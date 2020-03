Red Notice First Look A The Rock Looking Dapper – / Film

Avis rouge, le film Netflix très cher avec Dwayne Johnson, Gal Gadot, et Ryan Reynolds, est en train de tourner – et nous avons notre premier aperçu officiel du film avec l’aimable autorisation du compte Instagram de Johnson. The Rock a posté un regard dans les coulisses sur lui-même portant un smoking alors qu’il était entouré d’une pléthore de clapets, parce que Red Notice utilise toutes les caméras, les gars.

Qu’est-ce que la notice rouge? C’est un prix très élevé – estimé entre 125 et 150 millions de dollars – de Netflix mettant en vedette The Rock en tant qu ‘«agent INTERPOL, qui est le plus grand traqueur du monde», Gal Gadot en tant que «plus grand voleur d’art du monde» et Ryan Reynolds en tant que «le plus grand du monde escroc.” Tous ces personnages se réunissent pour l’histoire suivante: “Dans le monde du crime international, INTERPOL publie une notice rouge, une alerte mondiale est lancée pour traquer et capturer le voleur d’art le plus recherché au monde.”

Le film est en train de tourner, avec Rawson Marshall Thurber à la réalisation. Il est également à la recherche de nouveaux lieux de tournage, car le film devait commencer à tourner en Italie, mais une épidémie de coronavirus dans le pays a poussé les producteurs à rechercher des alternatives. Red Notice est présenté comme une “comédie d’action et de globe-trotter” – que Netflix s’est battu pour gagner. Le film a été initialement installé chez Universal, mais le studio a reculé devant le budget, et comme nous le savons tous, Netflix n’a pas peur de débourser des sommes folles.

