “doté d’une autorité morale qui agit de manière responsable parce que nous avons été le premier pays au monde à réagir à l’épidémie avec les indications de spécialistes du domaine »; ignorant les conjectures, les spéculations et les politicités, a-t-il dit.

Le jaunissement et les fausses nouvelles ont été évités, “car il y a une union entre le peuple et le gouvernement”. Après que Hugo López Gatell, sous-secrétaire à la santé et porte-parole du système national de santé, a publié les mesures préventives qui seront appliquées dans tout le pays à partir de ce mardi, López Obrador a informé qu’il signera le décret par lequel les entreprises sont sollicitées. permettre aux personnes âgées de rester à la maison sans perte de salaire.

À cet égard, a-t-il déclaré, il y a une solidarité de la classe affaires, car l’homme d’affaires Carlos Slim a été le premier à l’informer que toutes les personnes âgées qui travaillent dans leur entreprise auront l’autorisation correspondante de ne pas se rendre sur leur lieu de travail pendant que l’épidémie traverse le Mexique. dans les 30 ou 40 prochains jours.

Il a demandé à chacun de se calmer, d’ignorer les messages alarmistes et pour qu’il y ait confiance, il a dit que depuis hier la dispersion des ressources pour les adultes sur quatre mois ou plus de cinq mille pesos a commencé; Il a suggéré d’éviter les concentrations de plus d’une centaine de personnes, d’éviter de sortir, de prendre soin des personnes âgées et des moins de 5 ans, qui sont plus susceptibles de contracter une contagion.

López Obrador a déclaré que les forces du Mexique résident dans son peuple et sa famille, et que le gouvernement ne recule pas dans la lutte contre la corruption. Il a demandé la confiance car grâce à la lutte contre la corruption, le gouvernement dispose de plus de 400 milliards de pesos pour protéger les programmes sociaux qui protègent les plus défavorisés, tout en signalant que la collecte des impôts a dépassé 7% de ce qui a été collecté en les premiers mois de 2019.

Il a demandé aux hommes d’affaires du gaz de ne pas vendre de carburants plus chers et a précisé qu’ils ne pouvaient pas dépasser 17 pesos par litre, car l’essence est achetée moins cher à l’étranger et n’a pas à être vendue plus cher.

Pour surmonter cette crise, a-t-il dit, les grands travaux en cours à l’aéroport de Santa Lucía, à la raffinerie Dos Bocas, à Tabasco et au Maya Train se poursuivront, car ils seront les déclencheurs de la création d’emplois qui seront nécessaires après l’émergence de la crise sanitaire. .

L’homme de Tabasco a prédit une étape de reprise économique, car des prêts bonifiés ou sans intérêt sont déjà en cours de préparation pour les micro-entrepreneurs qui ont un atelier ou un restaurant ou une salle à manger, afin de pouvoir retracer le moment de l’épidémie au Mexique.

Seven24.mx

ebv