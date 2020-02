Red Hulk serait sur le point d’apparaître dans le prochain projet MCU

L’Incroyable Hulk est devenu l’un des personnages les plus populaires du MCU, et les fans du monde entier ne peuvent pas en avoir assez de la grande machine à smash verte. Mais maintenant, il semble qu’il ne sera pas le seul individu de l’univers cinématographique Marvel à ne pas vouloir se mettre en colère. Et c’est parce que selon des rapports récents, un Red Hulk l’apparence est en marche chez Marvel Studios.

La nouvelle de cette prétendue entreprise a été rapportée par MCU Cosmic (bien que We Got This Covered vous en ait déjà parlé il y a quelques mois), qui prétend que Red Hulk devrait en effet jouer un rôle dans un futur projet Marvel. Il n’y a aucun détail sur le film ou l’émission de télévision qui finira par l’être, mais il semble définitivement qu’il est en route.

Pour ceux qui ne le savent pas, les origines de Red Hulk ont ​​à voir avec un certain personnage qui fera bientôt sa cinquième apparition dans le MCU. Thaddeus Ross, qui a fait ses débuts en 2008 dans The Incredible Hulk et a été vu pour la dernière fois aux funérailles de Tony Stark dans les derniers instants de Avengers: Fin de partie, sera de retour dans Black Widow.

Dans les bandes dessinées, Ross prend un sérum et devient une version cramoisie de l’alter ego en jade de Bruce Banner. Ses débuts sur grand écran pourraient très bien être les mêmes dans les bandes dessinées, compte tenu de la façon dont nous l’avons vu expérimenter avec le sérum Super Soldier dans The Incredible Hulk, et il y a également eu des spéculations selon lesquelles il pourrait devenir le Red Hulk dans son prochain apparence grand écran.

Cliquer pour agrandir

Il est également possible qu’il apparaisse dans une scène post-crédits dans Black Widow. Bien que si le personnage de William Hurt ne prenne pas des proportions monstrueuses dans ce film, on pense que nous verrons les débuts du personnage massif de Marvel dans la série She-Hulk pour Disney +.

Red Hulk a été rumeur d’apparaître depuis un certain temps maintenant dans le MCU, mais n’a pas encore fait ses débuts. Quel que soit le projet avec lequel ils décident de le faire rentrer dans le giron, ce sera sûrement un projet que les fans ne voudront pas manquer. Et en attendant, vous voudrez peut-être garder les yeux ouverts dans Black Widow, car il pourrait planter des graines pour cela dans sa scène post-crédits.